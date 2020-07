Paola Cortellesi sarà una detective in Petra, nuova serie di gialli in arrivo su Sky

Paola Cortellesi sarà Petra, nella serie ispirata alla detective di polizia nata dalla penna della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett. La prima puntata andrà in onda su Sky Cinema il prossimo 14 settembre

Petra: Paola Cortellesi in una foto dal set

Petra Delicado è apparsa per la prima volta nel 1996 nel romanzo Riti di morte. La detective - che nei libri lavora per la polizia di Barcellona - arriva dal prossimo 14 settembre su Sky Cinema. Paola Cortellesi sarà la protagonista di Petra, quattro gialli al femminile ispirati alle storie (pubblicate in Italia da Sellerio) della detective di Barcellona più famosa al mondo, Petra Delicado, il personaggio creato alla metà degli anni '90 dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett.

Ispettrice della mobile di Genova, dall'archivio Petra si ritroverà catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte - interpretato da Andrea Pennacchi - poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e grandi intuizioni. Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi e alla continua ricerca del suo posto nel mondo, grazie al nuovo incarico Petra saprà rimettersi in gioco non solo professionalmente. La serie è prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm.