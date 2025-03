Tempo d’attesa, la recensione: essere madri oggi secondo il documentario di Claudia Brignone

Il film è Premio speciale della Giuria del 41° Torino Film Festival, e ora in tour in varie città italiane distribuito da ZaLab.

Il parto. Il momento più delicato, ma anche più denso di aspettative per una futura madre. Su questa fase di limbo, che precede la nascita vera e propria, si concentra il documentario di Claudia Brignone che, dopo aver sperimentato in prima persona ansie, timori e speranze della maternità, ha voluto raccontare la sua esperienza "rivoluzionaria". Tempo d'attesa si concentra, infatti, su Teresa De Pascale, ostetrica veterana che si riunisce con le future mamme nel parco del Bosco di Capodimonte, a Napoli, per ascoltarle e guidarle dolcemente fino al momento del parto.

Tempo d'attesa: una scena del documentario

Il film di Brignone mostra la possibilità di un'altra via oltre all'ospedale, raccontando il percorso di un gruppo di donne che optano per un parto naturale casalingo per riappropriarsi di un momento intimo. Oltre a dare ampio spazio agli insegnamenti di Teresa De Pascale, che analizza le varie fasi della gestazione con grande serenità e professionalità, Tempo d'attesa dà voce alle future madri mostrando come ogni singola esperienza sia diversa e unica. C'è la 47enne al primo figlio, c'è la madre di tre figli che vuole cancellare l'esperienza traumatica del primo parto vivendo tutto in modo diverso e c'è chi teme che qualcosa vada storto e preferisce affidarsi all'ospedale. Ogni donna cerca la sua via confessandosi candidamente davanti all'obiettivo della regista.

Un'altra via è possibile

L'intento di Tempo d'attesa è mostrare come non esista un modo "corretto" di vivere la maternità. Il film racconta un ventaglio di esperienze diverse legate dal fil rouge dell'incontro con Teresa De Pascale, la quale aiuta le donne che si rivolgono a lei a riappropriarsi di un momento "naturale", vivendolo nel modo più lieve e spontaneo possibile. Addirittura, tra i vari interventi in cui viene richiesta la sua professionalità c'è perfino un parto talmente rapido da avvenire sul sedile di un'auto. Le sue parole rassicuranti servono a lenire i timori e ad aiutare le gestanti a trovare dentro di sé la forza di dare alla luce una nuova vita.

Il cerchio di donne nel parco di Napoli

Le molteplici voci che vanno a comporre il film mostrano come, nella società moderna, il ruolo della donna sia stato rimesso in discussione. C'è chi ammette candidamente che non pensava di diventare mai madre e chi confessa un aborto volontario in gioventù che le ha segnato la vita. Sono donne sole, donne in carriera, immigrate, madri giovani e madri il cui tempo biologico sta per scadere. Non esiste un modello ideale né una scelta giusta, ma a ogni racconto viene dato il giusto spazio e l'adeguato rispetto. In un film fatto da donne per le donne la regista concede brevemente diritto di parola anche ai futuri padri, il cui ruolo è però nettamente sullo sfondo nella visione di Brignone.

Il momento del parto

Uno spazio importante viene, invece, riservato agli interventi di Teresa De Pascale nelle case delle partorienti. In un paese come l'Italia in cui la natalità è in netto calo, Tempo d'attesa acquista valore di manifesto mostrando la possibilità di una scelta diversa che permetta alle madri di affermare se stesse e la propria volontà riappropriandosi dell'atto di dar luce una nuova vita senza le pressioni o le angosce del presente.