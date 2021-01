Alexandra Daddario su Sai tenere un segreto?: “Tutti pensano che io sia solo sexy, ma amo far ridere”

Sai tenere un segreto?: Alexandra Daddario in una scena del film

Sembrava una prerogativa di alcune commedie italiane quelle di incontrarsi e innamorarsi soltanto dopo un incidente d'auto, invece anche nel cinema americano le persone si innamorano mentre viaggiano. È quello che succede a Emma Corrigan (Alexandra Daddario), protagonista di Sai tenere un segreto?, film diretto da Elise Duran, tratto dall'omonimo romanzo di Sophie Kinsella, e disponibile su Amazon Prime Video dal 20 gennaio.

Can You Keep a Secret?: Tyler Hoechlin, Alexandra Daddario in una scena del film

Su un aereo per lavoro, quando questo sembra destinato a precipitare Emma racconta tutti i suoi più oscuri segreti all'uomo che viaggia accanto a lei: che altri non è che Jack Harper (Tyler Hoechlin), il fondatore dell'azienda per cui lavora. Questa colossale figuraccia è la scintilla che fa nascere il rapporto tra loro.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema 2019, nella sezione Alice nella Città, Sai tenere un segreto? (titolo originale Can You Keep a Secret?) arriva ora in Italia grazie a Prime Video. Abbiamo incontrato la protagonista Alexandra Daddario e la regista Elise Duran proprio a Roma. L'attrice ci ha detto che nella realtà non le è mai capitata una storia come quella di Emma: "Sono sicura che alle persone succeda, ma a me non è mai capitato. Mi piacerebbe molto incontrare su un veicolo in movimento uno sconosciuto che vuole amarmi, ma per il momento non è ancora successo. Di solito sono vicino a un bambino che urla o un uomo sposato che bada a un bambino!".

La video intervista ad Alexandra Daddario ed Elise Duran

Can You Keep A Secret: per Alexandra Daddario un "messaggio per le donne dalle donne"

La passione per la slapstick comedy di Alexandra Daddario

Sai tenere un segreto?: Tyler Hoechlin e Alexandra Daddario durante una scena

Sai tenere un segreto? non è il primo film in cui Alexandra Daddario sfoggia tutta la sua passione per la commedia slapstick (pensiamo a Un uragano all'improvviso, diretto da William H. Macy): l'attrice ha una vera e propria passione per la commedia molto fisica. Ce lo ha confermato lei stessa: "Non so perché: fin da piccola sono sempre stata molto buffa. Alcune delle prime cose che ho fatto erano molto sexy e forti, ma quelli sono personaggi: la gente si è fatta questa idea di me come di una donna forte e sexy, ma in realtà io amo fare imitazioni, sono molto buffa. È qualcosa che amo, non mi devo sforzare: nella vita reale sono buffa proprio come questo personaggio. Mi diverte molto: grazie per averlo detto. Amo la commedia fisica. Esco con gli uomini e loro pensano di frequentare una donna sexy, invece poi si chiedono: ma chi è questa?! A volte succede".

Can You Keep a Secret?: Tyler Hoechlin, Alexandra Daddario durante una scena del film

Elise Duran ha amato questa sua qualità: "Alexandra è una persona davvero molto divertente. Non sono sicura che le persone se ne rendano conto. Ricorda molto Goldie Hawn: ha quella comicità fisica. Per me è stata una fonte di ispirazione per questo film: ho visto molto di Goldie in lei. È molto intelligente, molto divertente, molto credibile, molto fisica".

Alexandra Daddario è anche produttrice di Sai tenere un segreto?

Sai tenere un segreto?: Alexandra Daddario in una sequenza

Oltre a essere la protagonista, Alexandra Daddario ha partecipato alla realizzazione del film anche come produttrice esecutiva. Una collaborazione fruttuosa secondo la regista: "È stata una bellissima collaborazione: ha contribuito molto, non soltanto come attrice, ma anche come produttrice. La adoro: siamo diventate molto amiche. Volevo fare qualcosa di originale: so che le commedie romantiche hanno delle regole, ma penso sia importante non farsi limitare da questo. Bisogna avere una prospettiva nuova e pensare a come raccontare la storia nel mondo contemporaneo. Soprattutto per le donne". Daddario conferma: "Elise è incredibile: sul set c'era un ambiente molto collaborativo. A volte sul set c'è tensione, ma su questo non abbiamo avuto problemi: è stato bellissimo. È stato fantastico poter dare il mio contributo, ma sapevo quando era il momento di farmi da parte. Non mi intrometto in cose di cui non so nulla. Non sento il bisogno di dover giustificare la mia esistenza".

Sai tenere un segreto? e la potenza della musica

Sai tenere un segreto?: Tyler Hoechlin e Alexandra Daddario passeggiano in una scena

In Sai tenere un segreto? la musica è molto importante: la protagonista ha delle canzoni che, ogni volta che le ascolta, la fanno piangere o la aiutano a farsi coraggio. Anche per Alexandra Daddario è così: "Molte cose sono legate ai ricordi: tutti abbiamo una canzone che ascoltavamo molto a scuola. C'è questa canzone She is Love dei Parachutes mi pare. La conosci? L'ho sentita a ripetizione prima dello screen test di Percy Jackson. Non riesco quasi più a sentirla perché mi ricorda un momento preciso. Canzoni come Baba O'riley degli Who, che mi ricorda le serate nei bar quando vivevo a New York, erano le prime volte che uscivo fino a tardi. Tutto ciò che è legato a un ricordo". Anche Elise Duranl piange spesso con la musica: "Piango sempre con The Carpenters: la voce di Karen Carpenter mi rapisce. È una reazione viscerale: una canzone può farti ricordare una sensazione. Ci sono molte canzoni che mi fanno piangere. Piango molto!"