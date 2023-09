Spider-Man: Across the Spider-Verse in 4K UHD, la recensione: oltre i confini dell'animazione

La recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse in 4K UHD, prodotto Eagle che presenta un video strabiliante e fedele allo stile estremo del film. Audio immersivo, extra corposi e una card da collezione completano un'edizione impeccabile.

È arrivata l'ora dello sbarco in homevideo anche per Spider-Man: Across the Spider-Verse, l'atteso sequel della saga del Marvel Cinematic Universe diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, un secondo capitolo entrato nella storia come il film animato più costoso di sempre. Una storia emozionante in cui ritroviamo il supereroe Miles Morales, che ormai teenager e studente al college, dopo essersi riunito con Gwen Stacy viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Eroi incaricati di proteggere la sua stessa esistenza. Ma si ritroverà a dover combattere contro gli altri Spider.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Gwen Stacy con sullo sfondo in poster 'proteggete i bambini trans'

Spider-Man: Across the Spider-Verse, che prosegue la storia di Miles Morales e di ben 240 personaggi all'interno di sei universi differenti, è distribuito da Eagle Pictures in varie edizioni. Anche se manca poco all'uscita (14 settembre), noi abbiamo già potuto esaminare l'edizione tecnicamente più prestigiosa: quella a due dischi, oggetto di questa recensione, che contiene il film nella versione 4K Ultra HD, oltre a quella in blu-ray HD, e che all'interno contiene una card da collezione. Ma ci sono anche delle edizioni steelbook arricchite da ben 6 card esclusive.

Un frullato con sei stili di animazione

Introducendo il tema principale, ovvero il video 4K di Spider-Man: Across the Spider-Verse, è bene fare una premessa. Se il film è stato quello più costoso nel suo genere, è perché nella sua estrema complessità presenta ben sei diversi stili di animazione, tutti ovviamente con precisi riferimenti ai diversi personaggi e ai vari luoghi del film. Parliamoci chiaro: nel tentativo di replicare la lettura di un fumetto, ma spingendosi in universi profondamente diversi con relativi personaggi, questo sequel ha spinto ben più in là i limiti dell'animazione producendo un affascinante frullato di immagini.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una foto

Si va dallo stile ad acquerello con colori pastello che cambia tonalità a seconda delle emozioni di Gwen Stacy, allo stile futuristico e ipertecnologico di Spider-Man 2099, fino a quello incredibile di Spider-Punk, che sembra quasi un disegno tagliato e incollato sulle immagini. Senza dimenticare il villain La Macchia che sembra inchiostro in movimento, il mondo indiano di Munbattan e quello di Miles Morales già visto ma ulteriormente potenziato.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, la recensione: rompere il canone

Il video 4K UHD: l'unico modo per apprezzare la "follia" degli animatori

Spider-Man: Across the Spider-Verse, un'immagine

Ebbene come se la cava il video 4K UHD nel replicare questo ben di Dio? Alla grande, anzi il disco 4K è davvero l'unico modo per apprezzare fino in fondo questo lavoro pazzesco, di gran migliore del blu-ray o delle visioni in streaming. Le immagini sono sbalorditive e se vedete a volte sfocature sugli sfondi, contorni doppi o puntini su volti e abiti, ricordatevi di cosa vi abbiamo spiegato prima e del lavoro incredibile realizzato su animazioni estreme dallo stile fumettistico. Tutto è fortemente voluto e il video asseconda in maniera fedele ogni stranezza e "follia" uscita dalla mente degli animatori, che sia uno sfondo acquerello solo abbozzato oppure un disegno che si muove nervosamente.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una sequenza del film

Ogni fotogramma risulta ricchissimo di particolari tutti curati con estrema attenzione. Oltre al dettaglio e alla nitidezza, a colpire è soprattutto la parte cromatica: il lavoro di Dolby Vision e HDR10 produce colori folgoranti e vibranti nella loro febbrile intensità, che a tratti sembrano pulsare e lampeggiare con una forza visiva davvero potente, che li fa emergere in modo quasi violento dallo schermo. Il tutto esaltato da un nero profondo e un contrasto sempre ben bilanciato.

L'audio: una fantastica esperienza totalmente immersiva

Spider-Man: Across the Spider-Verse, un'immagine del film animato

Ma Spider-Man: Across the Spider-Verse spacca anche sul fronte audio e fa dimenticare i piccoli problemi che alcuni spettatori hanno riscontrato nelle sale, soprattutto nella percezione dei dialoghi. Qui tutto fila liscio fin dal DTS HD 5.1 Master Audio della traccia italiana, che oltre a parlati molto puliti e chiari offre un coinvolgimento ad alto tasso emotivo fra inseguimenti, esplosioni, macerie che cadono e viaggi dimensionali: nelle scatenate incursioni in tutti gli universi, ci sono scene travolgenti che fanno lavorare al massimo tutti i diffusori, che rispondono con effetti precisi e direzionalità impeccabile, coadiuvati anche da un sub generoso con i bassi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse: una scena del film

Come spesso accade, però, switchando sulla traccia inglese si entra in un altro mondo. Il Dolby Atmos (con core Dolby TrueHD 7.1 per chi non può usufruire della traccia) riesce infatti a immergere davvero lo spettatore negli universi e a circondarlo con un turbinio di effetti sonori: oltre al microdettaglio più preciso, alla potenza maggiore dei bassi e alla dinamica più elevata, in un film frenetico e ipercinetico come questo anche la verticalità assicurata dal Dolby Atmos fa una differenza enorme, perché consente quell'esperienza totale a livello sensoriale che la traccia italiana non riesce a dare, e che viene completata anche da un armonico mix con la colonna sonora.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, perché è il presente e il futuro dell'animazione

Gli extra: commento audio e quasi due ore di approfondimenti

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una scena del film d'animazione

In un'edizione così straordinaria, anche i contenuti speciali rispondono all'appello con circa un'ora e trequarti di extra che si trovano sul disco blu-ray, oltre al commento dei co-registi Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos e Kemp Powers, affiancati dai co-sceneggiatori e produttori Christopher Miller e Phil Lord, presente anche sul disco 4K. I contributi iniziano con La creazione del film più incredibile su Spider-Man (15') sulla scrittura, la produzione e le sfide legate alla realizzazione di un sequel di un film così rivoluzionario. Si prosegue con Ragni nascosti e Easter-egg (6'), una panoramica delle curiosità nascoste nel film, e poi con "I'mma Do My Own Thing" Destino Interdimensionale (8'), sulle difficoltà di dare delle regole al multiverso.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, una foto del film

Troviamo poi Attraverso i mondi: dare vita a nuove dimensioni (8') sugli stili e i colori delle varie ambientazioni, quindi Il simpaticissimo cast del film (13') su chi ha dato la voce ai personaggi e sul loro lavoro, e ancora La creazione dei ragni e dei dettagli (13'), con uno sguardo alle etnie, alle personalità, al design e agli stili di animazione dei vari personaggi. A seguire Crescere un eroe (9') sulle dinamiche familiari dei personaggi, poi Suoni, Colonna sonora e musica dal multiverso (5') e quindi Attraverso il Comic-Verso (8') sull'adattamento dei fumetti di Spider-Man per lo schermo. A chiudere Fuga dalla Spider-Society (8') con il dietro le quinte della frenetica sequenza di inseguimenti, Miguel chiama (6') che è una scena cancellata e infine due video con i testi delle canzoni (5' in tutto).