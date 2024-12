The Night Agent 2: Il trailer d'azione svela la nuova minaccia nella seconda stagione

È stato rilasciato il trailer della seconda stagione di The Night Agent, che vede ancora come protagonista Peter Sutherland.

Nel nuovo trailer della seconda stagione di The Night Agent, il neo-agente della Night Action Gabriel Basso (Peter Sutherland) è pronto a tuffarsi in nuove e pericolose missioni.

La serie, che ha conquistato il titolo di serie Netflix più vista del 2023, è già stata rinnovata per una terza stagione, le cui riprese si terranno tra Istanbul e New York nel 2025.

Il trailer e la seconda stagione di The Night Agent

Nel nuovo trailer, Peter Sutherland si fa strada tra inseguimenti ad alta velocità, salti nei fiumi, sparatorie e combattimenti corpo a corpo. Insieme a lui, ritornano due volti familiari: l'esperta di sicurezza informatica Rose Larkin (Luciane Buchanan), che aveva affiancato Peter nella prima stagione, e Kari Matchett, nei panni del Presidente Michelle Travers, a cui il duo aveva salvato la vita nel capitolo precedente. Il trailer della nuova stagione, composta da 10 episodi, è stato rilasciato durante la partita di Natale della NFL tra Ravens e Texans.

La seconda stagione anticipa anche nuovi alleati e antagonisti, in particolare Catherine Weaver, la nuova responsabile dell'Azione Notturna, interpretata da Amanda Warren. Un'altra novità riguarda le location: gran parte della stagione è stata girata a New York, con alcune sequenze anche in Thailandia.

Basata sul romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è creata, diretta e prodotta da Shawn Ryan attraverso la sua MiddKid Productions. Tra i produttori esecutivi troviamo David Beaubaire, Seth Gordon, Julia Gunn, Marney Hochman, Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou, James Vanderbilt, Paul Bernard e Munis Rashid. Oltre ad Amanda Warren, la seconda stagione accoglie nuovi membri del cast, tra cui Berto Colon, Louis Herthum, Arienne Mandi, Brittany Snow e Teddy Sears.