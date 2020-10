Palazzo di giustizia, recensione: Nel limbo dell’attesa

La nostra recensione di Palazzo di giustizia, il film di Chiara Bellosi con Daphne Scoccia in sala dal 22 ottobre dopo il passaggio in Alice nella città.

Palazzo di Giustizia: una scena del film

Si prova una sensazione di deja-vu a scrivere la recensione di Palazzo di giustizia, iniziata mesi fa in vista dell'uscita programmata inizialmente a fine marzo e rinviata per i motivi che ben conosciamo. Dal Festival di Berlino si è passato così alla Festa di Roma, dove il film è stato presentato nella sezione Alice nella città, e la relativa nuova uscita nelle sale del 22 Ottobre che ci rende felici di poter riprendere il discorso e parlare del film di Chiara Bellosi, che ci colpito per la forza e intimità dello sguardo e la capacità di tratteggiare un microcosmo fatto di disordine e attese.

Tra aule di tribunale

Palazzo di Giustizia: una scena del film

Palazzo di Giustizia ci porta infatti nei corridoi di un grande tribunale italiano, dove c'è un'udienza in corso che vede sul banco degli imputati un giovane rapinatore e il benzinaio che ha subito la rapina ma ha reagito, sparando e uccidendo il complice dell'imputato. Una situazione che si sviluppa con tutti i rituali del caso, tra interrogatori, prove, testimonianze, un nucleo centrale attorno al quale ruota il mondo esterno e le storie intime e personali dei familiari che aspettano nei corridoi in cui regnano caos, rumore e l'esigenza di continuare a vivere.

30 film italiani recenti da vedere

La vita, in attesa

Palazzo di Giustizia: una sequenza del film

Da una parte i rituali, i procedimenti schematici, le infinite pause, dall'altra la vita che riempie questi spazi e si concretizza nelle due figlie degli imputati che aspettano nei corridoi: Domenica, la figlia dell'accusato di omicidio, e Luce, la piccola figlia del rapinatore, di cui si occupa la nervosa Angelina incarnata da Daphne Scoccia. L'interesse primario, e il merito, della Bellosi è proprio nel raccontare queste figure sospese in un limbo, rovesciando la prospettiva del dramma legale e spostando l'attenzione dal processo a quelli che lo subiscono e non possono far altro che trovarsi e superare le proprio opposte posizioni di partenza.

Lo sguardo sui dettagli

Palazzo di Giustizia: un'immagine del film

Chiara Bellosi porta avanti questo originale spaccato di umanità muovendosi con sicurezza negli ambienti del tribunale con una regia pulita e accorta, focalizzando l'attenzione sui dettagli, indagando i volti e le espressioni, i movimenti e le inevitabili impazienze. Freddo e schematico anche nell'architettura, il tribunale diventa un teatro che enfatizza la rigidità dei rituali che ospita, incapaci di ingabbiare i sentimenti e malumori delle giovani protagoniste.

Palazzo di Giustizia: un momento del film

Palazzo di giustizia si presenta come un film piccolo, ma dalla grande personalità, capace di immergerci per un'ora e mezza nello stesso limbo che vivono le protagoniste, rendendoci partecipi di uno spaccato vivo, ma per forza di cose limitato, delle loro esistenze.