Le 15 migliori serie tv sulle streghe da vedere

La classifica delle migliori serie tv sulle streghe: da Le terrificanti avventure di Sabrina a American Horror Story - Coven, ecco quelle da vedere per chi non può fare a meno di magiche avventure, incantesimi e creature straordinarie.

Un'immagine promozionale del trio: Holly Marie Combs, Shannen Doherty e Alyssa Milano

Il fantasy è un genere che spopola nel mondo delle produzioni televisive, soprattutto d'oltreoceano. Tra le innumerevoli serie tv che raccontano storie di magie, di esseri fantastici e di mondi antichissimi ricchi di mistero alcune tra le più interessanti sono quelle dedicate alle creature più affascinanti di sempre: le streghe.

Negli ultimi anni, soprattutto visto il successo di piattaforme streaming come Netflix, questo genere di prodotti è proliferato, accontentando i gusti di tutti i tipi di audience. Da Le terrificanti avventure di Sabrina a American Horror Story - Coven, in questo articolo troverete le quindici migliori serie tv sulle streghe che, se siete amanti di pozioni, incantesimi e magiche avventure, non potrete assolutamente lasciarvi scappare.

1. Le terrificanti avventure di Sabrina

Le terrificanti avventure di Sabrina: una scena della terza stagione

Al primo posto di questa lista troviamo Le terrificanti avventure di Sabrina, la serie tv originale Netflix ispirata alla graphic novel di Roberto Aguirre-Sacasa (a sua volta ispirata ai fumetti di Archie Comics). La protagonista della storia è la giovane mezza strega Sabrina Spellaman, costretta a scegliere tra la sua natura umana e quella magica. Accompagnata dalle zia Hilda e Spellman e dal cugino Ambrose, ma anche dai suo gruppo di amici "mortali", Sabrina dovrà affrontare numerosissime avventure da brivido, da incursioni in Purgatorio a veri e propri viaggi all'Inferno, dove scoprirà alcuni inaspettati segreti legati al suo passato. Nel cast della serie, giunta ormai alla sua terza stagione, Kiernan Shipka, Ross Lynch e Miranda Otto.

2. Sabrina, vita da strega

La protagonista di Sabrina, vita da strega

Un'altra strega di nome Sabrina? Come molti di voi sapranno bene la protagonista di Sabrina, vita da strega e di Le terrificanti avventure di Sabrina sono la stessa persona, perché entrambe le serie sono ispirate ai fumetti di Archie Comics. In questo secondo caso, però, la trama non dà spazio a risvolti mistery ed horror, ma si mantiene una comedy dedicata ad un pubblico teen.

La serie, che è andata in onda dal 1996 al 2003, racconta ancora una volta la vita di una mezza strega che deve riuscire a bilanciare la sua vita di tutti i giorni, tra scuola e fidanzato, con il suo apprendistato magico. La protagonista è interpretata da una biondissima Melissa Joan Hart.

3. Streghe

Un'immagine delle sorelle Halliwell: Doherty, Milano e Combs

Forse la più famosa tra le serie tv di questo tipo, Streghe, andata in onda tra il 1998 e il 2006, ha appassionato diverse generazioni di telespettatrici (ma anche di telespettatori). La storia è quella delle tre sorelle Halliwell - Prue, Piper, e Phoebe (Shannen Doherty, Holly Marie Combs e Alyssa Milano) - che un giorno scoprono di possedere straordinari poteri magici e di appartenere ad un'antica stirpe di streghe.

Cercando di bilanciare la vita di tutti i giorni e al tempo stesso di sconfiggere demoni e creature diaboliche di ogni tipo, le tre sorelle supereranno ogni ostacolo che si presenterà sul loro cammino restando insieme, ogni episodio più unite che mai.

4. Le streghe dell'East End

le protagoniste di Le streghe dell’East End

Le streghe dell'East End, andata in onda dal 2013 al 2014, racconta la storia della strega Joanna Beuchamp (Julia Ormond) e delle figlie Freya (Jenna Dewan-Tatum) e Ingrid (Rachel Boston), inizialmente ignare della vera natura della propria madre. Joanna è immortale ma deve convivere con una tragica maledizione: entrambe le sue figlie muoiono prima di arrivare ai trent'anni, per poi rinascere subito dopo a poca distanza l'una dall'altra. La donna, minacciata dal ritorno di un suo vecchio nemico, dovrà svelare alle figlie la loro identità, cercando insieme a loro di annullare la maledizione.

