The Witch and the Beast, la recensione dei primi episodi: la caccia alle streghe è su Crunchyroll

La nostra recensione di The Witch and the Beast, adattamento dell'omonimo manga di Kousuke Satake disponibile su Crunchyroll, che racconta la storia di due cacciatori di streghe dalle caratteristiche peculiari.

Ashaf e Gideau lavorano in coppia e sono alquanto peculiari: lui gira con una bara in spalla, lei è una ragazza dai lunghi capelli biondi e con gli occhi da bestia. La missione dei due è quella di dare la caccia alle streghe. Ashaf è al servizio di un ordine segreto che ha il compito di eliminare queste creature demoniache mentre Gideau ha deciso di collaborare nella speranza di rintracciare la fattucchiera colpevole di averla maledetta.

Una scena dell'anime The Witch and the Beast

Come vi raccontiamo in questa recensione dei primi tre episodi di The Witch and the Beast, la giovane nasconde infatti un incredibile segreto che verrà ben presto a galla. Nella prima puntata i Nostri giungono in una città dove sperano di rintracciare proprio una delle streghe e si imbattono in un gigantesco squalo che semina il panico per le strade, salvo essere annientato proprio da Ione, una potente maga che viene erroneamente ritenuta dagli abitanti locali come una sorta di eroina. Toccherà ad Ashaf e Gideau svelare l'inganno nella prima missione in cui il pubblico imparerà a conoscere le loro abilità.

Una verità da scoprire

The Witch and the Beast: una scena

Una storia dalle premesse senza dubbio affascinanti, che però sembra soffrire almeno in queste fase iniziali di un difetto parzialmente imputabile a molte serie moderne, ovvero nel gettare in faccia al pubblico una storia dal background dato già per scontato, con l'obiettivo di svelarlo progressivamente quando si sarebbe potuto costruire tranquillamente già nel primo tassello. E infatti eccoci subito nel vivo dell'azione, con tanto di pescecane gargantuesco che si agita tra i palazzi per poi essere subito soppresso dalla villain della situazione, il cui arco narrativo nasce e si esaurisce nell'arco di una ventina di minuti. Maggiore spazio è dato alla figura della detective che collabora con la polizia e che calca la scena per ben due puntate, la seconda e la terza, ripromettendosi come potenziale figura ricorrente nel futuro della serie. A mancare ancora del necessario spessore sono però proprio i due principali protagonisti, sui quali si vorrebbe sapere ancora di più ma risultano per il momento soltanto abbozzati.

Un mondo in divenire

The Witch and the Beast: un'immagine dell'anime

L'ambientazione ha un gradevole, per quanto non originalissimo, taglio steampunk, con tanto di macchine della polizia ad accompagnare un vestiario novecentesco, in un mix non nuovo al mondo dell'animazione, contemporanea e non. Vi sono poi dei brevi squarci introduttivi a esporre un minimo di infarinatura stregonesca, con le varie regole per infrangere le maledizioni o ancora excursus su determinati incipit, ogni volta introdotti a seconda di quel che aspetta i personaggi nella relativa storia a venire.

L'anime di The Witch and the Beast è l'adattamento dell'omonimo manga scritto e disegnato da Kousuke Satake, raccolto ad agosto 2022 in dieci tankobon. E a giudicare da queste prime fasi all'azione a spron battuto si aggiunge una discreta dose di violenza, con il sangue che scorre senza edulcorazioni di sorta e passaggi alquanto macabri ad adornare le varie sottotrame di volta in volta presenti e corollarie a quella principale in divenire, che è ancora troppo presto per poter essere giudicata esaustivamente.

Chi vivrà vedrà

The Witch and the Beast: i protagonisti in una scena

Un racconto dai toni maturi che viaggia di pari passo con sortite di ironia, anche nera perché no, nei vari battibecchi che vedono punzecchiarsi ripetutamente Ashaf e Gideau, il cui legame apparentemente antitetico è destinato a una sicura evoluzione nel prosieguo della vicenda. Vi è anche una questione identitaria e di genere da non sottovalutare, con tanto di apparenze che ingannano e una duplicità che non sarebbe dispiaciuta a Stanislaw Lem, massimo scrittore di fantascienza - suo il romanzo dal quale è stato tratto un capolavoro del calibro di Solaris (1972). Ottime le animazioni e dal punto di vista stilistico, pur senza toccare vette di eccellenza, The Witch and the Beast si difende più che bene, gettando in questo inizio le basi per un qualcosa di potenzialmente intrigante che attendiamo sicuramente al varco.