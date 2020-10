Streghe: i 10 migliori episodi

Un'immagine promozionale del trio: Holly Marie Combs, Shannen Doherty e Alyssa Milano

Andata in onda tra il 1998 e il 2006, con otto stagioni ed un totale di 178 episodi, Streghe è senza dubbio uno dei prodotti televisivi che ricordiamo con più nostalgia di quel periodo in cui la serialità era fatta di spasmodiche attese tra un episodio e l'altro e di fedeltà imperitura costruita nel corso degli anni. Le magiche avventure delle tre sorelle Halliwell, alle prese con demoni, fate e strane creature di ogni tipo, ma anche con la vita di tutti i giorni e le difficoltà (in particolare amorose) che ogni giovane donna deve affrontare, sono senza dubbio rimaste impresse nell'immaginario collettivo.

Con l'arrivo di tutta la serie su Amazon Prime Video questo 23 di ottobre, l'idea di recuperarla tutto di un fiato in un week end di binge watching è decisamente allettante. Per guidarvi nella visione abbiamo pensato a questo articolo in cui vi segnaliamo i 10 migliori episodi di Streghe, gli indimenticabili caposaldi delle otto stagioni che non vediamo l'ora di rivedere.

10. Il libro delle Ombre (episodio 1 stagione 1)

Una scena de Il libro delle Ombre

Non potevamo non includere in questa lista l'episodio che ha segnato il principio di tutto: Il libro delle Ombre, primo episodio della prima stagione della serie. In questa memorabile puntata facciamo la conoscenza delle sorelle Halliwell: di nuovo tutte e tre insieme sotto lo stesso tetto, Phoebe (Alyssa Milano), Prue (Shannen Doherty) e Piper (Holly Marie Combs) non sanno che la loro vita sta per cambiare radicalmente. Phoebe, che tra le sorelle è quella forse più avventurosa e dalla mente più aperta, dopo aver letto un misterioso librone ritrovato nella casa della loro infanzia è pronta scoprire i nuovi poteri di cui lei e le altre sembrano essere improvvisamente dotate. Meglio fare in fretta, però, perché una mostruosa creatura si nasconde nelle spoglie del fidanzato di Piper: è ora che il Potere del Trio entri in azione.

9. Sorella Morte (Episodio 5, stagione 7)

Una scena di Sorella Morte

Come se non avesse già tanto a cui pensare in questo episodio Piper viene trasformata in un Angelo della Morte, ed è costretta, pertanto, a spuntare da una lista i nomi delle persone che devono passare oltre. Se da una parte Paige (Rose McGowan) e Phoebe cercano di proteggere le future vittime della Triste Mietitrice, lei è costretta a fare il lavoro sporco. Abbiamo deciso di includere Sorella Morte nella nostra lista perché racconta, attraverso una prospettiva particolarmente interessante, che cosa accade subito dopo la morte.

8. Un amore ultraterreno (Episodio 4, stagione 1)

Una scena di Un amore ultraterreno

Continuiamo con gli episodi più belli della prima stagione di Streghe con Un amore ultraterreno, in cui seguiamo - ancora una volta - una sfortunata storia d'amore di Piper (ancora deve incontrare Leo, l'uomo della sua vita). La giovane strega si innamora di Mark e tutto potrebbe essere perfetto, peccato però che il ragazzo sia un fantasma che vaga per San Francisco in cerca di giustizia. Le tre sorelle dovranno proteggerlo da uno spirito maligno fino a che al suo corpo non venga data una degna sepoltura (e lui possa quindi passare oltre). Una storia d'amore impossibile che non potrà che colpire i più sensibili e sentimentali tra gli spettatori.

7. Il risveglio (Episodio 12, stagione 2)

Una scena de Il risveglio

Continuiamo con un episodio della seconda stagione, Il risveglio, particolarmente toccante ed assolutamente indimenticabile per tutti i fan della serie. Piper (che visti gli episodi che abbiamo scelto fino ad ora sembra davvero la più sfortunata di tutte), cade vittima di una misteriosa ed apparentemente incurabile malattia: disperate e pronte a far di tutto per salvare la sorella, Prue e Phoebe fanno qualcosa che va contro le regole della magia, decidono infatti di utilizzarla per loro tornaconto personale salvando Piper. Le serie conseguenze del loro gesto non tardano a sconvolgere la vita dell'ospedale dove la giovane strega è stata ricoverata: un giocattolo, portatore dalla stessa malattia che aveva colpito la ragazza, si aggira per i corridoi dell'edificio infettando altri pazienti. Le tre sorelle si renderanno presto conto che per curare tutti gli innocenti colpiti Piper dovrà sacrificarsi... ma qualcuno arriverà all'ultimo momento a salvare la situazione!

