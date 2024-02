Past Lives, l'esordio di Celine Song sull'amore che si trasforma ma non si distrugge

Che bell'esordio Past Lives! Il film di Celine Song prende spunto dalla sua vita personale e forse per questo è così potente e sincero: la regista, anche sceneggiatrice, parla di sentimenti veri. La forza dei suoi personaggi ha conquistato anche l'Academy: Past Lives ha infatti ottenuto due nomination Oscar, a miglior film e miglior sceneggiatura originale.

Past Lives: una scena del film

È la storia di Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo): amici che si separano da piccoli, a 12 anni, quando la famiglia di lei si trasferisce da Seoul a Toronto. La trama di Past Lives segue questi due personaggi nel corso di 24 anni. Tornano in contatto grazie a Facebook 12 anni dopo essersi persi di vista: lei si è trasferita a New York, lui ha finito il servizio militare.

Lui non riusciva a trovarla perché lei ha cambiato nome: da Na Young è passata infatti a Nora Moon. Proprio quando stanno riallacciando i rapporti, Nora incontra Arthur: si innamorano e si sposano. Prima di rivedersi con Hae Sung passano altri 12 anni. Nella nostra intervista, alla Festa del Cinema di Roma 2023, abbiamo parlato di questa travagliata storia d'amore proprio con la regista Celine Song e con l'attore John Magaro, che interpreta Arthur.

Past Lives: intervista a Celine Song e John Magaro

Past Lives racconta un amore che si evolve per quasi 30 anni. Esiste un solo vero amore nelle nostre vite? La regista Celine Song non ne è convinta: "Non penso esista un solo tipo di amore. Ci sono tanti tipi di connessioni nella nostra vita. La vita è complessa, ci sono tante sfumature. La nostra relazione può contenere tante cose nel corso degli anni. I due protagonisti del film, Hea Sung e Nora, hanno un rapporto che si evolve durante il corso di tutta la vita. Da bambini erano amici e poi, quando tornano in contatto, avrebbero potuto amarsi a distanza, ma poi, quando si incontrano di nuovo, sono amici che ormai non si conoscono più. Le relazioni cambiano e si trasformano nel corso delle nostre vite. Il film racconta la vita e come la vita condiziona le nostre relazioni, più che dire se un rapporto abbia un valore maggiore rispetto a un altro."

Past Lives, la recensione: I fantasmi di un amore perduto

L'attore John Magaro conferma che la sceneggiatura di Past Lives, parzialmente autobiografica, è talmente perfetta che non ha poi dovuto faticare molto per interpretare il suo ruolo: "Non penso ci fosse così tanto su cui lavorare: Celine ha scritto la sceneggiatura in modo così onesto che, se hai vissuto una relazione adulta e hai provato quel tipo di amore, quel tipo di affetto per un partner, capisci in modo naturale il sentimento di voler far parte della loro vita e di capirlo il più profondamente possibile. Era tutto nella scrittura. Io e Greta siamo stati molto fortunati a poterci affidare a una sceneggiatura così bella. Ha reso il nostro lavoro molto più facile. Era tutto su carta."

I personaggi maschili di Past Lives

Past Lives: un'immagine

I personaggi maschili di Past Lives sono meravigliosi: nonostante amino la stessa donna non hanno sentimenti di possesso: sono molto comprensivi, vogliono il suo bene. Non siamo così abituati a vedere figure maschili così sensibili al cinema. Per Song invece è la normalità: "Volevo raccontare gli uomini così come li ho visti e amati nella mia vita. Secondo me il modo in cui la mascolinità a volte è vista e compresa è possessivo e da gorilla che si batte il petto, ma gli uomini e la mascolinità che amo sono quelli che riescono a mettersi da parte per il bene di un'altra persona. Per me è fondamentale. Una cosa per me incredibile è che, quando parliamo di una persona, possiamo notare il potere e i soldi che ha, ma nel caso di Nora le persone sono sconvolte dalla grande quantità di amore che riceve dalle persone che la circondano. Secondo me non è troppo: è esattamente quello che si dovrebbe chiedere. È quello che devi aspettarti dalle persone che ti amano."

"Quando lasci qualcosa guadagni anche qualcosa"

All'inizio del film la madre di Nora le dice che quando lasci qualcosa guadagni anche qualcosa. Abbiamo chiesto a Song e Magaro se sono d'accordo. Per la regista: "A volte è molto semplice: quando lasci un paese ne scopri un altro. Lasci una lingua e una cultura e ne scopri un'altra. Questo può influenzare la tua vita in moltissimi modi. Ciò che lasci e guadagni può essere vastissimo: guadagni un mondo intero."

Past Lives: una sequenza del film

Per l'attore invece: "Non sai mai cosa guadagni, ma sicuramente è vero. Se rimani sempre nello stesso posto e vivi un'esistenza statica, guadagnerai molto poco. Sai cos'hai, cosa ti capita ogni giorno. Anche una cosa semplice come venire a questo festival cinematografico può offrire qualcosa diverso dalla tua quotidianità. Ogni volta che fai un cambiamento non sai cosa guadagnerai, ma sicuramente sarà qualcosa di nuovo."

Past Lives come la termodinamica

In Past Lives vediamo che l'amore è come l'energia: non si distrugge ma si trasforma. Per Song è così: "Non penso ci sia un solo modo per definire il percorso dell'amore. Ciò che possiamo sapere è che ci sono relazioni che durano nel tempo. La relazione di questo film resiste nel passato e nel futuro. Non si può giudicare o valutare una relazione. Semplicemente è così che va in questa vita."

Past Lives: un momento del film

D'accordo Magaro: "Quando parliamo di amore le persone tendono a pensare al semplice amore romantico: ma in questo film Celine mostra come l'amore sia una cosa molto complicata, che trascende l'amore romantico. Penso che l'amore cambi ed evolva, ma una volta che c'è rimane, anche se diventa un amore pieno d'odio! Anche se poi ci si odia e ci si lascia rimane sempre qualcosa che puoi chiamare amore."