Tattiche d'amore 2, la recensione: su Neftlix una commedia romantica poco originale

Li avevamo conosciuti nel primo capitolo di quella che, con tutta probabilità, sarà una saga romantica destinata a continuare a lungo, come conferma ancora una volta il raggiungimento della top 10 dei film più visti nel catalogo Netflix, dove viene nuovamente distribuita come Original. E in Tattiche d'amore 2 ritroviamo i medesimi protagonisti, ovvero Kerem ed Asli, che pensavamo di aver finalmente lasciato felici e contenti, qui alle prese con una nuova querelle sentimentale che li vede amanti/rivali.

Tattiche d'amore 2: un frame del film

Lui grafico pubblicitario aitante e dal carattere sbruffone, lei stilista dal fisico slanciato e carica di sensualità: non credevano nell'amore, ma per via di una scommessa con i loro amici sono stati protagonisti di un gioco di seduzione che si è ovviamente concluso nel più lieto dei modi, con la scintilla che è inevitabilmente scoppiata. Ora sono felicemente fidanzati, ma il matrimonio di un'amica di lei con un sodale di lui rischia di far loro dissotterrare l'ascia di guerra. Asli infatti si convince che farà di tutto per farsi sposare, mentre lui intende mettere in mostra tutti i potenziali lati negativi di essere marito e moglie. L'entrata in scena di un amico di gioventù della donna rischia di complicare ulteriormente la situazione...

Ricominciamo...

Tattiche d'amore 2: una scena del film

Anche in quest'occasione il film si apre con un breve voice-over, subito interrotto da una serie di elucubrazioni su tutti i presunti pericoli che il matrimonio comporta. D'altronde la cifra stilistica rispetto al predecessore non è cambiata di una virgola, con un'estetica patinata e un'anima festaiola, tra party scatenati e posti da sogno: un immaginario da cartolina che in quest'occasione ci conduce anche su un'isola vicino Dubai, dove ha proprio luogo un bagordare selvaggio per festeggiare l'addio al nubilato della futura sposa. Ancora una volta una lunga lista di banalità in serie, con i battibecchi tra i due protagonisti che cercano ognuno di averla vinta in una battaglia di idee tanto stupida quanto velleitaria, destinata ad esaurirsi come ampiamente prevedibile in un altro happy ending che più happy non si può, come d'altronde il principale target di riferimento non può che esigere.

Amore al quadrato, la recensione: il doppio volto dell'amore nella nuova commedia romantica Netflix

L'importanza del contorno

Tattiche d'amore 2: una foto del film

A dare parziale sprint all'operazione è l'eterogeneo cast, soprattutto nei ruoli secondari e di supporto, con alcune di queste figure che cercano di dare una verve comica ai passaggi più leggeri: dal padre di lei che ha perso il senno ed è diventato un motociclista di punto in bianco al pilota dell'idrovolante, al suo primo volo e ansioso nel portare in cielo i due innamorati, con tanto di risolutiva tempesta in arrivo. Peccato che a queste gag discretamente riuscite se ne aggiungano altre improbabili e poco divertenti, in particolare quella con un bambino piccolo al quale i nostri si trovano a dover cambiare il pannolino, con una girandola di imprevisti che danno il vita ad una scena effettivamente troppo lunga e ridondante.

Chi si rivede

Tattiche d'amore 2: una sequenza del film

Sukru Ozyildiz e Demet Özdemir hanno un classico fisico da copertina e risultano una classica coppia da reality show, belli e abbronzati come il relativo prototipo di bellezza richiede: a recitazione non offrono grandi sfumature ai loro alter-ego, ma va anche dato loro atto di aver avuto poco su cui lavorare, dato che la sceneggiatura non brilla certo per finezza e originalità. Il cambio dietro la macchina da presa, con Recai Karagöz che sostituisce Emre Kabakusak, regista dell'originale, non si sente e la messa in scena è di nuovo anonima e facilona, tra canzoni che sanno tanto di videoclip e split-screen gratuiti, all'insegna di uno stile patinato che ad ogni modo si confà idealmente ad una storia che rimane soltanto in superficie.