6. La fine della magia (Episodio 22, stagione 7)

Una scena de La fine della magia

Continuiamo con l'ultimo episodio della settima stagione, La fine della magia: il demone Zankou, dopo aver messo le mani del Libro delle Ombre, vuole impadronirsi del Potere del Trio. L'unica soluzione trovata dalle giovani streghe, quando già due dei loro doni sono stati rubati, è di sacrificarsi per riuscire a sconfiggerlo. Le sorelle Halliwell lottano sempre per il bene più grande, è c'era da immaginarselo che avrebbero messo da parte se stesse per aiutare gli altri: questo episodio è uno degli esempi migliori per capire la profondità dell'altruismo delle tre protagoniste, pronte a tutto per salvare degli innocenti.

5. Il fascino del male (Episodio 14, stagione 2)

Una scena de Il fascino del male

Potevamo non inserire uno dei vari episodi che trattano il tema del viaggio nel tempo in questa classifica? Il fascino del male ci porta addirittura negli anni Venti, in cui rincontriamo le tre Halliwell, che ora sono cugine e possiedono doni parecchio diversi da quelli a cui siamo abituate. Un terribile demone, però, insidia le nostre protagoniste tanto nel presente come nel passato.

4. Viaggio nel Futuro (Episodio 2, stagione 2)

Una scena di Viaggio nel Futuro

Il viaggio nel tempo è un tema che ci piace, e in questa serie è senza dubbio ricorrente. In questo episodio dal titolo Viaggio nel futuro, le sorelle Halliwell si ritroveranno a dover fermare la - futura - esecuzione di Phoebe in una versione moderna ed inquietante dei processi alle streghe di Salem. Nei corpi delle future se stesse le tre streghe scopriranno quanto l'uso della magia per il proprio personale tornaconto possa avere terribili conseguenze e saranno costrette a tentare l'impossibile per cambiare il destino.

3. Lunga vita alla Regina (Episodio 20, stagione 4)

Una scena di Lunga vita alla Regina

Sempre Phoebe al centro di questo episodio della quarta stagione, Lunga vita alla Regina, in cui la ragazza è costretta a prendere una decisione davvero importantissima: passare definitivamente al lato oscuro o tornare sulla retta via ma così perdere l'amato Cole? La giovane strega dovrà trovare un equilibrio tra cuore e ragione, decidendo da che parte stare. Inutile dire che sceglierà la giustizia, che rappresenta la sua vera natura, ma per questo dovrà rinunciare all'amore. Le sue sorelle, però, saranno come sempre al suo fianco.

2. Viaggio nel tempo (Episodio 17, stagione 1)

Una scena di Viaggio nel tempo

Avete già immaginato di che cosa parla questo episodio? In Viaggio nel tempo ci spostiamo ancora una volta nel passato, più nello specifico nell'infanzia delle nostre tre protagoniste. Per cercare di sfuggire ad uno stregone assetato di poteri, le Halliwell si ritrovano negli anni Settanta, insieme a se stesse da bambine, alla loro nonna e alla loro madre. Senza più i loro doni, le tre streghe dovranno proteggere passato e presente dal nefasto stregone: se l'esplorazione dei legami familiari è una delle tematiche più importanti della serie, questo è uno degli episodi in cui viene senza dubbio esplorata al meglio.

1. Il segreto svelato (Episodio 22, stagione 3)

Una scena de Il segreto svelato

I veri fan della serie avranno senza dubbio immaginato che avremmo concluso la nostra classifica proprio con questo episodio: Il segreto svelato. Il segreto delle tre sorelle è ora sotto gli occhi del mondo intero ed il Potere del Trio non è mai stato così in pericolo: una di loro potrebbe rimanere prigioniera all'Inferno mentre un'altra potrebbe essere uccisa da una folla inferocita. Rimandare indietro il tempo sembra l'unica soluzione possibile, peccato che il destino non si possa cambiare e, purtroppo, proprio in questo episodio della terza stagione saremo costretti a dire addio ad una delle protagoniste.