5. The Secret Circle

The Secret Circle: Brittany Robertsonè Cassie in una foto promozionale della serie

Ispirata alla serie di libri di Lisa Jane Smith dal titolo I diari delle streghe, The Secret Circle ha per protagonista la giovane Cassie Blake (Brittany Robertson), una teenager che dopo la morte della madre è costretta a trasferirsi dalla nonna nella cittadina di Chance Harbor. Cassie si fa presto dei nuovi amici, ma scopre che questi appartengono ad un'antica cerchia di streghe di cui anche lei fa parte. Col tempo il circolo scoprirà numerosi segreti sul passato dei loro genitori e dell'innocua cittadina, scontrandosi anche con diaboliche creature che praticano la magia nera. In The Secret Circle viene dato il giusto spazio a momenti avventurosi e drammatici ma anche al romance, la protagonista viene infatti coinvolta fin da subito in un passionale triangolo amoroso.

6. Salem

Salem: Janet Montgomery nell'episodio The Stone Child

Ambientata nella cittadina diventata tristemente famosa per la sua crudele caccia alle streghe, Salem rielabora e reinterpreta i fatti storici, trasformando quelle che furono vittime innocenti di una persecuzione in creature realmente dotate di poteri magici.

John Alden, di ritorno dalla guerra, ritrova la sua Salem e, soprattutto, l'amata Mary molto cambiate. La donna, sposata con uno dei più ricchi membri della comunità, è diventata una potente strega, ed è al centro di una guerra contro i puritani che vorrebbero vedere tutte le donne come lei condannate alla forca. Nel cast Janet Montgomery, Shane West, Seth Gaber e Tamzin Merchant.

7. Luna Nera

Luna Nera: una scena della prima stagione

Passiamo ora ad una produzione Netflix tutta italiana, Luna Nera, un unicum nel panorama nostrano anche perché nata dagli sforzi da un cast tecnico ed artistico completamente al femminile. In un villaggio nei dintorni della Roma del Seicento, una levatrice viene accusata di stregoneria e condannata a morte. Sua nipote Ade (Antonia Fotaras), che assiste impotente all'esecuzione della nonna, scopre di avere lei poteri magici. Insieme al fratellino Valente cercherà rifugio nelle Città Perdute, un covo di streghe nascosto nella foresta vicino al villaggio. Ade dovrà imparare a gestire le sue capacità mentre sfugge alle persecuzioni dei Benandanti, cacciatori di streghe guidati dal crudele Cardinale Oreggi. La storia d'amore passionale non manca nemmeno in questo caso, la giovane donna dovrà infatti lottare per salvare il suo rapporto con Pietro, il figlio del capitano dei Benandanti.

8. Strega per sempre

La protagonista di Strega per sempre

Continuiamo con un altro originale Netflix, Strega per sempre, una serie colombiana ispirata al romanzo Yo, Bruja di Isidora Chacon. La protagonista di questa storia è Carmen, una giovane schiava che viene condannata al rogo dopo essere stata accusata di stregoneria, avendo fatto innamorare di lei il figlio del suo padrone, morto poi tragicamente, apparentemente con l'uso della magia. Prima dell'esecuzione la donna fa però uno strano incontro con Aldemar, uno stregone estremamente potente, che le promette, in cambio di un piccolo favore, di ricongiungerla con il suo amato. Carmen si troverà cosi nel futuro, da sola, assediata da terribili ed inaspettate minacce.

9. A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe

A Discovery of Witches: Teresa Palmer in una foto della serie

A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe è una serie britannica basata sulla trilogia di Deborah Harkness con protagonisti Teresa Palmer e Matthew Goode. Diana Bishop, una giovane strega, ritrova un manoscritto che potrebbe mettere in pericolo l'esistenza di tutte le creature magiche. Per risolvere i suoi misteri le viene in aiuto l'affascinante Matthew Clairmont, un vampiro appassionato di genetica. Tra i due, come è logico aspettarsi, scoppierà una tormentata storia d'amore.

