Pechino Express sbarca su SKY e cambia nome per le prossime stagioni

Pechino Express, dalla prossima stagione e per le prossime, sbarca su SKY e cambia anche nome, leggermente modificato in Pekin Express. Tutto questo grazie all'accordo siglato in esclusiva da Sky Italia e Banijay Italia per uno dei format di maggior successo degli ultimi anni.

I viaggi di Pekin Express approderanno dunque su Sky e NOW TV prossimamente.

Il programma è l'edizione italiana del format di origine belga-olandese di proprietà di 4MAT4, prodotto da Magnolia/Banijay dal 2012 per 8 stagioni. Come sa bene l'affezionato pubblico, il format vede in gara alcune coppie di VIP in viaggio per migliaia di chilometri all'interno di territori distanti da quello d'origine, geograficamente ma soprattutto culturalmente. Nelle varie tappe le coppie in gioco hanno a disposizione solo uno zaino contenente esclusivamente beni di prima necessità e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, denaro che non possono utilizzare per i trasporti: possono quindi contare principalmente solo sulla propria resistenza fisica, sullo spirito di adattamento e di iniziativa, sulle capacità di arrangiarsi con i pochi mezzi a disposizione.

Il viaggio, durante il quale devono affrontare prove e sfide di varia natura, li spinge ad avvicinarsi alle tradizioni e alle usanze locali, scoprendo culture e adottando abitudini diverse dalle proprie, ma anche facendosi adottare dalle popolazioni che incontrano sulla propria strada. Un lungo percorso fatto di intraprendenza e scoperta, sino all'arrivo al traguardo della gara, che mette in palio per la coppia vincitrice un premio da devolvere in beneficenza a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati durante l'edizione.

Ad accogliere il format su SKY le parole di Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia: "Diamo il benvenuto in Sky ad uno dei format di maggior successo degli ultimi anni che va ad arricchire ulteriormente la nostra offerta di intrattenimento. Il successo di Pekin Express, realizzato con grande qualità da Banijay Italia, si misura con numerosi criteri: pochi prodotti, come questo, sono infatti riusciti a interpretare e a raccontare la realtà del mondo globale e le sue dinamiche, riuscendo a intrattenere le famiglie, compattandole nella visione di uno show che esalta il valore della scoperta e del viaggio. [...] Pekin Express è uno show straordinario su cui abbiamo deciso di investire. Non vediamo l'ora di iniziare a lavorarci, con la creatività e la passione tipiche di Sky. C'è ancora un mondo da esplorare".

Alle sue parole si è unito anche Fabrizio Ievolella, CEO Banijay Italia: "Pekin Express è un prodotto che amiamo tantissimo e che gode di una relazione molto intensa e profonda con i propri spettatori fin dalla prima edizione del 2012. Negli anni abbiamo dedicato senza risparmiarci le nostre energie e le nostre risorse a questo programma e siamo orgogliosi di portare sulla piattaforma pay un format che è oggi all'apice del suo successo arrivando dall'edizione più vista di sempre. Grazie a questo nuovo sodalizio siamo certi che Pekin Express continuerà a evolversi: gli asset di Sky e la sua capacità di engagement ci permetteranno di entrare in una nuova fase di crescita pur mantenendo saldi i valori che negli anni hanno contraddistinto Pechino e lo hanno reso l'adventure show più rilevante del panorama televisivo italiano. Inizia così il nuovo viaggio di Pekin Express e noi di Banijay Italia siamo molto felici di tornare a viaggiare con Sky".