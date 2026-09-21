Il realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition porta il Wizarding World nelle nostre mani

Settembre è il mese del Back to School, ma qual è il ritorno a scuola per eccellenza se non quello a Hogwarts? Ogni anno questo mese inizia con l'attesa per la celebre letterina che ci invita alla scuola di magia, ma questa volta la speranza non si rivela vana, perché l'invito arriva davvero e sotto forma di un nuovo smartphone: il realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition, non solo un telefono ma un imperdibile oggetto da collezione per gli amanti del mago più celebre del cinema, della letteratura e, a breve, anche della serialità.

Il realme 16 Pro Harry Potter Edition con la sua confezione

Disponibile in esclusiva presso Unieuro in un numero limitato di pezzi, il realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition si presenta in una confezione che richiama il mondo magico della saga ed è accompagnato da una serie di oggetti da collezione e rimandi estetici che lo rendono il telefono a tema più curato e magico che possiate trovare, proseguendo la collaborazione con Warner Bros. Discovery dopo la Limited Edition del realme 15 Pro ispirata a Game of Thrones dello scorso anno. Ma vediamo nel dettaglio sia le caratteristiche dello smartphone che il contenuto completo della Harry Potter Edition.

Nel baule di Hogwarts: confezione e contenuto

Partiamo dalla confezione che è già di per sé un oggetto da collezionare ed esporre, perché riproduce il classico baule scolastico di Hogwarts, una replica fedele con tanto di logo con le quattro casate, maniglia e borchie da sbloccare per aprirlo. Un oggetto che colpisce fin da subito, nell'assaporarne il peso, apprezzarne la cura e la qualità dei materiali.

La confezione ispirata al Baule scolastico di Hogwarts

Ci si potrebbe anche limitare a tenerlo così e metterlo in bella mostra su uno scaffale, ma sarebbe un peccato, perché anche il contenuto è denso e presenta alcune chicche interessanti: cartoline dei personaggi con i volti degli attori che li hanno portati in vita nei film e che riproducono la scena dell'arrivo, ben raccolte in un contenitore apposito; un segnalibro da comporre con la propria casata preferita; una cover protettiva dedicata, con logo in rilievo, per poter proteggere lo smartphone.

Il set di cartoline, il segnalibro e la Phone Pin

E non basta, perché due oggetti in particolare rappresentano il valore aggiunto principale dei gadget presenti, perché evocano in modo iconico l'iscrizione e il viaggio verso la scuola di magia: la lettera di accettazione per Hogwarts, che tanti fan sognano di ricevere per anni, e il biglietto per l'Hogwarts Express con l'indicazione del binario 9 3/4 che è entrato nell'immaginario popolare e meta di ogni viaggio a Londra che si rispetti. Due oggetti che si presentano eleganti nel design e presentati su carta e con stampa di buon livello.

La lettera d'accettazione e il biglietto per l'Hogwarts Express

Insomma un assortimento di prodotti personalizzati che accompagnano e arricchiscono quello che è, ovviamente, il cuore della Harry Potter Edition: il telefono.

Dalla finitura allo stemma Light-Sensing: un design magico

Il blocco fotocamera del realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition

Anche sul fronte dello smartphone vero e proprio realme non si è tirata indietro nel curare i dettagli e richiamare il mondo magico di Harry Potter, convogliando alcuni elementi iconici del Wizarding World nel design del telefono. Partiamo dall'estetica generale e dal colore, con una texture a rombi di pelle marrone ispirata ai toni di Hogwarts, mentre la cornice laterale porta un'incisione al laser con quella scritta "Welcome to Hogwarts" che non può non scaldare il cuore ai fan del maghetto. Altrettanta cura è dedicata al comparto fotocamera con finitura metallica a specchio, che è progettato per ispirarsi con eleganza agli occhi di Edvige, l'amatissima civetta delle nevi che accompagna Harry nelle sue avventure.

Lo stemma delle casate colorato alla luce del Sole

E c'è un'altra caratteristica che va a valorizzare il retro del telefono, perché al di sotto del blocco della fotocamera è presente anche lo stemma con le quattro casate della scuola di magia, arricchito da una feature speciale con la tecnologia Quadra Light-Sensing: esposto alla luce del Sole o ai raggi UV, emergono i rispettivi colori di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso.

Un vero tocco magico in continuità con quanto fatto lo scorso anno con il telefono brandizzato Trono di Spade, che cambiava colore una volta immerso nell'acqua calda.

Sfondi dinamici e icone a tema: la personalizzazione dell'interfaccia

La schermata principale dello smartphone

La personalizzazione non si ferma, però, soltanto alla confezione e gadgettistica o al design esteriore del telefono, perché anche una volta acceso il realme 16 Pro 5G i rimandi al mondo di Harry Potter persistono, con la User Interface 7.0 completamente rivista per immergere l'utente nel mondo della saga magica anche durante l'utilizzo dello smartphone. Troviamo quindi sfondi dinamici del castello e icone a tema caratterizzate da elementi riconoscibili del Wizarding World; animazioni personalizzate per l'impronta digitale, la ricarica e la modalità GT; Watermark fotografici dedicati alle quattro casate della scuola di magia.

La sostanza oltre la magia: le caratteristiche tecniche

Il realme 16 Pro 5G in uso

Visto che si tratta di un prodotto tecnologico, è necessario in chiusura riepilogare anche le principali caratteristiche tecniche dello smartphone: le dimensioni sono di 8.47mm con un peso di 198g; la fotocamera principale è da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS) ed elettronica (EIS), con possibilità di video in 4K a 30fps e a 1080p con 60 o 30 fps, mentre la frontale è da 8MP; la batteria da 6500 mAh e ricarica rapida da 45W Super Flash Charge; il Display è da 6.78" AMOLED con risoluzione di 12712772 e refresh rate da 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz; infine il processore*, il cuore del telefono, è MediaTek Dimensity 7300 Max 5G.

Con il realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition la tecnologia rinuncia al suo freddo minimalismo per vestire i panni di un vero e proprio oggetto di culto. Non si tratta solo di uno smartphone performante per la vita di tutti i giorni, ma di un pezzo di Hogwarts da portare in tasca, capace di far battere il cuore ai collezionisti e a chi attende con trepidazione il nuovo corso seriale del Wizarding World. E quest'anno il sogno del viaggio a Hogwarts può diventare più concreto e tangibile per molti di loro!

Quantità limitata in esclusiva da Unieuro con un RRP di 699,99 €.