10. Vita da strega

Vita da strega: Elizabeth Montgomery e Agnes Moorehead nella sitcom

Passiamo ora ad un grande classico delle produzioni televisive a tema stregonesco: Vita da strega, andato in onda dal 1964 al 1972. La protagonista di questa storia è la bellissima strega Samantha (Elizabeth Montgomery), sposata con un mortale di nome Darrin (Dick York). La donna, che vuole accontentare il marito e condurre una quieta esistenza casalinga, deve scontrarsi con le continue interferenze della sua famiglia "magica", che disapprova apertamente il suo matrimonio. L'amore vince sempre e, i due, episodio dopo episodio si ritroveranno uniti da un legame sempre più forte.

11. American Horror Story - Coven

American Horror Story, Coven - Jessica Lange nell'episodio Bitchcraft.

American Horror Story - Coven è la terza stagione della famosa serie horror antologica con Jessica Lange, Sarah Paulson e Taissa Farmiga. Durante la terza annata della serie le protagoniste sono le poche streghe rimaste nella Congrega di New Orleans: le ragazze, guidate da Cordelia Foxx e dalla "Suprema", la crudele Fiona Goode, impareranno a controllare i propri poteri, sconfiggendo insieme le numerose minacce sovrannaturali che si presenteranno sulla loro strada. Le streghe di American Horror Story - Coven faranno ritorno nell'ottava stagione, Apocalypse, pronte ad affrontare nemici più diabolici ed "infernali" che mai.

12. Hex

I personaggi di Hex

Passiamo ad una serie non molto conosciuta in Italia, Hex, in cui tra i protagonisti troviamo un giovane Michael Fassbender, ai suoi primi passi nel mondo della recitazione. La protagonista della storia è la giovane Cassie (Christina Cole), una ragazza che frequenta una scuola privata per adolescenti, il Medenham Hall, dove ha difficoltà a fare amicizia. Cassie, che con il tempo scoprirà di essere discendente di una stirpe di streghe, verrà lentamente irretita dal demone Azazeal (Fassbender), che vuole usarla per partorire un bambino che libererà un esercito di angeli caduti.

13. The Order

The Order: Jake Manley durante una scena

Torniamo a Netflix con The Order, una serie del 2019 che unisce stregoneria e società segrete al mondo dei college americani. Jack Morton (Jake Manley) è una matricola alla Belgrave University, un campus conosciuto per ospitare una misteriosa società segreta chiamata L'Ordine ermetico della rosa blu. Il ragazzo vuole entrare nell'Ordine per vendicare la defunta madre, scomparsa per mano del suo leader supremo, Edward Coventry (Max Martini). Una volta diventato un membro della strana società segreta Jack scoprirà presto che i suoi accoliti praticano la magia nera e che sono da sempre in lotta con una confraternita di licantropi votati a distruggere ogni creatura sovrannaturale.

14. Good Witch

I personaggi di Good Witch

La serie Good Witch, il proseguimento del popolare franchise The Good Witch, ha come protagoniste Catherine Bell e Bailee Madison nei panni delle protagoniste, la strega Cassie Nightingale e la figlia Grace. La storia prosegue da dove si era conclusa quella dei sette film televisivi: Cassie, che vive a Middleton con la figlia, è da poco diventata vedova, instaurerà con il tempo un buon rapporto con i nuovi vicini, Sam e Nick, prima molto sospettosi sulla loro natura. Tra equivoci ed improbabili avventure, la donna stringerà con Sam un legame sempre più forte da cui, con il tempo, nascerà una dolce storia d'amore.

15. Buffy l'ammazzavampiri

Buffy the Vampire Slayer: una scena dell'episodio Due da eliminare

Passiamo ora, per concludere questa lista delle più belle serie tv sulle streghe da vedere, a qualcosa di completamente diverso: Buffy l'ammazzavampiri. Sì, capiamo le vostre perplessità, la serie creata da Joss Whedon è dedicata ai vampiri, e soprattutto alla Cacciatrice (una donna votata a eliminarli dalla faccia della terra) interpretata da Sarah Michelle Gellar. Con il passare delle stagioni però il ruolo delle streghe diventa sempre più importante, la migliore amica della protagonista, Willow, diventa infatti un potentissimo esponente della categoria. Dapprima capace solo degli incantassi più basici, nell'ultima stagione (l'ottava) Willow sarà in grado di compiere vere meraviglie, dal viaggio nel tempo fino a riportare in vita i morti.

