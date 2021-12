Queenpins - Le regine dei coupon, la recensione: Le Thelma e Louise dei buoni sconto

Qeenpins - Le regine del coupon: Kristen Bell e Kirby Howell-Baptiste in una scena

La Pina, in Fantozzi contro tutti, si era riempita letteralmente la casa di sfilatini di pane, ma almeno lo aveva fatto per amore. C'è chi, invece, si riempie la casa di qualcosa come 400 dollari di detersivi. E non per amore. Perché allora? Nella recensione di Queenpins - Le regine dei coupon, disponibile in streaming su Prime Video dal 30 novembre vi raccontiamo una storia che nasce da eventi reali, o quasi. Non stentiamo a crederci che sia così. Se avete visto qualche volta, sui canali tv dedicati al factual, programmi come Pazzi per la spesa, saprete che, negli Stati Uniti d'America, ci sono molte persone che sono solite ricorrere ai buoni sconto per fare la spesa. Ma non fanno come abbiamo fatto tutti noi, o quasi, che abbiamo un buono e lo usiamo per farci scontare un prodotto. No, per loro è qualcosa di scientifico, fatto di pazienza, studi del prodotto e degli sconti, calcoli sul momento in cui è meglio comprare. Accade davvero, ma quello che vediamo nel film è chiaramente romanzato e portato all'eccesso. Queenpins - Le regine dei coupon è una commedia brillante, intelligente e con uno sfondo sociale. Con attori in parte, divertimento e anche riflessione su quelle persone un po' agli angoli dell'America. Che ha forse il problema di esagerare troppo man mano che ci si avvicina al finale. Ma quattro ottimi attori in parte fanno il resto.

Operazione buoni sconto

Qeenpins - Le regine del coupon: Kristen Bell durante una scena

Conne (Kristen Bell) è una campionessa olimpica di marcia. ma, come ci dice lei in una delle prime scene, violando la quarta parete, dei campioni olimpici non si ricorda mai nessuno. E non è che vivano nell'oro. Lei e il marito avevano una vita dignitosa, ma hanno deciso di avere un bambino e quattro tentativi di gravidanza assistita non hanno coronato il loro sogno, ma hanno prosciugato il loro conto. Il marito, con cui non va più d'accordo, è spesso fuori per lavoro, e cosi lega con JoJo (Kirby Howell-Baptiste) una ragazza che, come lei, crede nei buoni sconto, e prova a fare la youtuber. Entrambe raccolgono buoni e li sfruttano per accumulare flaconi di detersivo e scatole di cereali. Un giorno, però, Connie, dopo aver protestato per dei cereali stantii, riceve un buono gratis. E così, protestando con tutte le aziende che ha a tiro, ne ottiene altri. E comincia a pensare che, con molti buoni sconto, potrebbe venderli a avere un guadagno. Ma come fare ad averli?

Tra My Name Is Earl e Tonya

Qeenpins - Le regine del coupon: Kirby Howell-Baptiste in un'immagine

Queenpins - Le regine dei coupon è una di quelle commedie che racconta le periferie americane, territori ai margini e vite ai margini. Quelle persone ordinarie, che vivono lontano dalle iconiche metropoli, e che hanno vite ordinarie: vite piccole, ma dove comunque possono accadere grandi cose. Per come racconta la piccola umanità americana, Queenpins ricorda la serie My Name Is Earl, e - senza il geniale lavoro sul mockumentray e le interpretazioni sopra le righe - Tonya. Queenpins è una di quelle storie che fanno leva sul senso di rivalsa di una fascia di persone che, se non sono agli ultimi posti della società, non sono certo ai primi.

Qeenpins - Le regine del coupon: Kristen Bell in una sequenza

Come una valanga

Qeenpins - Le regine del coupon: Kristen Bell e Kirby Howell-Baptiste in un'immagine

A livello narrativo Queenpins funziona come una valanga. È una di quelle storie che inizia con una piccola palla di neve che rotola, e che finisce ad accumulare neve man mano che cade, diventando una valanga. Così qui una piccola idea, usare dei buoni sconto, cresce in un'escalation di eventi che diventano sempre piò grandi, troppo grandi, per essere gestiti. Il che è allo stesso tempo una delle peculiarità del film, ma anche uno dei suoi principali difetti. Perché una storia che era partita come qualcosa di quotidiano, di concreto, finisce forse per andare troppo lontano rispetto a dove era partita.

Un poker di attori

Qeenpins - Le regine del coupon: Kristen Bell e Kirby Howell-Baptiste in una scena del film

Se il film vive su una regia piuttosto lineare e funzionale alla storia (niente a che vedere con quella di Tonya), a brillare è un poker di attori piuttosto interessanti. Connie è Kristen Bell, che avevamo conosciuto tanti anni fa con Forgetting Sarah Marshall, dove spiccava nella sua bellezza luminosa. Passati più di dieci anni, la ritroviamo con un grande lavoro sull'aspetto fisico. Le basta mettere meno trucco, lasciare i capelli di un riccio naturale, un po' crespo, vestire in jeans e maglietta, per essere una donna di tutti i giorni. Poi cambierà, ma questo fa parte della storia. A brillare sono comunque i suoi occhi blu. Accanto a lei c'è la rivelazione del film, Kirby Howell-Baptiste, attrice afroamericana spumeggiante ed estroversa. Ma accanto a loro ci sono due attori per nulla banali. Paul Walter Hauser, l'attore oversize visto proprio in Tonya e in Richard Jewell, è quello che sarà l'antagonista di Connie, con cui inizierà una battaglia a distanza. Più lineare e meno gigione della altre occasioni in cui lo abbiamo visto, Hauser è un attore unico, con un fisico imponente e un piglio tutto suo. Chiude il poker d'assi Vince Vaughn nei panni di Simon, ispettore della polizia postale.

Qeenpins - Le regine del coupon: Kirby Howell-Baptiste in una scena

Un heist movie sui generis

Qeenpins - Le regine del coupon: Kristen Bell e Kirby Howell-Baptiste in una sequenza

Il risultato è un film che si lascia guardare con molto piacere, che ci mostra un fenomeno americano da noi poco noto. Queenpins - Le regine dei coupon potrebbe essere considerato un heist movie sui generis, perché quello che accade è a tutti gli effetti una truffa, una rapina. Il dispiego di forze che nasce per fermare le ragazze fa penare alle tante volanti del finale di Thelma & Louise. Ecco, Connie e JoJo sono due Thelma e Louise dei buoni sconto, due ragazze contro il sistema. Ci hanno spiegato perché lo fanno. E noi siamo dalla loro parte.