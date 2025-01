Robert De Niro interpreta due boss del crimine nel trailer di The Alto Knights

È stato rilasciato il primo trailer di The Alto Knights, il nuovo film diretto da Barry Levinson e interpretato da Robert De Niro in un doppio ruolo.

Robert De Niro torna al genere che più lo ha reso celebre nel primo trailer di The Alto Knights. Il nuovo film drammatico biografico, diretto da Barry Levinson, vede l'attore protagonista nel doppio ruolo di due noti boss della criminalità organizzata. Il trailer è stato appena diffuso e può essere visto di seguito.

Di cosa parla The Alto Knights?

La sinossi ufficiale del film recita: "Il film segue due dei più noti boss della criminalità organizzata di New York, Frank Costello (De Niro) e Vito Genovese (De Niro), mentre si contendono il controllo delle strade della città. Una volta migliori amici, piccole gelosie e una serie di tradimenti li portano a una collisione mortale che cambierà per sempre la mafia (e l'America)".

De Niro interpreta entrambi i protagonisti, Frank Costello e Vito Genovese. Il cast include anche Debra Messing, Kathrine Narducci, Cosmo Jarvis, Michael Rispoli, Michael Adler, Ed Amatrudo, Joe Bacino, Anthony J. Gallo, Wallace Langham, Louis Mustillo, Frank Piccirillo, Matt Servitto e Robert Uricola.

La sceneggiatura del film è firmata da Nicholas Pileggi, noto per aver co-scritto Casinò (1995) e per il suo ruolo di produttore esecutivo in The Irishman (2019). De Niro ha recitato in entrambi i film sotto la direzione di Martin Scorsese. Inoltre Pileggi e Scorsese hanno scritto insieme la sceneggiatura di Quei bravi ragazzi (1990), dove De Niro interpretava Jimmy Conway, affiancato da Ray Liotta e Joe Pesci.

Barry Levinson, che ha esordito come regista nel 1982 con A cena con gli amici, vanta un ampio repertorio di successi, tra cui Il migliore (1984), Piramide di paura (1985) e Good Morning, Vietnam (1987).

I produttori del film sono Irwin Winkler, Jason Sosnoff, Barry Levinson, Charles Winkler e David Winkler, mentre Mike Drake è il produttore esecutivo. The Alto Knights uscirà nelle sale statunitensi il 21 marzo 2025.