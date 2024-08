The Tyrant, la recensione della nuova serie Disney+: un K-Drama tanto breve quanto dimenticabile?

Su Disney+ è da poco approdato The Tyrant, K-Drama dal sontuoso cast che non sembra aver effettuato un atterraggio poi così perfetto... Scoprite perché nella nostra recensione.

L'estate sta (purtroppo per alcuni o per fortuna per altri) giungendo a conclusione, e per sancire l'inizio della fine della stagione più calda, cosa c'è di meglio di un freddo e crudo thriller politico? Questo, probabilmente, è ciò che deve aver pensato Disney+ decidendo di far uscire in data 14 agosto tutti i 4 episodi di The Tyrant, il K-Drama diretto da Park Hoon Jung (I Saw The Devil, The Witch Pt. 1. The Subversion) con protagonista Kim Seon Ho (Hometown Cha-Cha-Cha, The Childe).

The Tyrant, una foto di scena con Kim Seon Ho

E di fresco, vista la calura eccessiva che ha ancora una volta incoronato l'attuale estate come la più calda di sempre secondo i TG, ce n'era sicuramente sicuramente bisogno... Ma forse non fino a questo punto.

The Tyrant: tutto fumo e niente arrosto?

Non fa certo piacere dirlo, ma ci risiamo: dopo The Impossible Heir (cocente delusione primaverile di cui vi avevamo parlato anche nelle nostre recensioni), Disney+ sforna un nuovo prodotto di matrice sudcoreana dalle enormi potenzialità, che tuttavia non sembra riuscire a centrare l'obiettivo.

The Impossible Heir, la recensione finale: il K-Drama è riuscito a imboccare la retta via?

Il regista Park Hoon Jung torna a collaborare con l'attore Kim Seon Ho dopo The Childe - in quello che sancisce tra l'altro un attesissimo ritorno in tv per quest'ultimo - e lo fa con un thriller spionistico che vede Seon Ho a capo di una divisione del NIS (National Intelligence Service) e una lotta all'ultimo colpo di pistola contro gli Stati Uniti e lo stesso governo coreano per evitare che un progetto segreto noto con il nome di The Tyrant vada incontro a un'ingloriosa fine.

The Tyrant: una scena della serie coreana Disney+

Detta così non sembrerebbe esserci nulla di nuovo all'orizzonte... E di fatto non c'è: la trama e le dinamiche messe in atto nello show sono le stesse viste e riviste più volte in varie occasioni e, purtroppo per The Tyrant, c'è poco che riesce a fare diversamente per distinguersi dal resto e restare impresso nella memoria dello spettatore.

Sebbene, infatti, la serie possa vantare un cast non da poco - oltre a Seon Ho troviamo altri volti familiari per i fan dei K-Drama come Cha Seung Won, Lee Ki Young e Kim Joo Sun - che fa anche la sua bella figura (sicuramente uno dei punti a favore dello show) riscontriamo ancora una volta dei difetti sostanziali nell'esecuzione, che sembra badare più alla forma che al contenuto.

I 12 K-Drama da vedere nel 2024: da Doctor Slump a The Trunk

Eccessive sono le scene in cui il gore e lo splatter la fanno da padrona, e minime sono le motivazioni, le ragioni e le finalità della maggior parte delle azioni compiute dai vari personaggi nello show. Personaggi che, alla fin fine, non vediamo nemmeno particolarmente delineati, salvo forse il sicario interpretato da Cha-Seung Won. Perfino Choe (Seon Ho) e Chae Ja-Gyeong (la giovane scassinatrice dal disturbo dissociativo che vediamo invischiata in questa vicenda) non sono sviluppati abbastanza da farci creare un qualsiasi tipo di connessione con loro (o la loro semi-inesistente backstory).

Cha-Seung Won nella serie Disney+

La stessa utilità del programma che cercano tutti disperatamente di proteggere o distruggere - una moderna versione del siero del supersoldato, se vogliamo - non è ben chiara, quando la metà dei personaggi sembrano già tutti in possesso di abilità ben al di sopra della norma.

Questione di stile?

A livello visivo, l'estetica adottata da Park Hoon Jung per The Tyrant potrebbe anche risultare apprezzabile: dal montaggio serrato alle riprese fredde e scure, che prediligono ambienti in ombra e poco illuminati, strade buie e locali decisamente poco accoglienti, l'atmosfera parrebbe essere quella adatta a raccontare una simile storia. Peccato che poi non sia supportata da una solidità di scrittura che permetta di innalzare l'opera a buon prodotto. Anche con i dialoghi non abbiamo grande fortuna, tranne forse qualche sprazzo di ironia qua e là (la più simpatiche delle trovate è relativa proprio alle aspirazioni di Lim Sang a.k.a. Cha Seung-Won), e dispiace vedere anche in questo caso come non si sia sfruttato a dovere né il materiale, né il talento a disposizione.

Chae Ja-Gyeong, il personaggio interpretato da Jo Yoon Soo

Quello che, stando a quanto spiegato dal regista, era partito con l'idea di essere un film ed è stato trasformato solo in itinere in miniserie, avrebbe forse trovato la propria dimensione in un formato differente, dove almeno avrebbe retto maggiormente (ma non del tutto) la scusa dello scarso approfondimento generale. Come miserie da 4 episodi, però, The Tyrant non convince davvero, e si perde abbastanza nella moltitudine di prodotti simili realizzati finora.