Tutto chiede salvezza 2: quello che sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix

Li avevamo lasciati sospesi, Daniele e Nina, in tutti i sensi, nel bellissimo finale di Tutto chiede salvezza, la serie Netflix di Francesco Bruni tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli. Li avevamo lasciati sospesi sul piano più alto del trampolino di una piscina, indecisi se tuffarsi oppure no. E lasciati sospesi metaforicamente, nel loro animo, titubanti nel lanciarsi in quella che per loro sarebbe stata una nuova avventura insieme. Come nel famoso finale de Il laureato, i due innamorati sono finalmente insieme, hanno lasciato il mondo alle spalle. Ma c'è un sorriso che per un attimo si spegne pensando al futuro incerto.

Federico Cesari e Fotinì Peluso sono Daniele e Nina, diventati genitori della piccola Maria.

Dall'alto di un trampolino invece che sui sedili posteriori di un autobus. E vissero tutti felici e contenti? Per saperlo, aspettiamo la seconda stagione di Tutto chiede salvezza in arrivo dal 26 settembre sulla piattaforma streaming. Ci racconterà cosa accade a Daniele, a Nina, e agli altri amici della camerata, di quella nave dei pazzi che è stato il reparto dell'ospedale psichiatrico. Personaggi troppo belli, troppo veri, troppo vivi per lasciarli andare. Tra l'altro, la proiezione in anteprima del primo episodio sarà al centro della giornata inaugurale della 54ª edizione del Giffoni Film Festival, il prossimo 19 luglio.

Una seconda stagione divisa in 5 episodi

Fotinì Peluso e Federico Cesari nella prima stagione della serie

La seconda stagione di Tutto chiede salvezza sarà composta da 5 episodi, ciascuno per ogni settimana in cui si sviluppa il racconto. Saranno cinque settimane in cui Daniele (Federico Cesari) dovrà dimostrare di aver ripreso in mano la sua vita. "C'è un discorso molto chiaro sul fuori nella prima stagione" ci aveva raccontato Francesco Bruni in un'intervista in occasione dell'annuncio di Tutto chiede salvezza 2 e della vittoria del Ciak d'Oro come migliore serie italiana. "Daniele dice: 'Ho paura di uscire perché qua c'è solo un piccolo campionario della follia'. Nella storia ci sarà anche il fuori. E ci sarà da affrontare questo discorso della maternità e della paternità".

Solo un padre

Daniele dovrà anche dimostrare di poter essere un buon padre per la piccola Maria. Alla fine della prima stagione avevamo lasciato Nina (Fotinì Peluso) che aveva scoperto di essere incinta. E così adesso vedremo Daniele e Nina genitori di una bella bambina nata dalla loro relazione. Sarà una prova in più. Non riuscivano a occuparsi di se stessi, ora dovranno occuparsi di una piccola creatura. Nelle prime foto che ha diffuso Netflix vediamo proprio Daniele Nina con la piccola.

La trama: due anni dopo

Ma ecco cosa ci rivela la sinossi di Tutto chiede salvezza 2. Sono trascorsi due anni da quando abbiamo lasciato Daniele e la nave dei pazzi. Molte cose sono cambiate: Daniele e Nina sono diventati i genitori della piccola Maria e poco dopo la sua nascita si sono allontanati. Li ritroviamo che si contendono l'affidamento della bambina con il supporto delle rispettive e diversissime famiglie. Daniele, dopo l'intensa esperienza vissuta durante la settimana di TSO, ha scelto di diventare infermiere e, grazie all'intervento della dottoressa Cimaroli, sta per entrare come tirocinante nell'ospedale in cui era stato ricoverato. Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che quello può diventare un impiego stabile, accreditandosi come un genitore affidabile. In questa nuova veste, Daniele conosce i nuovi pazienti della camerata, che lo costringono a riflettere sul suo eccesso di empatia verso il dolore degli altri e che rischiano di farlo deragliare di nuovo.

I nuovi ospiti di Villa San Francesco

L'idea alla base di Tutto chiede salvezza 2 è di quelle forti. Il malato che diventa curante, la persona che ne è uscita e rimane vicino a chi ancora non ce l'ha fatta. Il personaggio che passa dall'altro lato dello specchio, ma continua a specchiarsi. Daniele ritroverà i suoi vecchi amici. Ma nella storia ci saranno delle new entry. Ci sono due nuovi ospiti della camerata maschile di Villa San Francesco: Rachid, detto Tormento, algerino: era grande promessa del calcio, rimarrà una promessa mancata; Paolo, laureato coi massimi voti in matematica pura, che al momento è disoccupato. Li interpretano rispettivamente Samuel Di Napoli, un giovane attore belga, e Marco Todisco. E poi c'è la misteriosa Angelica, interpretata da Valentina Romani. Tra l'altro, Angelica è il nome che Mario (Andrea Pennacchi) invocava nei suoi incubi notturni. Anche questa è una grande idea.

Il cast di Tutto chiede salvezza 2

Federico Cesari è Davide

Come detto, la seconda stagione vede grandi new entry nel cast come Drusilla Foer (Matilde), Vittorio Viviani (Armando). Torna l'amato cast della prima stagione, oltre a Federico Cesari e Fotinì Peluso, ecco Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina) e Alessandro Pacioni (Alessandro), che nella prima stagione condividevano la stanza nel reparto di psichiatria insieme a Daniele. Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana) e Flaure BB Kabore (Alessia) tornano nei ruoli dell'infermiere e delle infermiere del reparto, mentre Filippo Nigro (Dott. Mancino) e Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli) in quelli dei medici della clinica. Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), Giacomo Mattia (Giovanni), sono madre, padre, sorella e fratello di Daniele. Invece, Carolina Crescentini (Giorgia) è la mamma di Nina.