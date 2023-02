Tutte le volte che ci siamo innamorati, la recensione: l'amicizia vince sull'amore nella nuova serie Netflix

Il creatore di Elite torna a lavorare per Netflix con la nuova serie Tutte le volte che ci siamo innamorati, un progetto dallo spirito romantico che proverà a sfruttare il clima di San Valentino per attirare l'attenzione degli spettatori.

Il progetto, che unisce al tradizionale racconto di una coppia che deve affrontare numerosi ostacoli a un'ambientazione affascinante come quella del mondo del cinema, possedeva sulla carta un ottimo potenziale che, come proveremo a spiegare nella nostra recensione, non è stato sfruttato nel migliore dei modi.

La trama di Tutte le volte che ci siamo innamorati

Tutte le volte che ci siamo innamorati: Georgina Amoros in una foto della serie

Al centro della trama di Tutte le volte che ci siamo innamorati c'è Irene (Georgina Amorós): una giovane cresciuta in una cittadina di provincia che si trasferisce per studiare cinema a Madrid con il sogno di diventare regista. In città stringe subito amicizia con i suoi compagni di corso e coinquilini Da (Carlos González) e Jimena (Blanca Martinez).

Durante la première del nuovo film di un famoso regista, Romano, Irene e Da incontrano Julio (Franco Masini), un giovane dalla vita complicata che conquista subito l'attenzione della giovane protagonista nonostante sia fidanzata con Fer (Alberto Salazar). L'esistenza della potenziale coppia viene però segnata da un attentato terroristico in cui rimangono coinvolti, riuscendo per fortuna a sopravvivere, ma che diventa solo il primo degli eventi che lasceranno un segno indelebile nella vita dei personaggi principali.

Élite 6, la recensione: Una serie che potrebbe andare avanti all'infinito...

Una storia d'amore con tanti, troppi, ostacoli

Tutte le volte che ci siamo innamorati: i protagonisti in una foto della serie

La serie spagnola creata per Netflix si muove su due piani narrativi: la tradizionale storia d'amore ostacolata da vari elementi e la rappresentazione del dietro le quinte del mondo del cinema. I due elementi si intrecciano, almeno inizialmente, piuttosto bene, ma si allontanano progressivamente dalla realtà diventando sempre di più delle rappresentazioni all'insegna dei cliché e degli stereotipi.

L'aspetto più convincente della prima stagione, considerando che il proseguimento della storia sembra quasi scontato dopo il cliffhanger con cui si interrompe la storia, è infatti il rapporto tra i giovani studenti di cinema, il modo in cui si sviluppano le amicizie e i loro tentativi di realizzare un cortometraggio, progetto che dalla loro prospettiva diventa una potenziale porta d'accesso a produzioni e situazioni più prestigiose.

Le interazioni tra Irene, Da e Jimena sono ricche di ironia, semplicità e quella buona dose di ottimismo e speranza che contraddistingue i ventenni che provano a inseguire i propri sogni, anche quelli troppo grandi per loro. I momenti trascorsi in aula, gli attimi divertenti sul set dove tutti muovono i primi passi, e la dinamica che li porta ad aiutarsi e sostenere a vicenda infondono a Tutte le volte che ci siamo innamorati calore e simpatia.

Una struttura poco convincente

Tutte le volte che ci siamo innamorati: Irene e Da in una foto della serie

I continui salti temporali per mostrare le varie fasi della storia d'amore tra Irene e Julio portano però a mostrarli alle prese con il lavoro ormai adulti, quando la loro visione su ciò che li circonda è diventata più realista e meno sognatrice. Gli autori non riescono a trovare la stessa chiave di lettura brillante e accurata, ritraendo due personaggi disillusi e segnati dalle loro esperienze precedenti senza le giuste sfumature, proponendo un contrasto fin troppo netto e poco motivato. Dalla presenza del regista che contribuisce a lanciare la carriera di Julio, che incarna il classico stereotipo del bello incompreso che lotta e soffre pur di dimostrare il proprio talento, alle difficoltà affrontate da Irene nell'ottenere incarichi degni delle sue capacità sul set, Tutte le volte che ci siamo innamorati si muove su binari prevedibili e poco incisivi. Franco Mașini prova a dare spessore ai demoni interiori del suo personaggio e ai dilemmi che lo tormentano spingendolo verso l'autodistruzione, ma il materiale a sua disposizione è piuttosto fragile. Accanto a lui Georgina Amorós possiede la giusta dose di freschezza per tratteggiare il ritratto di una giovane che vive delle esperienze distanti dalla realtà in cui è cresciuta, entrando in un mondo che spesso la fa dubitare delle proprie capacità e mina le sue speranze. I due interpreti sostengono il più possibile la struttura narrativa, non sempre riuscendoci.

Le serie tv più attese del 2023 su Netflix e altre piattaforme di streaming

Una serie che ritrae con efficacia l'amicizia, meno l'amore

Tutte le volte che ci siamo innamorati: la protagonista Georgina Amoros

La storia d'amore, elemento che dovrebbe risultare centrale e incisivo, non riesce a convincere dall'inizio alla fine della stagione, lasciando il dubbio che il materiale ideato per il progetto sarebbe risultato più incisivo come film rispetto ai tempi dilatati di una serie tv. Il triangolo sentimentale tra Irene, Julio e Fer appare giustificato nei tasselli della storia relativi a quando i personaggi hanno venti anni e iniziano a capire cosa vogliono nella propria vita. L'attrazione fisica esistente tra Irene e Julio, la loro impulsività e l'incapacità di mantenere a lungo i propositi razionali, sembrano però via via meno giustificati e diventa difficile comprenderne le motivazioni nel "presente", quando dovrebbero essere (nonostante fisicamente non ci sia una trasformazione significativa), più vicini ai 40 anni che all'adolescenza.

Il continuo avvicinarsi e allontarsi dei due protagonisti diventa così ripetitivo e piuttosto ingiustificato, tra crisi nei momenti peggiori e incomprensioni taciute troppo a lungo. I salti temporali, che dovrebbero dare ritmo alla storia, rendono inoltre difficile approfondire realmente la situazione psicologica in cui si trovano i due giovani nei vari anni che vengono mostrati sugli schermi, diminuendo l'impatto emotivo degli eventi e delle situazioni, spesso molto drammatiche.

La serie spagnola di Netflix è tuttavia in grado di coinvolgere e mantenere l'attenzione del pubblico grazie alla rappresentazione dell'amicizia, vera costante nella storia. Se il proprio partner sentimentale non diventa mai una presenza che offre sostegno e comprensione incondizionato, lo stesso non si può dire degli amici che organizzano piani di salvataggio, perdonano, spronano e aiutano riuscendo anche a superare incomprensioni e liti, senza giudicare e dimostrando tutta la propria apertura mentale ed empatia. Le scene tra amici sono quelle che rendono la serie particolarmente piacevole e coinvolgente, dando ritmo, cuore e leggerezza al racconto.

Rimangono invece in secondo piano, nonostante abbiano una certa importanza nello svolgersi della storia, i genitori dei ragazzi che appaiono quasi in contrasto passando dal calore e dalla preoccupazione di quelli di Irene all'incapacità di comprendere realmente il proprio figlio, distratti da altre situazioni, come accade nella famiglia di Julio. Tra alti e bassi, lo show sfrutta comunque il più possibile l'esperienza del team artistico e tecnico che confeziona una stagione in cui le scelte musicali, la fotografia (anche nei momenti in notturna tra party e scene in esterna) e il montaggio sono di buon livello.