Thriller coreani, eco-drammi e racconti irlandesi: ecco il listino Officine UBU per il 2022

Per la seconda parte della stagione cinematografica 2022 Officine UBU ci propone una triade di proposte rigorosamente provenienti da festival internazionali di prestigio. I titoli in programma sono il sud coreano Nido di Vipere (Beasts Clawing at Straws), l'irlandese The Quiet Girl e il boliviano Utama. Scopriamo insieme i film di Officine UBU previsti per il 2022.

Dalla Sud Corea con... violenza!

Locandina di Nido di vipere

Primo a giungere nelle sale italiane il 22 settembre 2022 è Nido di Vipere, il thriller sud coreano, posizionato come genere tra Tarantino e i fratelli Coen, scritto e diretto dal regista esordiente Kim Yong-hoon e tratto dall'omonimo romanzo giapponese di Keisuke Sone. Nel cast troviamo Jeon Do-yeon, Miglior Attrice a Cannes 2007 per Secret Sunshine, la star Jung Woo-sung e Youn Yuh-Jung, recente premio Oscar per Minari. Il film ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Festival di Rotterdam. In Nido di vipere, un umile inserviente, costretto a prendersi cura della madre malata, trova una borsa piena di soldi, ma ignora che nasconda un intreccio di storie di spietati malviventi. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna, i loro destini beffardi s'incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.

The Quiet Girl from Ireland

The Quiet Girl è un delicato racconto di formazione ambientato nell'Irlanda rurale dei primi anni '80, del regista e sceneggiatore Colm Bairéad. Il film, titolo originale An Cailìn Ciuin, è stato presentato alla Berlinale 2022 ed è basato sul racconto _Foster_di Claire Keegan; ha al centro del suo focus le questioni dell'abbandono, dell'importanza dei piccoli gesti e del calore della famiglia, attraverso lo sguardo della giovane protagonista. The Quiet Girl è stato una rivelazione al box office britannico, dove il grande successo di pubblico e critica ha permesso al film di ottenere il miglior incasso di sempre per un film in lingua irlandese.

Utama, l'eco-dramma boliviano

Utama, vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance 2022 e opera prima del direttore della fotografia Alejandro Loayza Grisi, è una sorprendente storia d'amore di un'anziana coppia di allevatori Quechua, che lotta per preservare il proprio stile di vita sugli altopiani della Bolivia, colpiti da una devastante siccità. Gli incantevoli paesaggi di questa terra lontana fanno da sfondo a una toccante riflessione sui temi ambientali e sul futuro delle popolazioni più remote e dimenticate. Il film arriverà nelle nostre sale il prossimo autunno.

