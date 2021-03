The Walking Dead 10x20, recensione: buongiorno, Principessa

The Walking Dead 10: i soldati del Commonwealth in una scena dei nuovi episodi

Con la recensione di The Walking Dead 10x20, terzultimo degli episodi bonus della decima stagione concepiti in seguito alle modifiche al calendario di lavorazione della serie per via dell'emergenza sanitaria, torniamo mentalmente e narrativamente a quasi un anno fa, quando il penultimo capitolo ufficiale divenne suo malgrado il finale di stagione. Un incidente di percorso dovuto a cause di forza maggiore (non era possibile completare in tempo la post-produzione dell'episodio successivo, andato poi in onda nel periodo autunnale come evento a sé), che lasciò gli spettatori con l'amaro in bocca pur introducendo degli elementi promettenti. Tra questi c'era il personaggio di Princess, che in questa sede sale al rango di protagonista assoluta, con una storia che sfrutta pienamente le potenzialità del poter andare fuori formato e dà ulteriore senso, dopo la scorsa settimana, a questa fase sedicente sperimentale che serve come ponte tra la decima e l'undicesima stagione. Un ponte che, dopo un inizio che sapeva tanto di minestra riscaldata (ma con ingredienti in meno, grazie alle nuove misure sanitarie sul set che rendono difficile girare scene di massa con gli zombie), sta ora acquisendo un sapore tutto suo, molto apprezzabile.

Sola o male accompagnata?

I miei amici dà, appunto, un ruolo di rilievo a Juanita Sanchez alias Princess, personaggio che ha debuttato qualche episodio fa dopo essere stata parte dell'universo fumettistico per gli ultimi 23 numeri, dal 2017 al 2019 (col senno di poi, la sua apparizione poteva essere un presagio della conclusione imminente di The Walking Dead, che ha recentemente confermato l'intenzione di chiudere la serie madre con l'undicesima annata, affidando il resto delle storie a spin-off vari). L'avevamo vista insieme a Eugene, Ezekiel e Yumiko, in viaggio per trovare la misteriosa interlocutrice radiofonica del primo, e ora sono tutti in mano a misteriosi assalitori armati e mascherati. Chiusa dentro uno dei loro veicoli, Princess comincia a pensare a come uscirne, consultandosi con i compagni di sventura, ma alcuni traumi latenti rischiano di fare brutti scherzi, compromettendo sottilmente le sue capacità strategiche. Come nell'episodio precedente, anch'esso diretto dalla regista Laura Belsey (che tornerà anche per l'ultimo di questi capitoli supplementari, incentrato su Negan), abbiamo a che fare con un cast ridotto e una location praticamente unica, limitazione tecnica che gli autori trasformano in cornice ideale per un'analisi della psiche danneggiata di Juanita (ricontestualizzando anche la sua battuta introduttiva alcuni episodi addietro).

Lo show ha sempre avuto l'ambizione di mettere in scena il trauma collettivo di un mondo alterato irreversibilmente, concentrandosi anche sulle ferite emotive dei singoli personaggi. Col passare del tempo questa usanza si è fatta prevedibile e schematica, in particolare durante la gestione di Scott M. Gimple che anteponeva le grandi linee, con due-tre idee forti a stagione, alle esigenze drammaturgiche dei singoli capitoli e all'evoluzione organica dei protagonisti. Con la showrunner in carica Angela Kang siamo gradualmente tornati ai fasti precedenti, seppure con qualche debolezza residua (vedi la recente vicenda di Daryl, un flashback esteso che ha ridotto a episodio unico una storyline che idealmente richiedeva diverse puntate), e lo spazio concesso a Princess è un buon esempio di ciò di cui la serie è capace quando si ricorda dei suoi maggiori punti di forza, ossia un cast all'altezza di praticamente ogni situazione e un contesto narrativo ricco di spunti interessanti. Certo, in questo caso ci è voluta una sorta di apocalisse nel mondo reale per ricordare questo aspetto al team, ma visti i risultati è lecito sperare che questa ritrovata sobrietà rimanga parte del menù fino alla tanto agognata conclusione.

