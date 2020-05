Parasite in Blu-ray, la recensione: un'elegante Steelbook per il film dell'anno trionfatore agli Oscar

Parasite: Sun-kyun Lee, Yeo-Jeong Cho in una scena

È stato il film dell'anno, quello che ha conquistato la Palma d'Oro a Cannes, che poi ha trionfato agli Oscar 2020 ottenendo ben 4 statuette, tra cui quella per il miglior film e miglior regia, ovvero le più importanti e prestigiose. Ed è stato il film che ha ottenuto anche l'acclamazione unanime di pubblico e critica. Ecco perché, come vedremo nella recensione del blu-ray di Parasite, l'arrivo in homevideo del film del geniale Bong Joon-ho era così attesa.

Parasite: Kang-ho Song, Woo-sik Choi, So-dam Park, Hyae Jin Chang in una scena

Parasite è un acuto e incisivo affresco sociale, che riesce a viaggiare in magico equilibrio tra commedia e dramma, ma è anche un thriller mozzafiato e spiazzante. Al centro della vicenda una famiglia povera con padre, madre e due figli che vivono di espedienti in uno squallido seminterrato. Ma con un piano diabolico, i quattro riusciranno via via a sistemarsi per lavorare tutti assieme nell'elegante casa di una ricchissima famiglia. Ma le conseguenze saranno imprevedibili.

Una sfiziosa Steelbook con due dischi e una postcard

Grazie a Eagle Pictures, abbiamo avuto la fortuna di poter ammirare la bellissima Steelbook di Parasite, che oltre al fascino della confezione metallica propone una grafica decisamente accattivante che riesce a riassumere i temi del film. Si tratta fra l'altro di un'edizione combo, con all'interno due dischi, una con il film in versione Blu-ray e l'altra in DVD. All'interno della confezione troviamo anche una postcard da collezione. Ovviamente sono disponibili anche le edizioni semplici in amaray in DVD e nella versione combo Blu-ray-DVD. E naturalmente quello che diremo su tecnica ed extra, vale anche per le edizione in semplice amaray.

Il video: dettaglio super e gran senso di profondità

Parasite: una scena del film con Yeo-Jeong Cho

E veniamo al video del blu-ray, che ovviamente può offrire immagini di gran lunga migliori rispetto al DVD. E si tratta di un video di altissima qualità: il quadro infatti è caratterizzato da una costante nitidezza e un dettaglio granitico, che spicca sugli incarnati porosi dei protagonisti ma anche sulle ambientazioni, da quella povera dei Kim e quella ricca dei Park. Che siano oggetti e muri sporchi e trasandati, o i puliti, lucenti ed eleganti locali della villa, tutto è stupendamente descritto dalle immagini, con contorni sempre netti e precisi. C'è da apprezzare anche un notevole senso di profondità, che spicca soprattutto nelle sale della casa dei ricchi Park, ma si avverte anche nelle scene esterne. Insomma un video che rende giustizia alla cura e alla ricercatezza della messa in scena e a un film visivamente molto ricercato.

Parasite: Woo-sik Choi, So-dam Park in una scena

Quando il curatissimo croma diventa impronta stilistica

Parasite: Woo-sik Choi durante una scena

A questo proposito, superbo anche il croma, perfettamente bilanciato fra tonalità calde e fredde a seconda degli ambienti, fattore che funziona egregiamente anche come ulteriore scarto stilistico fra i due piani sociali. I colori sono sempre forti, brillanti e vigorosi, le sfumature ricche e precise, il contrasto ottimamente calibrato. Anche il nero profondo è di qualità eccellente, caratteristica fondamentale nelle scene più scure come quelle nella cantina, nelle quali non c'è traccia di pastosità ma prevale una superba nitidezza e il dettaglio emerge sempre dalle ombre. Stupende poi le immagini durante il diluvio, con le luci giallognole a invadere le strade, con una percezione del particolare che resta sempre molto alta, come del resto il già citato senso di profondità. Se questa è la resa del blu-ray (il DVD per ovvi motivi, pur buono, offre una qualità inferiore), non osiamo immaginare il 4K, purtroppo non disponibile in Italia.

Audio italiano travolgente, ma l'originale è frenato

Parasite: un'immagine del film

Sul fronte audio, va registrata una straordinaria traccia italiana in DTS HD Master Audio 5.1, ma va anche detto che stranamente la traccia originale si ferma a un DTS HD 2.0, ed è un peccato perché penalizza chi voglia ascoltare il film in coreano. Per fortuna, come detto, il DTS HD 5.1 italiano è davvero eccezionale grazie a un mix ben curato nel quale i dialoghi hanno sempre una parte preponderante e spiccano per la pulizia e il timbro deciso, ma anche gli effetti hanno la loro parte contribendo a una suggestiva spazialità.

Parasite: Jung Ji-so, Lee Jung-eun e Choi Woo-shik in una scena

Innanzitutto da sottolineare l'estrema cura nello spostamento degli stessi dialoghi, anche quando questi vanno fuori scena, ma l'asse posteriore è molto attivo nel sottolineare anche qualsiasi effetto o spostamento all'interno delle case, per poi esplodere con grande energia nel momento dell'acquazzone e dell'allagamento, nel quale lo spettatore è travolto davvero da ogni direzione. Ottime anche le "botte" del sub in occasione di qualche scena, soprattutto all'interno della cantina, nelle quali i colpi fra i protagonisti e i tonfi danno vita a bassi piuttosto decisi. Notevole anche la resa della colonna sonora, che sottolinea in maniera avvolgente le varie scene senza però risultare mai invasiva.

Parasite: una scena del film

Extra deludenti: solo il trailer e un breve making of

Parasite: Song Kang-ho in un'immagine del film

Purtroppo, a una parte tecnica entusiasmante, non segue un reparto dedicato agli extra altrettanto convincente, anzi. Troviamo infatti solamente il trailer in italiano e un breve making of di 5 minuti: in quest'ultimo ci sono gli interventi del regista, del direttore della fotografia e di parte del cast, nonché qualche immagine dal set. Una featurette piacevole, ma decisamente troppo poco per un film pluripremiato e trionfatore agli Oscar. Tanto più che in varie edizioni internazionali gli extra erano molto più numerosi.