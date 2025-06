The Alto Knights, ecco perché il gangster movie col doppio De Niro merita una seconda chance in homevideo

Dopo il flop al botteghino il film di Barry Levinson sbarca in homevideo con un blu-ray Warner tecnicamente eccellente anche se privo di extra: è l'occasione per riscoprire le qualità di un gangster movie troppo bistrattato.

Inutile girarci attorno con le parole. Al cinema The Alto Knights - I due volti del crimine è stato un autentico flop. E questo nonostante un ottimo budget, un regista autore di film notevoli come Barry Levinson, la sceneggiatura di Nicholas Pileggi (quello di Quei bravi ragazzi, per intenderci) e la curiosità di vedere il grande Robert De Niro interpretare due ruoli, addirittura i due protagonisti assoluti della storia, ovvero i boss della malavita organizzata Vito Genovese e Frank Costello.

Robert De Niro nei panni di Frank Costello

Insomma tanto materiale che sulla carta non faceva prevedere certo un tonfo del genere negli incassi. Quanto alla critica si è un po' divisa: vero che non siamo di fronte a un capolavoro, ma alcune bocciature sono sembrate eccessive. Secondo noi The Alto Knights - I due volti del crimine merita una chance di rivincita in homevideo: ma andiamo a vedere i possibili motivi del flop e perché l'uscita blu-ray di Warner Bros Home Entertainment può rappresentare la seconda occasione del film.

I gangster movie non vanno più di moda? Eppure ci sono barlumi di cinema vero

Robert De Niro nei panni di Vito Genovese

Come noto, The Alto Knights - I due volti del crimine si ispira a fatti realmente accaduti, ovvero la rivalità tra due boss della malavita organizzata, Vito Genovese e Frank Costello, nella New York degli anni '50. Un tempo legati da amicizia, poi nell'ascesa al potere i due sono diventati nemici e rivali. E la particolarità del film è che Robert De Niro veste i panni di entrambi i boss. E allora prché il film di Barry Levinson è andato così male? Chissà, forse i gangster movie non vanno più di moda. O forse è quel modo di farli che non attira più, perché magari le vecchie formule iniziano a essere stanche.

Robert De Niro e Debra Messing in una scena di The Alto Knights

Eppure De Niro, oltre alla bravura di interpretare due personaggi, dà prova di essere ancora a suo agio nel genere anche se la tecnica prevale sullo spessore emotivo, mentre la scrittura di Nicholas Pileggi fa affiorare qua e là, seppur saltuariamente, l'abilità nel maneggiare questo tipo di materiale, pur non raggiungendo i livelli di Quei bravi ragazzi e Casinò. Vero, ci sono cadute di tono e goffaggini, la pesantezza emerge in più occasioni come anche la sensazione di stantìo, ma resta l'impressione che il comparto narrativo e alcune soluzione tecniche siano ancora di grande impatto e facciano respirare cinema vero. E che proprio per questo The Alto Knight - I due volti del crimine meriti di essere recuperato in homevideo, anche per essere rivalutato.

Il blu-ray e un video cristallino per entrare nelle atmosfere dell'epoca

Il blu-ray di The Alto Knights - I due volti del crimine

Il film è proposto da Warner Bros in alta definizione con un blu-ray scarno, totalmente privo di extra, insomma come se anche in homevideo non ci si credesse più di tanto. Ma quello che interessa per recuperare il film sul piano artistico è la resa tecnica del blu-ray e sotto questo aspetto siamo ai massimi livelli di qualità. Siamo infatti di fronte a un video cristallino, ben contrastato e praticamente privo di difetti, con una compressione perfetta e favorita dal fatto che si tratta di un disco a doppio strato dedicato interamente al film e senza extra.

De Niro e Katherie Narducci in una scena

Il dettaglio è davvero eccellente su tutti gli elementi del piano, sia nella ricostruzione della New York dell'epoca, sia per i primi piani ricchissimi di particolari di De Niro nella sua doppia versione. La riproduzione dei colori è quella classica per i film ambientati nell'epoca e privilegia i toni più caldi con predominanza di tonalità bronzee con neon penetranti, neri profondi e un'ottima efficacia di foto e filmati in bianco e nero, alcuni dei quali provenienti da fonti di repertorio e altri creati ex novo. Anche le scene più scure sono impeccabili, con un buon dettaglio che emerge sempre dalle ombre.

Audio avvincente e immersivo

Una scena di The Alto Knights - I due volti del crimine

Anche l'aspetto audio è molto convincente. Già il Dolby Digital 5.1 italiano offre un panorama sonoro appagante, ma è ovvio che il Dolby Atmos inglese presenta un ascolto ancora più avvincente e immersivo. Non che ci siano molte scene di azione, ma quelle più concitate o con sparatorie fanno risaltare le qualità del reparto, con diffusori precisi e attivi, grande appoggio dei surround e direzionalità molto curata. Che siano scene interne o in strade trafficate, gli effetti di ambienza sono ben percepibili, mentre i dialoghi sono puliti e nitidi e la colonna sonora è caratterizzata da un'impronta sonora ricca e convincente. L'apporto del sub è limitato a qualche scena con spari ed esplosioni, ma è abilmente utilizzato anche per creare effetti drammatici e di suspense.