S-Fidiamoci!, la recensione: la fiducia in sé e negli altri parte da se stessi

Fare una serie teen che parli davvero al target di riferimento negli anni 2020 sembra un'impresa praticamente impossibile, perché è quasi sempre (com'è normale che sia) scritta da chi adolescente lo è stato ma non lo è al momento della scrittura, e a volte è passato fin troppo tempo. Negli usi, nei costumi, nello slang da utilizzare, tutto risulta posticcio e falso, soprattutto in Italia (SKAM è una fortunata eccezione ma viene da un format straniero). Prova timidamente ma con un fondo di coraggio - proprio come gli argomenti che racconta - a farlo S-Fidiamoci!, dal 19 febbraio in anteprima su RaiPlay e dal 20 febbraio tutte le sere alle 20.00 su Rai Gulp. Proviamo a capire pregi e difetti della serie, proprio come quelli che vedono su stessi i protagonisti, nell'età più delicata che c'è, quella del cambiamento di tutto. Proprio dal cambiamento partiamo nella nostra recensione.

Trama Teen

La trama di S-Fidiamoci! parte appunto dal cambiamento. I protagonisti di questa storia - come ci ricorda da subito la voce narrante, ingombrante e allo stesso tempo adorabile grazie all'interpretazione di Andrea Lintozzi - Aria e Tommaso (due convincenti e in parte Ludovica Porreca e Lorenzo Dellapasqua) erano migliori amici da bambini, poi lui si è dovuto trasferire con la famiglia e si sono persi di vista. Il caso vuole che si ritrovino nella stessa scuola anni dopo, e ora non sono più piccini, ma adolescenti. Dawson's Creek insegna che a quel punto le cose cambiano perché si evolvono e modificano i corpi, le menti, e così via. A quel tempo facevano un gioco che dà il titolo alla serie ovvero una serie di sfide reciproche con - ovviamente - delle regole. Provano a ripescarlo dalla polvere dell'armadio perché può diventare un modo per recuperare dove avevano lasciato e riprendere la magia dell'amicizia che li legava. Così, tra un incidente scolastico imbarazzante e un'avventura inaspettata, i due riscopriranno il piacere di stare insieme, con un gruppo di amici sui generis, ognuno non solo con le proprie ansie e preoccupazioni ma soprattutto col proprio corpo e la propria mente da formare.

Trauma Teen

L'adolescenza alterna momenti altissimi e bassissimi, perché tutto viene percepito in modo polarizzato, senza compromessi e senza sconti per nessuno. Di conseguenza è fatta anche di traumi, legati alla pressione sociale che, lo sappiamo, oggi è triplicata se non peggio. Ci sono le aspettative delle proprie famiglie e dei propri amici, le scatole in cui dovremmo entrare secondo i canoni sociali, di bellezza e di identità, e ci sono le aspettative (le più pericolose) che ci creiamo da soli. I nostri peggiori nemici insomma siamo sempre noi stessi, auto-sabotatori alla prima occasione ed è proprio la vicinanza di un amico che può farci vedere tutto con un occhio esterno ma interessato. Del resto, l'aver scomposto nel titolo la parola sfidiamoci tra sfida e fiducia non è un caso. Accanto a Tommaso, estremamente ansioso, imbranato e con la passione per il violino, e Aria, aspirante cestista che si vergogna delle proprie forme, ci sono Alfredo (Alessandro Lucarini), influencer wannabe che deve recensire prodotti sempre più scadenti, Chiara (Letizia Arnò), timida e insicura che si difende attraverso dialoghi fiume, Simone (Isnaba Na Montche), "quello per cui tutti hanno una cotta e nessuno capisce perché". Infine le due immancabili Mean Girls del liceo che sicuramente riveleranno altro sotto la propria scorza, Martina e Lavinia (Melissa Zijno ed Elena Miccichè). Proprio perché sono tutti meccanismi di difesa, a partire dalla sagace e pungente ironia di Aria.

Animazione Teen

Ciò che distingue S-Fidiamoci! dagli altri prodotti Rai per ragazzi è sicuramente l'incursione di Movimenti Production, già dietro i successi delle serie animate di Zerocalcare, che mette la propria esperienza in quel linguaggio al servizio della storia. Lo stesso vale per suoni e onomatopee che appaiono in scena, per il lavoro sul montaggio da parte di Matteo Gentiloni al fine di rendere i 15 episodi da 15 minuti l'uno, il più coinvolgenti e ritmati possibili. Al centro ovviamente il rapporto con la tecnologia, elemento fondamentale nella vita dei giovani d'oggi, a volte conflittuale a volte simbiotico, amato eppure odiato, come la sfida di "stare senza smartphone per almeno 24 ore". Ci sono anche piccoli accorgimenti volti a diventare tormentoni interni della serie, come la casa smart-poco-smart della famiglia di Aria, o la gloria passata del fratello maggiore di Tommy. C'è chimica tra i due protagonisti e nel gruppo, che gioca con la comicità slapstick e ultra-espressiva quasi fossero dei cartoni animati ambulanti proprio perché la comedy è spesso la chiave migliore, di più ampio respiro per affrontare argomenti seri, sfaccettati e complessi. A funzionare meno è la controparte adulta. Sebbene ci sia qualche tempo morto e qualche edulcorazione di troppo per via della piattaforma di riferimento, ci sentiamo di lodare l'esperimento e la proposta di qualcosa di diverso nel panorama sempre più sterile dell'educazione seriale rivolta agli spettatori più giovani.