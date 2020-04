Super Mario Bros. compie 35 anni: 10 camei al cinema

Super Mario Bros.

In questi giorni lo vediamo dappertutto: sotto forma di Lego, su collezioni di magliette, sui jeans. Super Mario sembra aver invaso il web. Il motivo? Nel 2020 Super Mario Bros. compie 35 anni.

L'anniversario non è quello della prima apparizione di Super Mario (le sue origini risalgono al 1981: allora si chiamava Jumper e spuntava nell'arcade di Donkey Kong), ma al lancio del gioco Super Mario Bros., pubblicato da Nintendo il 13 settembre 1985, che ha trasformato l'idraulico in una star mondiale. Per celebrare questo importante compleanno, ecco dieci camei di Super Mario al cinema.

I 10 migliori film tratti da videogiochi

1. Gremlins (1984)

Super Mario Bros

Vi ricordate l'adorabile Gizmo di Gremlins? Nel film diretto da Joe Dante, la creatura misteriosa è doclissima, almeno fino a quando non viene bagnata con l'acqua: basta una sola goccia per far sì che si riproduca, generando altri Gremlins. Più si riproducono, più diventano strani e numerosi. Una delle nuove cucciolate di Gremlins è chiaramente appassionata di videogiochi: unita attorno a un mini arcade di Donkey Kong prodotta dalla Coleco, azienda che ormai non esiste più. Alla destra di Donkey Kong c'è, nemmeno a dirlo, il nostro Jumper - Super Mario.

Joe Dante: 70 anni tra gremlins, piranha e licantropi

2. Ghostbusters II (1989)

Super Mario Bros

Qui abbiamo un po' barato: Super Mario non fa una vera e propria apparizione, ma amiamo molto Ghostbusters II, diretto da Ivan Reitman, e la scena in cui l'idraulico italiano viene citato è molto divertente. Janine (Annie Potts) e Louis (Rick Moranis) stanno facendo da babysitter a Oscar, il figlio di Dana Barrett (Sigourney Weaver), che nel primo capitolo era stata trasformata in Zuul, il mastino di Gozer in Gozeriano e a quanto pare ha un figlio che, come lei, familiarizza facilmente con creature di altre dimensioni. Visibilmente imbarazzati per essere rimasti soli, Louis, per rompere il ghiaccio, propone a Janine di giocare a Super Mario Bros.. Dalla faccia che fa non è una fan dei videogiochi come lo sono i Gremlins.

Ghostbusters: 10 cose che (forse) non sapete sugli acchiappafantasmi creati da Dan Aykroyd

3. Nightmare 6 - La fine (1991)

Super Mario Bros

In nove film, la saga di Nightmare ci ha abituato a ogni tipo di uccisione e visione bizzarra: da artigli che spuntano mentre si fa il bagno a lingue che escono direttamente da cornette del telefono. Nel sesto film, Nightmare 6 - La fine, diretto da Rachel Talalay, uno dei protagonisti, Spencer (Breckin Meyer), viene risucchiato in un videogame che ricorda molto Super Mario Bros.: entra in un tubo verde, mangia una mela (che fa le veci della stella) e si trasforma in Super Spencer. Poi arriva anche Freddie Krueger (Robert Englund) in pixel e fa game over.

Nightmare Saga: il mito di Freddy Krueger tra cinema e tv

4. Beethoven (1992)

Super Mario Bros

Vi ricordate Beethoven? Il cane San Bernardo talmente grande e gioioso da meritarsi non uno, non due (questi scritti da John Hughes, sceneggiatore per eccellenza dell'adolescenza americana tra gli anni '80 e '90) ma un'intera serie di film? Nel primo degli otto film della saga, diretto da Brian Levant, i fratelli Ryce (Nicholle Tom), Ted (Christopher Castile) ed Emily (Sarah Rose Karr) giocano a Super Mario Bros. 3 sul NES. Non solo: su uno degli scaffali della loro stanza si può vedere anche una copia di Donkey Kong Classics.

Non solo Pets: 10 film da non perdere per chi ama cani e gatti

5. Hitch (2005)

Super Mario Bros

In Hitch, film diretto da Andy Tennant, in cui Will Smith interpreta un tutor di rimorchio, che insegna ai propri clienti come sedurre le donne. Uno di loro a un certo punto cerca di approcciare una ragazza per le strade di New York, proprio davanti a un pulmino dei gelati, che rimane sullo sfondo. Aguzzando la vista, tra i prodotti disponibili sull'insegna del pulmino c'è anche un Mario ice-cream pop, un gelato a forma di Super Mario.

I 50 anni di Will Smith: il principe è diventato leggenda

6. Un tuffo nel passato (Hot Tua Time Machine) (2010)

Super Mario Bros

In Un tuffo nel passato (titolo originale Hot Tua Time Machine), diretto da Steve Pink, quando i protagonisti Adam (John Cusack), Nick (Craig Robinson), Jacob (Clark Duke) e Lou (Rob Corddry) tornano indietro nel tempo al 1986, tra gli oggetti d'epoca vedono un arcade di New Super Mario Bros., con Super Mario e Luigi in bella mostra.

Non ci resta che piangere: guida ai viaggi nel tempo in 10 momenti indimenticabili

7. Ralph Spaccatutto (2012)

Super Mario Bros

Qui ci piace vincere facile: Ralph Spaccatutto, diretto da Rich Moore, è ambientato nel mondo dei videogiochi e quindi i riferimenti a giochi famosi si sprecano. Non poteva mancare Super Mario, evocato tramite il famoso Super fungo, che fornisce una vita, e Bowser, il suo antagonista storico, che vediamo seduto in mezzo ad altri villain dei videogiochi durante una riunione dei "Cattivi Anonimi".

Ralph Spacca Internet, i registi: "Uno spin-off sulle principesse? Potrebbero essere detective in pigiama"

8. Train to Busan (2016)

Super Mario Bros

Train to Busan, di Yeon Sang-ho, è uno degli ultimi film in cui penseremmo di trovare un riferimento a Super Mario, eppure c'è: il protagonista Seok-woo (Gong Yoo) regala a sua figlia Soo-an (Kim Su-an) una console Wii con il gioco New Super Mario Bros. Wii per il suo compleanno. Per poi accorgersi che già ne ha una identica.

Train to Busan: in corsa con gli zombie

9. Ready Player One (2018)

Super Mario Bros

Ready Player One di Steven Spielberg, come già l'omonimo libro di Ernest Cline da cui è tratto, è un monumento agli easter eggs: tra le decine e decine di citazioni non mancano quelle ai videogiochi. Ci sono anche riferimenti a Super Mario: in una scena vediamo sullo sfondo il poster di Donkey Kong Jr. e l'ultima frase pronunciata da Halliday (Mark Rylance) "grazie per aver giocato al mio gioco" è la stessa detta da Mario alla fine di Super Mario 64.

Ernest Cline: "Ready Player One? Non lo avrei scritto se non fossi cresciuto con i film di Spielberg"

10. Sonic - Il film (2020)

Super Mario Bros

Questa è una citazione raffinatissima: Sonic è il rivale storico di Super Mario, perché è il volto di Sega, che per anni si è combattuta il mercato con Nintendo. In Sonic - Il film, di Jeff Fowler, Sonic spedisce il suo antagonista, il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey, che diventerà il Dr. Eggman) nel pianeta che odia di più: il Mondo dei Funghi. E chi proviene dal quel mondo, in cui si trova il Regno dei Funghi, governato dalla principessa Peach? Proprio lui, il nostro idraulico Super Mario.

Sonic Il Film, recensione: un'avventura colorata a tutta velocità