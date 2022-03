Zach Braff su Un’altra scatenata dozzina: “Una famiglia numerosa è quasi come gestire un pronto soccorso!"

Un'altra scatenata dozzina: una scena del film

Un'altra scatenata dozzina è su Disney Plus dal 18 marzo: reboot dell'originale Dodici lo chiamano papà del 1950, già rivisitato da Una scatenata dozzina del 2003. Il film di Gail Lerner, regista di diversi episodi di Will & Grace e Ugly Betty, questa volta ha scelto come genitori protagonisti della storia Zach Braff e Gabrielle Union, anche produttrice esecutiva.

Gli attori sono rispettivamente Paul e Zoey Baker: hanno unito le loro famiglie e adesso hanno nel complesso dieci figli. Rispetto ai film precedenti quella dei Baker è una famiglia mista, in cui c'è anche un bambino disabile e uno che è stato abbandonato dai suoi genitori.

Per Gabrielle Union e Zach Braff era importante rappresentare un nucleo familiare più simile a quelle che ci sono in giro per il mondo, specialmente nel 2022. A essere cambiato, oltre alla maggior rappresentazione, è anche il rapporto con internet e i social. Ne abbiamo parlato proprio con l'attore, storico protagonista della serie tv Scrubs.

Un'altra scatenata dozzina: la video intervista a Zach Braff

Un'altra scatenata dozzina: Zach Braff è un papà molto impegnato

La mattina, quando suona la sveglia, il tuo personaggio urla: "codice rosso, codice rosso!". Pensi che, visto che hai interpretato un dottore per molti anni, ora tu sia in grado di gestire una famiglia? E cos'è più difficile? Gestire un pronto soccorso o una famiglia?

È davvero un'ottima domanda! Gestire un pronto soccorso probabilmente è più difficile, ma 10 bambini sono una follia! Nessuno può farcela. Per fortuna hanno chi li aiuta, nel film è la mia ex moglie. Non sono un genitore, ma vedo che i miei amici genitori fanno fatica a far uscire di casa 2 bambini. Figuriamoci 10! Quindi se dormi troppo è sicuramente un codice rosso!

In questo film ci sono bambini, animali e te: chi è più divertente?

Penso i bambini. Sono così dolci e pieni di talento. Per colpa del Covid e di altri problemi il film è stato spostato. Quindi la regista ha passato un anno a cercare i bambini in tutto il paese e in Canada. Quindi pensa quanti bambini hanno fatto i provini per la parte. Sono i bambini più bravi e divertenti di sempre.

A quale età il tuo personaggio Paul, dovrebbe permettere ai suoi figli di bere un Appletini, il drink preferito di J.D. in Scrubs?

L'età legale qui è 21 anni. Ma penso che a 18 anni potranno avere un sorso! Per vedere se piace a no.

Un'altra scatenata dozzina: cos'è la famiglia oggi

Questo è un film per famiglie: cosa significa per te famiglia?

Il vero significato della famiglia penso sia il senso di comunità: persone che si vogliono bene. Essere un sistema di supporto: aiutarsi a vicenda a prescindere da come vadano le cose, bisogna sempre sostenersi e volersi bene in modo incondizionato.

Questo è il terzo Una scatenata dozzina: secondo te cosa è davvero cambiato rispetto agli altri due? Internet? I social media?

Tutto. Nel 2022 ora abbiamo più rappresentazione: questa è una famiglia multirazziale. E non soltanto questo: è una famiglia che rappresenta molte più famiglie di tutto il mondo. C'è un bambino disabile, un bambino che ha subito degli abusi ed è stato abbandonato. Disney e lo sceneggiatore Kenya Barris volevano essere coraggiosi e raccontare una versione onesta della storia. È una commedia per famiglie ma non ignora cosa voglia dire essere una famiglia nel 2022.

Visto che l'hai detto: secondo te qual è la più grande sfida per un genitore nel 2022?

Non lo so, perché non sono un genitore! Sono solo papà di un cane! Devo portarla al parco ogni giorno, altrimenti si innervosisce molto. Stando a quanto vedo dai miei amici è assicurarsi di tenere al sicuro i figli senza star loro troppo addosso.