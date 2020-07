Sky Upfront 2020: i film e le serie che vedremo nella prossima stagione

4 Ristoranti: Alessandro Borghese a Venezia nell'edizione 2020

Guardare al futuro, con la consapevolezza del passato. Questo sembra trasmettere il concetto di Back to Next con cui Sky ha presentato le novità della prossima stagione, tra serie tv attese e firmate da nomi importanti, i film di spicco che animeranno i canali cinema e un settore intrattenimento fatto di conferme prestigiose (da X-Factor a Masterchef) e novità importanti (Pekin Express). Una presentazione, quella degli Upfront 2020, che viene a termine (si spera) di un "periodo storico molto particolare, senza precedenti", come spiegato dal conduttore dell'evento streaming Enrico Papi, che ha spiegato come si sia approfittato per fare qualcosa di "più intimo e familiare, entrando nelle case dei talent" in collegamento.

Sky WIFI: Maximo Ibarra presenta il nuovo servizio Sky

Un evento che arriva in un momento in cui Sky sta allargando i propri orizzonti, diventando un operatore Triple Play per offrire al pubblico servizi voce, internet e contenuti grazie al recente lancio di Sky WiFi. Sono ormai cinque i milioni di utenti di Sky, con una percentuale sempre più alta di essi connessi a internet e pronti a fruire di On Demand, tra la sempre maggior diffusione del decoder Sky Q (in possesso di un milione e mezzo di utenti) e l'incremento di utilizzo di Sky Go e Now TV.

Sempre più Sky Cinema

Tolo Tolo: una scena del film con Checco Zalone

Per soddisfare la voglia di film di questa grossa fetta di pubblico, Sky Cinema non può che essere protagonista dell'offerta, proponendo i titoli delle grandi major da Universal a Sony Pictures e, da gennaio 2021, anche Warner Bros. Al loro fianco i titoli italiani di Vision Distribution, Medusa e Rai Cinema, tra campioni di incasso e film più autoriali. Se partiamo dal futuro più immediato, troviamo Hammamet (23 Luglio), Downton Abbey (27 Luglio), Tutto il mio folle amore (3 Agosto) e Judy (9 Agosto), ma basta spostarsi poco oltre, nei film annunciati come prossimamente per trovare L'ufficiale e la spia, Le Mans '66 - La grande sfida, Jojo Rabbit, Ad Astra, Tolo Tolo, il recente Trolls World Tour e Gli anni più belli di Gabriele Muccino.

La marcia in più di Sky Studios

Gabriele Muccini, regista di A casa tutti bene

Il regista italiano è protagonista anche dei grandi annunci di ieri per Sky Studios: è in cantiere infatti una serie reboot del film del 2018 A casa tutti bene, un family drama in otto episodi le cui riprese inizieranno la prossima primavera a Roma. L'altro importante annuncio riguarda Speravo de morì prima, titolo intrigante per la serie di Luca Ribuoli tratta da Un Capitano di Francesco Totti e Paolo Condò, con Pietro Castellitto nel ruolo del popolare ex calciatore della Roma, Greta Scarano, Monica Guerritore e tanti altri.

Francesco Totti, Speravo de morì prima è la serie di Sky sul Capitano: tutti i dettagli

Petra: Paola Cortellesi in una scena della serie Sky

Prima di arrivare a vedere queste novità, da settembre ci sarà spazio per molti altri titoli interessanti: si parte infatti il 14 Settembre con Petra, che vede Paola Cortellesi protagonista di quattro gialli al femminile ispirati alle storie della detective di Barcellona Petra Delicado; ottobre sarà invece il mese di We Are Who We Are, la storia di formazione Sky/HBO firmata da Luca Guadagnino, mentre in autunno arriverà l'attesissima Romulus con cui Matteo Rovere ci riporta nel mondo de Il primo re.

A seguire Cops - Una banda di poliziotti, con Claudio Bisio, altre storie de I delitti del Barlume e, nel 2021, Domina con Kasia Smutniak, e Anna di Niccolò Ammaniti. In attesa delle altre produzioni annunciate, dalla serie dei fratelli D'Innocenzo a Blocco181 e il primo progetto televisivo di Salmo.

Cops: Claudio Bisio in una scena

Le serie internazionali, tra Europa e HBO

Gangs of London: Sope Dirisu in una scena d'azione

Non si resterà confinati nel territorio italiano e se già stiamo guardando con passione Gangs of London e sta per arrivare Il complotto contro l'America (dal 24 Luglio), sono in arrivo Save Me Too (dal 10 Agosto), la stagione 2 di Yellowstone (2 settembre), l'attesissima Perry Mason (dall'11 Settembre) e Un volto due destini - I Know This Much is True (22 settembre), mentre un generico prossimamente ci stuzzica la curiosità per quanto riguarda Lovecraft Country, The Good Lord Bird e The Undoing, ma anche Fargo 4, Riviera 3, Tin Star 3, The Third Day e A Discovery of Witches 2.

Gangs of London, la recensione: una miscela di violenza e criminalità

L'intrattenimento tra conferme e novità

X-Factor 2020: un'immagine dalle selezioni

Conferme importanti nel settore intrattenimento per quanto riguarda gli show di punta di Sky, da X-Factor (di ritorno il 17 settembre e con selezioni in corso ora) a Masterchef e gli altri programmi food che amiamo, con Alessandro Borghese di nuovo protagonista di 4 Ristoranti, Antonino Cannavacciuolo di Chef Academy e Family Food Fight, Bruno Barbieri del suo 4 Hotel, mentre la vera novità è Pekin Express, uno dei format di maggior successo degli ultimi anni che approda su Sky con un cambio titolo.

Pechino Express sbarca su SKY e cambia nome per le prossime stagioni

Sky Calcio Club: un'immagine dal programma sportivo

Un'offerta come sempre arricchita dallo sport, che già tra luglio e agosto completerà i cammini di Serie A e Champions e non si fermerà mai fino agli Europei di calcio della prossima estate, tra motori, NBA e i grandi tornei di tennis. Parallelamente Sky Arte conferma il suo "ruolo importante per arte e cultura" e Sky TG24 si consolida anche come fonte di notizie internazionali. E senza trascurare l'offerta in chiaro di TV8, che prevede anche il nuovo show di Enrico Papi, Name the Tune. Insomma in casa Sky stanno pianificando il prossimo anno in grande stile per soddisfare i propri utenti abituati a contenuti variegati e di qualità.