Un matrimonio mostruoso, Volfango De Biasi e il cast: 'Una commedia per un pubblico da 0 a 99 anni'

Un matrimonio mostruoso, letteralmente. E no, non solo per il titolo. A due anni da Una famiglia mostruosa, Volfango De Biasi riunisce la banda per un sequel ancora più colorato, che riprende le disavventure di una famiglia di umani e una famiglia di mostri. Questa volta, la protagonista è Stella, interpretata da Ilaria Spada, che deve vedersela con i debiti lasciati da un marito imbroglione che ha finto la sua morte, scappando in un paradiso fiscale. Per sfangarla, tenta di approfittare della crisi matrimoniale tra la strega Brunilde, ossia Paola Minaccioni, e il vampiro Vladimiro, con il volto di Massimo Ghini.

Un matrimonio mostruoso: una scena del film

Nel film, la Minaccioni dà prova di saperci fare con le magie e gli incantesimi, e allora nelle nostre video interviste chiediamo al cast che incantesimo chiederebbero. Nessun dubbio per Massimo Ghini: "Facci vincere lo scudetto!". "Volentieri, anche io sono della Roma", scherza la Minaccioni. Ma se di matrimoni si tratta, come reagiscono quando vengono invitati, magari ad agosto? Risponde Cristiano Caccamo: "La prima cosa che dico è: 'quanto si deve mettere nella busta?'". "Ad agosto è una cattiveria. Ma anche a ottobre...", continua Paola Minaccioni. "Voglio andare al mare... una volta in estate, qualche anno fa, anche il celebrante si ribellò agli sposi", confida Massimo Ghini.

Un matrimonio mostruoso: video intervista a Volfango De Biasi, Paola Minaccioni, Massimo Ghini, Maurizio Mattioli

Un matrimonio mostruoso fa parte della rassegna estiva Cinema Revolution, fino al 16 settembre, tutti i film italiani ed europei sono disponibili in sala ad un prezzo speciale: 3,5 €. A tal proposito, durante l'intervista Volfango De Biasi spiega: "Quando abbiamo scelto il titolo c'era da riflettere: qual è la parte fantastica? Del resto, ogni matrimonio ha le sue brutture. In questa nuova storia racconto dei mostri e degli umani, ma soprattutto degli umani che sono più mostri dei mostri. Raccontiamo questo. Così come Una famiglia mostruosa, anche il sequel è un film per tutte le età. Anzi, al costo di una pizza margherita portata in sala tutta la famiglia".

Un matrimonio mostruoso: una foto

Il film si avvale di un appassionato cast corale, Massimo Ghini, Ricky Memphis, Cristiano Caccamo, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Emanuela Rei, Sara Ciocca, Maurizio Mattioli. Tuttavia, è Ilaria Spada a spiegare quanto il regista sia stato bravo a renderli tutti protagonisti: "Ci sono dei ruoli più raccontati rispetto al primo film, io per esempio ho più spazio. Comunque Volfango è riuscito a rendere tutti caratterizzati. Credo ci sia un buonissimo equilibrio". Le fa eco Emanuela Rei: "Volfango è uno che lavora molto con gli attori, fin da prima delle riprese. Ci troviamo benissimo".

Un matrimonio mostruoso: video intervista a Ilaria Spada, Ricky Memphis, Emanuela Rei, Cristiano Caccamo

Mostri, mostriciattoli, fantasmi, spettri, zombie. Un matrimonio mostruoso è una horror-family comedy leggera e accessibile, ma cosa spaventa i protagonisti? Risponde Ricky Memphis: "Da ragazzino, ben prima di 'IT', avevo paura dei clown. E devo dire che tutt'ora mi fanno paura...". Con un clima così, il set sarà stato esplosivo: "Quello che succede sul set non resta mai sul set, anzi. Viene amplificato. Ma è anche questo il bello del nostro lavoro", continua Ricky Memphis. "Sul set accade poco di misterioso, ma ci ammazziamo dalle risate", prosegue Volfango De Biasi. "È un gruppo di attori straordinari. Per saper far ridere devi saper recitare due volte. L'intenzione, e poi inserire la parte comica. Devi essere doppiamente bravo". La chiosa, arriva da Maurizio Mattioli, quando proponiamo un pagliaccio come protagonista di un possibile terzo capitolo: "Facciamo il secondo intanto, poi vediamo per il terzo...", conclude il comico romano.