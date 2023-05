Terrestrial Verses, Ali Asgari e Alireza Khatami: 'L'umorismo per delegittimare il potere'

L'Iran contemporanea in un cinema composto da quadri stranianti ma realistici, formali ma assurdi, neri e umoristici. Terrestrial Verses, diretto da Ali Asgari e Alireza Khatami e presentato a Cannes 2023, sezione Un Certain Regard, segue le persone comune alle prese con le istituzioni culturali, religiose e politiche. Un'opera di settantasette minuti suddiviso in piccoli short, delle vignette commoventi quanto divertenti, catturando lo spirito e la determinazione delle persone, alle prese con la complessità sociale dell'Iran.

Terrestrial Verses: una scena del film

"Abbiamo girato una parte del film e poi ci siamo fermati per qualche mese. Abbiamo lavorato ancora un po' sulla sceneggiatura e abbiamo girato il resto all'inizio di marzo", spiegano gli affabili Ali Asgari e Alireza Khatami, che abbiamo intervistato sulla terrazza più alta del Palais di Cannes. "Siamo poi tornati indietro, e le cose sono cambiate dal punto di vista tematico. Lo shock ci ha fatto capire perché lo stiamo facendo e ci ha dato il coraggio di vedere la gente per le strade senza. Può sembrare un po' da codardi fare un film, ma ci ha dato una visione molto chiara del fatto che vogliamo finire questo film".

La chiave dell'umorismo

Locandina di Terrestrial Verses

Uno dei tratti più significativi di Terrestrial Verses è proprio l'umorismo: "Questo è anche un film umoristico. L'idea principale è nata da una tecnica poetica persiana, in cui in questo tipo di poesie ci sono due personaggi che parlano insieme di questioni sociali e talvolta politiche molto specifiche. In queste poesie, uno dei personaggi parla e l'altro risponde. E abbiamo pensato che fosse possibile portarlo al cinema. C'è molto umorismo in questo tipo di poesie. Quindi abbiamo pensato che fosse davvero importante e molto efficace dire cose molto attraverso l'umorismo. Quindi per noi è stato uno strumento politico. L'umorismo è uno strumento efficace. E abbiamo anche pensato che l'umorismo è lo strumento più efficace per delegittimare qualsiasi stato di oppressione".

In viaggio per Teheran

Terrestrial Verses: una scena del film

Il primo segmento si apre con lo skyline immobile di Teheran. Una scelta visiva forte, e interessante dal punto di vista sonoro. Sentiamo i clacson, i rumori, il brusio, le sirene. Pochi minuti capaci di farci vivere l'umore metropolitano. "Era molto importante creare la città. Ecco perché abbiamo creato la scena con la notte. Volevamo plasmare un'atmosfera, e alla fine distruggiamo tutto. I personaggi entrano in questa città e alla fine del film distruggono tutto. Ecco perché abbiamo questa lunga inquadratura di Teheran che va dalla notte al mattino, collegando i personaggi". Sui personaggi che popolano Terrestrial Verses invece: "Ogni personaggio ha dato vita a un altro personaggio. Per esempio, il primo episodio ha dato vita al secondo. Poi abbiamo pensato al finale e poi all'inizio. Questa è stata la dinamica che ha reso il tutto molto organico. Volevamo anche mostrare diverse generazioni. Non abbiamo cercato di ingegnerizzare nulla. Abbiamo solo cercato di non ostacolare le idee che ci venivano".

Nel nome della speranza

Terrestrial Verses: una scena del film

Il percorso del film è verticale, generazionale. Molti attori, molti momenti. Un crescendo, anche complicato da gestire: "Il processo di recitazione è stato molto importante per entrambi, perché avevamo bisogno di attori in grado di gestire nove minuti di riprese davanti alla macchina da presa senza alcun taglio intermedio. E dovevano attraversare diversi livelli di emozioni nel corso del film. Quindi trovare questi attori è stato davvero difficile. Ed è stato il motivo per cui abbiamo cambiato quattro attori durante le riprese, perché non eravamo soddisfatti di quello che facevano". Tuttavia, l'intenzione finale di Ali Asgari e Alireza Khatami è chiara: "La prima cosa che abbiamo discusso e concordato è stata che, se scriviamo questo film, deve essere pieno di speranza. E da allora abbiamo mantenuto questa tendenza. Non vogliamo parlare della paura. Celebriamo il coraggio".