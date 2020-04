Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, la recensione: Sangue ed eccessi in versione animata

Mortal Kombat Legends: Skorpion's Revenge: una scena del film

Mortal Kombat è uno di quei brand storici del mondo dei videogiochi, di quelli che tutti conoscono anche soltanto di nome, e quindi anche dell'aderenza allo spirito di questa serie terremo conto in questa nostra recensione di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, nuovo adattamento animato a cura di Warner Bros. Animation, insieme a NeatherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment, disponibile per acquisto in digitale a partire dal 16 aprile su Apple Tv, TIMvision, Chili, Rakuten TV e altre piattaforme, in attesa di arrivare dal 30 aprile anche per il noleggio su Sky Primafila, Vvvid e Infinity.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

La vendetta di Scorpion

Lo dice il titolo: Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge racconta la storia di una vendetta. Tutto inizia dal massacro della famiglia di Hanzo Hasashi per mano del mercenario Sub-Zero, un evento traumatico per l'uomo che viene esiliato nelle profondità del Netherrealm. Lì accetta di mettersi al servizio di Quan Chi in cambio della possibilità di tornare in vita come Scorpion e vendicare la propria famiglia. Intanto, nel regno della Terra, Lord Raiden mette insieme una squadra di improbabili eroi composta da guerrieri come il monaco Shaolin Liu Kang, l'ufficiale delle forze speciali Sonya Blade e la stella del cinema Johnny Cage, per sconfiggere i gladiatori del Regno Esterno di Shang Tsung fino a diventare campioni del torneo di Mortal Kombat e salvare l'umanità.

Le dinamiche consolidate

Quel che colpice del lavoro diretto da Ethan Spaulding e sceneggiato da Jeremy Adams è come sappia affidarsi alle dinamiche consolidate del franchise, ai suoi personaggi ben noti e gli scontri tra essi pur raccontandoli con una prospettiva diversa. In questo modo il risultato in Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge riesce a rappresentare un piacevole divertimento per chi è già addentro al mondo dei videogioco creato da Ed Boon e John Tobias, sia per chi gli si avvicina per la prima volta. Un lavoro di adattamento che si avvale anche di un buon cast vocale, che ospita nomi come Joel McHale e Jennifer Carpenter a impreziosirne la composizione e che è ben supportato dal lavoro di design e animazione dei personaggi.

Tra sangue e Fatality

C'è una certa superficialità nella gestione della storia, ma l'approccio narrativo risulta comunque adeguato per sostenere quello che è il cuore del franchise. Se la mitologia di Mortal Kombat è presente, infatti, lo è anche il suo approccio ironico, sanguinario ed eccessivo allo scontro fisico: c'è molto sangue in scena nel corso dei combattimenti ben coreografati e messi in scena, ci sono fratture, mutilazioni ed epica violenza, con menzione speciale per la resa grafica delle Fatality, le brutali mosse conclusive che i vincitori infliggono agli sconfitti degli scontri. Un aspetto che non poteva mancare ed è reso con violenta e gustosa efficacia.