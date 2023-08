Shazam! Furia degli Dei in 4K UHD, la recensione: Zachary Levi cerca la rivincita in homevideo

Non ha avuto successo al botteghino, anzi si è rivelato il peggior incasso di sempre nel DC Extended Universe, eppure il ritorno del supereroe divertente interpretato da Zachary Levi, e di quello della sua intera famiglia dotata dei poteri degli dei, meritava sicuramente di più. In Shazam! Furia degli Dei, diretto da David F. Sandberg, Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive, si ritroveranno a fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa.

Shazam! Furia degli Dei: una scena

Tra azione e divertimento, scene spettacolari e tanta ironia, Shazam! Furia degli Dei vanta anche delle aggiunte di prestigio al cast, come Helen Mirren e Lucy Liu. Insomma un film da vedere o riscoprire, soprattutto nell'eccellente edizione homevideo Warner che abbiamo potuto analizzare, ovvero quella due dischi in slipcover (ma in commercio c'è anche la steelbook) con all'interno il film nella versione 4K UHD e quella in blu-ray. Un prodotto che, come vedremo in questa recensione, eccelle sul piano del video e degli extra, ma non risulta al top sul fronte audio.

Il video 4K UHD: immagini fluide e croma vivacissimo

Naturalmente il video più performante per apprezzare al meglio Shazam! Furia degli Dei è quello 4K UHD, che se la cava egregiamente e meglio del blu-ray nonostante il film sia zeppo di elementi CGI (fra l'altro non sempre impeccabili, come già visto nelle sale), soprattutto durante le spettacolari sequenze di combattimento. In queste occasioni più critiche la visione resta fluida, il mix tra live e CGI regge anche i momenti più frenetici. Nelle altre scene più tranquille, oltre a una luminosità più appagante, c'è una resa del dettaglio ancora più incisiva che esalta il complesso design di produzione. Particolarmente suggestiva è l'ambientazione della Roccia dell'eternità, scura ma dove si percepisce sempre una ricchezza incredibile di particolari e una colorazione perfettamente calibrata.

Shazam! Furia degli Dei: un'immagine del film

Per il resto è tutto ben dettagliato, dalle tute dei protagonisti agli incarnati, dagli ambienti terrestri fino alle scene nei cieli, per non parlare all'avanzare inesorabile della cupola. Qualche momento di maggior morbidezza c'è, ed è inevitabile, soprattutto nelle scene con molti effetti visivi. Sul piano cromatico HDR e Dolby Vision assicurano colori vivacissimi nelle sequenze più illuminate, una maggior ricchezza di sfumature, ma anche una perfetta gestione delle ombre in quelle più scure, grazie anche alla profondità del nero. Ed è proprio sotto questo aspetto che si avverte la maggior differenza rispetto al blu-ray.

Shazam! La furia degli dei, la recensione: Il sequel DC conferma la leggerezza del primo capitolo

Audio in Dolby Atmos anche per l'italiano, ma servivano più muscoli

Shazam! Furia degli Dei: un momento del film

E passiamo all'audio, forse il reparto meno convincente dell'edizione. La bella sorpresa è che troviamo anche per la traccia italiana la codifica in Dolby Atmos, proprio come l'inglese (e anche il francese e il tedesco). Un entusiasmo però un po' attenuato alla prova dei fatti. E beninteso, un'impressione che non riguarda solo l'ascolto italiano, ma anche lo stesso inglese. Innanzitutto il volume è molto basso, e bisogna alzare parecchie tacche prima di arrivare all'ascolto normale di altri film. Detto questo, va apprezzato ovviamente il fatto di sfruttare anche la verticalità: soprattutto nella scena del ponte, in alcune discese di Shazan o nei voli del drago, l'arrivo degli effetti dall'alto è sicuramente suggestivo.

Shazam! Furia degli Dei: una foto del film

Però va detto che questi effetti sonori mancano un po' di incisività: certo, assicurano coinvolgimento e una certa spazialità, ma quanto a energia lasciano un po' a desiderare. E lo stesso subwoofer resta un po' timido, con bassi presenti ma non devastanti. Insomma un po' di muscoli in più sarebbero stati opportuni. Detto questo, l'ascolto sarà comunque molto godibile, le scosse elettriche di Shazam si fanno decisamente sentire, ma certo non può essere preso come un audio di riferimento.

Shazam! Furia degli dei: il vero superpotere è Zachary Levi

Gli extra: commento audio e 90 minuti di contributi

Shazam! Furia degli Dei: una scena del film

L'edizione però si risolleva nuovamente nel reparto extra. Se nel disco 4K troviamo solamente il commento audio del regista David F. Sandberg, nel blu-ray oltre allo stesso commento è presente un'ora e mezza abbondante di contenuti speciali. Si parte con Shazam! Let's Make a Sequel (24' e mezzo), un lungo dietro le quinte che mantenendo gli stessi toni del film, offre una panoramica generale della produzione. Ci sono interventi di regista, sceneggiatore, produttori e cast. Si prosegue con The Rock of Eternity: Decked Out (6') sulla realizzazione della particolare location, e con Shazam! The Zac Effect (4' e mezzo), contributo incentrato su Zachary Levi e su quanto gli altro attori pensano di lui.

A seguire troviamo Sisterhood of Villains (8'), con focus sulle figlie di Atlas e le loro interpreti, e Scene Deconstruction (10'), con il regista che descrive nei dettagli la realizzazione di cinque scene chiave del film. E ancora avanti con Mithology di Shazam! Fury of the Gods (5') sulla scelta di utilizzare figure mitologiche greche, e Shazamily Reunion (5') sulla famiglia del protagonista. In chiusura ampio spazio alle scene eliminate, circa 31 minuti di sequenze tagliate, alternative o estese.