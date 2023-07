Mongolia, Giappone, Messico, Francia: ecco il listino internazionale 2023 di Officine UBU

Il secondo semestre del 2023 si prospetta ricco di cinema internazionale per tutti i gusti per Officine UBU, che ci porta una selezione di titoli provenienti da tutto il mondo.

Il secondo semestre del 2023 si prospetta ricco di cinema internazionale per tutti i gusti per Officine UBU, che ci porta una selezione di titoli provenienti da tutto il mondo, dalla Mongolia al Giappone. Ecco quindi il listino 2023 di Officine UBU.

Dall'Oriente per Officine UBU

Il 21 settembre 2023 arriva al cinema L'ultima luna di settembre di Amarsaikhan Baljinnyam, film proveniente direttamente dalla Mongolia. Quando l'anziano padre si ammala gravemente, Tulgaa, che da anni vive in città, torna al suo villaggio natale sulle remote colline della Mongolia per assisterlo. Il destino però farà il suo corso e poco dopo l'anziano verrà a mancare. Tulgaa decide di restare a vivere nella iurta del padre, per portare a termine il raccolto che l'uomo aveva promesso di completare prima dell'ultima luna piena di settembre. Mentre lavora nei campi, Tulgaa incontra un bambino di dieci anni, Tuntuulei, che vive da solo con i nonni mentre la madre lavora in città...

Il 19 ottobre 2023 è tempo di Giappone grazie a Foto di famiglia di Ryota Nakano: nella famiglia Asada tutti hanno un sogno nel cassetto. Il padre avrebbe voluto fare il pompiere, il fratello maggiore il pilota di Formula 1 e la madre si è sempre immaginata come la moglie di un gangster della Yakuza. Masashi, il figlio minore, che ha sempre sognato di diventare un fotografo, ha un'intuizione: ritrarre la propria famiglia ricreando tutte le vite che avrebbero potuto o voluto vivere. Grazie a questi scatti Masashi esaudisce il suo sogno e diventa un fotografo affermato e stimato. Masashi, però, si vede costretto a interrompere il lavoro quando il Giappone viene colpito dallo tsunami. Non sapendo come rendersi utile, si unisce a un gruppo di volontari che svolgono un lavoro a dir poco inaspettato: "salvare" le foto e gli album di famiglia perduti nel crollo delle case.

Dal Messico alla Francia, gli altri titoli Officine UBU

Locandina di Tótem

Direttamente dal Festival di Berlino, il 16 novembre 2023 arriverà in sala Totem - Il mio Sole, il film di Lila Avilés, co-produzione tra Messico, Francia e Danimarca. Sol, sette anni, viene accompagnata dalla mamma nella grande casa del nonno, per aiutare le zie e i cugini a organizzare la festa di compleanno a sorpresa per l'amato papà, un giovane pittore gravemente malato. Mentre la luce del giorno svanisce, un'atmosfera strana e caotica prende il sopravvento e l'arrivo dei numerosi amici e parenti mette a dura prova i legami che tengono unita la famiglia. Con il passare delle ore, nella piccola Sol cresce l'impaziente attesa per la celebrazione del compleanno del papà, per il quale ha in serbo un regalo speciale...

A febbraio 2024, invece, si torna in Europa grazie a Bugiardo per caso, la commedia francese di Rudy Milstein. Al centro della trama Louis, un uomo gentile, ma così gentile che spesso passa inosservato. Colleghi, genitori e amici (che non ha) non lo tengono molto in considerazione: quando pensa di avere una grave malattia, tutti quelli intorno a lui iniziano ad accorgersi della sua presenza e per Louis iniziano ad arrivare possibilità professionali ed economiche. Quando lo studio legale presso cui lavora gli offrirà di difendere una grossa multinazionale da uno scandalo, Louis avrà finalmente l'occasione di farsi notare.

