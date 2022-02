Nowhere Special - Una Storia d'Amore: vi spieghiamo perché dovete recuperarlo in DVD

Trascurato a dicembre nelle sale, il film di Uberto Pasolini che emozionò tutti a Venezia 2020 è uscito finalmente in homevideo. Ed è un'occasione da non perdere per recuperare un'opera dolce e commovente.

Nowhere Special - Una storia d'amore: James Norton con Daniel Lamont in una scena del film

Come purtroppo troppo spesso è accaduto in questo periodo travagliato per le sale, un altro gioiello è uscito nei cinema italiani in maniera quasi invisibile. Dopo essere stato presentato a Venezia 2020, nel dicembre 2021 è approdato nei cinema Nowhere Special - Una Storia d'Amore, che però è stato visto (e sicuramente apprezzato) da pochissimi spettatori. È il motivo per cui adesso vogliamo dirvi come la recente uscita homevideo del film di Uberto Pasolini sia un'occasione imperdibile: il DVD targato Lucky Red e distribuito da Koch Media è infatti un'ulteriore chance data a chi ama il bel cinema per vedere questa opera stupenda e commovente, ancora più significativa perché tratta da una storia vera.

Un dramma famigliare raccontato in modo dolce, leggero e genuino

Nowhere Special - Una storia d'amore: James Norton e Daniel Lamont in una scena

La trama di Nowhere Special - Una Storia d'Amore potrebbe far pensare a uno di quei film strappalacrime a buon mercato, che lucra su una tragedia per far commuovere lo spettatore. Qui lacrime e commozione non possono non arrivare, ma a stupire è il modo genuino, dolce, naturale e leggero in cui Uberto Pasolini racconta questo dramma famigliare, senza cercare patetismi ma sfoderando nei momenti chiave un equilibrio da applausi.

Nowhere Special - Una storia d'amore: una scena

John (un sofferto e molto credibile James Norton) è un lavavetri ancora giovane, che però a soli 35 anni si vede diagnosticata una malattia che gli lascerà poco da vivere. Sta dedicando la sua vita a crescere suo figlio Michael di quattro anni, perché, ulteriore dramma, la madre del bambino se ne è andata via lasciando entrambi subito dopo la nascita del piccolo. Quella tra padre e figlio è una relazione forte, di quell'amore cementato dalle piccole eppure enormi ritualità quotidiane. Ma John ha pochi mesi per decidere a chi lascerà Michael: non ha parenti a cui rivolgersi, quindi provando sempre a proteggere il suo bambino dalla dura realtà, inizierà una lunga e sofferta ricerca di una famiglia perfetta a cui farlo adottare.

Due grandi interpretazioni da riassaporare in homevideo

Nowhere Special - Una storia d'amore: una scena del film

Riuscire a trattare un tema così devastante con tanto equilibrio e delicatezza, non è cosa da poco. Servono una buona regia, le immagini giuste, il saper cosa dire e cosa no, sapere quando osare e quando fermarsi. E servono ovviamente due grandi interpretazioni. Della bravura di James Norton e della sua credibilità nel procedere della malattia, nonché degli atroci dubbi su che ricordi lasciare di sé al figlio quando diventerà grande, si è già detto. Ma il piccolo Daniel Lamont stupisce ancora di più per un'interpretazione fatta in gran parte di sguardi, con quegli occhi che dicono più di mille parole e trasmettono grande umanità. Ecco, è per tutto questo che vi consigliamo di recuperare il film in DVD.

Il DVD: un ottimo video e un'intervista al regista Uberto Pasolini

Il DVD distribuito da Koch Media, fra l'altro, è anche tecnicamente ottimo e vanta una bella intervista al regista negli extra. Il rammarico, semmai, è che sia uscito solamente in DVD e non in blu-ray. Un vero peccato non gustarselo in alta definizione, ma come dicevamo, il DVD quantomeno presenta un video quasi al top per lo standard, con un quadro molto compatto in ogni circostanza, senza sbavature se non alcune fisiologiche dovute ai limiti del formato nella riproduzione di alcuni fondali. Per il resto il dettaglio è molto buono, il rumore video limitato, mentre gli insistiti primi piani dei protagonisti sono ben riprodotti e il croma è vivace e comunque molto naturale. L'audio è in Dolby digital 5.1 e fa il suo dovere: il film è caratterizzato soprattutto da dialoghi, peraltro con timbro e pulizia perfetti, per il resto gli effetti di ambienza sono ben catturati dai diffusori. Negli extra il trailer e un'intervista a Uberto Pasolini di oltre 11 minuti, nella quale il regista racconta il fatto che ha ispirato il film, poi il progetto, la realizzazione e la scelta del cast.