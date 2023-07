Mister Car e i templari, la recensione: su Netflix l'Indiana Jones polacco?

Tomasz Samochodzik è un infallibile cacciatore di tesori, che lavora come curatore per il museo nazionale ed è spesso impegnato in missioni pericolose atte al recupero di preziose reliquie. Una delle sue ultime indagini lo vede alla caccia di una misteriosa croce dei templari, che secondo la leggenda potrebbe condurre a un immenso tesoro risalente addirittura ai tempi di Jacques de Molay, gran maestro dell'ordine cavalleresco in seguito condannato per eresia.

Mister Car e i Templari: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Mister Car e i templari, l'uomo non è il solo sulle tracce della croce e dovrà vedersela sia con una sua acerrima nemesi, lo spietato Adios, che con altri individui che hanno interesse a mettere le mani su quelle presunte, immense, ricchezze. Tomasz ha un carattere narcisista ed è solito lavorare da solo, ma per riuscire nell'impresa questa volta dovrà collaborare con una bella giornalista, con la figlia di un suo collega ucciso in circostanze misteriose e con tre piccoli orfani reduci da un campo scout.

Ovvio che quando si parla di templari, avventurieri e misteri secolari il principale modello di riferimento che salta all'occhio sia naturalmente Indiana Jones, e non è un caso che proprio in questo periodo sia nelle sale l'ultima, divisiva, avventura dell'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford. Forse il giusto tempismo per questa produzione originale Netflix che arriva ora in catalogo, con un target sicuramente diverso nel suo porsi soprattutto ad un pubblico di bambini e preadolescenti. Mister Car e i templari è un film infatti elementare e semplicistico nel tratteggio della trama, con tre giovanissimi interpreti a fare da spalla leggera al protagonista, carico di ego e inizialmente restio a collaborare con altri salvo aprirsi progressivamente con lo scorrere dei minuti, per una narrazione all'insegna dei buoni sentimenti. Saranno proprio i ragazzini ad affibbiargli il bizzarro soprannome del titolo.

Perché infatti Tomasz è solito guidare una bizzarra jeep super-accessoriata, capace di trasformarsi in vettura anfibia e di muoversi anche sulle acque, quasi fosse uscita da un film di James Bond. Proprio la macchina è al centro delle sporadiche scene d'azione su quattro ruote, dirette senza troppa energia dalla mano dell'esordiente Antoni Nykowski, il quale realizza un compitino senza infamia e senza lode, indirizzato esclusivamente al succitato e ideale target di riferimento. Personaggi caricaturali, a cominciare da un villain che pare modellato come look sul Van Helsing di Hugh Jackman, e sottotrame cariche di una retorica familista e conciliatoria, con tanto di sussulti qua e là - tra flashback e altro - che rimandano alle suggestioni de Il codice Da Vinci (2006), caratterizzano un'ora e mezzo di visione senza troppe pretese e sorprese.

Avventure a portata di tutti

Alla base com'era intuibile vi è l'omonima saga di romanzi di Sbigniew Nienacki, una lunga serie di romanzi per ragazzi che ha ottenuto un clamoroso successo in patria, mentre è rimasta inedita nel nostro Paese, almeno fino ad oggi. L'epilogo aperto, che preannuncia un nuovo mistero da svelare, suggerisce la realizzazione di un sequel, al quale probabilmente sarà dato il via soltanto dopo la conferma del successo o meno di questo primo adattamento. Primo adattamento che come detto risente di diverse ingenuità, e che nel corso delle due ore di visione non è privo di tempi morti in uno slancio emozionale che vive su un'interazione forzata tra le varie figure coinvolte, appena abbozzate per essere poi anche effettivamente interessanti. Certo Mister Car e i templari rimane un'operazione fortemente indirizzata a un pubblico di famiglie, ma un pizzico di malizia e sfumature in più avrebbe giovato all'organicità dell'insieme e reso il tutto fruibile anche per un pubblico più eterogeneo.