Trash, i registi e Raphael Gualazzi: “Sentirsi un po’ in colpa è fondamentale per cambiare le cose in meglio”

Trash: una scena del film

È in sala dal 16 ottobre Trash, film di animazione diretto da Luca della Grotta e Francesco Dafano che ha aperto la 15esima edizione di Alice nella città, sezione dedicata ai più giovani della Festa del Cinema di Roma. Siamo a Roma e di notte, quando tutti dormono, i rifiuti prendono vita. Slim e Bubbles incontrano una scatola nuova fiammante, Spark, che ha ancora ha il suo interno il suo contenuto originale. Ancora non destinato a essere gettato, la scatola di cartone e la bottiglia di plastica decidono di aiutarlo a ritrovare la sua strada.

Animato a tecnica mista, con vere immagini di Roma per i fondali su cui si muovono personaggi disegnati in computer grafica, Trash ha una bella colonna sonora composta da Matteo Buzzanca, a cui si aggiunge il brano "Per noi" di Raphael Gualazzi. Abbiamo incontrato il musicista e i registi Luca della Grotta e Francesco Dafano proprio alla Festa del Cinema di Roma.

Trash: una scena del film d'animazione

Non potevamo non dire loro che ci hanno fatto sentire in colpa per tutti gli scatoloni che accumuliamo ogni settimana grazie agli ordini online (e, visto che il film è in parte finanziato dai Consorzi italiani per il riciclo degli imballaggi, era uno dei punti da toccare). E secondo della Grotta il senso di colpa è indispensabile: "Il senso di colpa è fondamentale: per qualsiasi cosa di buono. Sentirsi in colpa ti spinge ad analizzare te stesso e ti fa capire come poter migliorare. Ti spinge a essere umile, facendolo passo dopo passo. Non si devono fare per forza gesti eclatanti. Il senso di colpa per me è fondamentale."

La video intervista a Luca della Grotta, Francesco Dafano e Raphael Gualazzi

Trash - La leggenda della piramide magica, recensione: la personalità non si ricicla