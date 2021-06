Omicidio in Costa del Sol: il caso Wanninkhof, recensione: un errore giudiziario che colpisce e sconvolge

Omicidio in Costa del Sol: il caso Wanninkhof - Carabantes: un'immagine

Cominciamo questa recensione di Omicidio in Costa del Sol: il caso Wanninkhof - Carabantes, l'ennesimo documentario di genere true crime arrivato su Netflix ad arricchirne il vasto catalogo, constatando quanto certi casi, anche se avvenuti più di due decenni fa ed in un altro paese, possano comunque esercitare un fortissimo impatto sul pubblico, soprattutto se raccontati attraverso la giusta prospettiva. L'omicidio della giovane Rocío Wanninkhof diviene l'occasione per discutere sul ruolo dei media nell'indirizzare tanto l'opinione pubblica quanto le autorità giudiziarie impegnate in un processo: caso famosissimo in patria, decisamente meno qui da noi, quello che ebbe luogo alla fine degli anni Novanta a Mijas, un'amena località della Costa del Sol, è l'esempio perfetto di errore giudiziario commesso da parte delle autorità.

Nella caccia alle streghe per trovare il colpevole della morte della diciannovenne Rocío a farne le spese è un'amica di famiglia, Dolores Vázquez Mosquera, una donna omosessuale che aveva avuto per anni una relazione sentimentale con la madre della vittima. Come ci viene più volte detto nel corso del documentario, essere lesbica nel 1999, in Spagna, poteva attirarsi il disprezzo di parte dell'opinione pubblica, cosa su cui i giornali e le televisioni marciarono al tal punto da fomentare a dismisura la furia del pubblico spagnolo e da influenzare il risultato del processo, portando così alla condanna di una donna innocente.

L'omicidio di Rocío e Sonia

Nell'ottobre del 1999 Rocío Wanninkhof scompare a Mijas, nella provincia di Màlaga: le ricerche - portate avanti dalla polizia ma anche da amici, vicini e centinaia volontari - sono capillari, nella speranza di trovare la ragazza poco più che adolescente ancora viva. Purtroppo, però, qualche mese dopo verrà fatta la terribile scoperta del cadavere di Rocío, in uno stato così avanzato di decomposizione da rendere quasi impossibile la raccolta di prove ed indizi da parte del coroner e della polizia scientifica. Sul luogo dove è possibile che sia avvenuta l'aggressione - perché si tratta chiaramente di una morte violenta - vengono trovati dei mozziconi di sigaretta, su cui viene identificato un DNA che non ha però alcun riscontro con quelli contenuti nei database delle autorità.

Omicidio in Costa del Sol: il caso Wanninkhof - Carabantes: una scena del film

Vista l'impossibilità di incastrare un colpevole con le prove scientifiche, l'attenzione si sposta su chi potrebbe aver avuto un movente per uccidere Rocío, Dolores Vázquez Mosquera, che si dice odiasse la vittima per aver in qualche modo ostacolato la relazione della donna con sua madre. Si tratta di prove che definire dubbie è dire poco, ma la colpevolezza di Dolores è stata già decisa e per questo viene condannata a quindici anni di prigione. Peccato però che un anno dopo il processo un'altra ragazza, la diciassettenne Sonia Carabantes, scompaia in circostanze molto simili a quelle di Rocío, e sul luogo dove verrà poi ritrovato il suo cadavere verrà rinvenuto un campione di DNA identico a quello identificato del mozzicone di sigaretta del primo caso. Che la fretta nel trovare un colpevole per l'omicidio di Rocío abbia avuto come conseguenza non solo la condanna di una donna innocente ma anche un secondo omicidio?

un caso che necessitava un maggiore approfondimento?

Omicidio in Costa del Sol: il caso Wanninkhof - Carabantes: una sequenza

Il caso di Rocío Wanninkhof è senza dubbio un fatto di cronaca nera perfetto a cui dedicare un documentario, soprattutto, come dicevamo, per gli spunti di riflessione che offre sul ruolo dei media nell'indirizzare il giudizio dell'opinione pubblica (e quindi, in questa occasione, anche l'esito del processo). Quanto accaduto a Rocío, Sonia ma sopratutto Dolores - che non riceverà mai delle scuse né un risarcimento dalle autorità tantomeno dai media - colpisce profondamente lo spettatore, che si trova a chiedersi quanto sia effettivamente facile essere accusati ingiustamente e diventare vittime di un sistema giudiziario molto lontano dalla tanto decantata imparzialità.

Omicidio in Costa del Sol: il caso Wanninkhof - Carabantes: una scena

Il documentario diretto da Tània Balló riesce benissimo nel suo obiettivo di esplorare questa tematica, e per questo cattura chi guarda nella narrazione, ma al tempo stesso trascura il resoconto dei fatti: le circostanze dell'omicidio di Rocío e di Sonia ma anche, e soprattutto, il passato di quello che verrà poi identificato come il vero omicida vengono trattati con superficialità, lasciando lo spettatore affamato di maggiori dettagli e di un approfondimento più esteso. Ci chiediamo, quindi, se vista la complessità di questa storia in questo caso piuttosto che un docufilm sarebbe stata necessaria una docuserie, contesto che avrebbe fornito tempo e spazio per sviscerare al meglio quanto accaduto. Detto questo, comunque, Omicidio in Costa del Sol: il caso Wanninkhof - Carabantes è un prodotto che, a nostro parere, gli amanti del genere crime potranno comunque apprezzare, ma che viene messo in ombra da altri documentari e docuserie - ben più riusciti e completi - disponibili nel catalogo della piattaforma.