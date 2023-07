Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film, la recensione del lungometraggio animato su Netflix

Se siete genitori, zii o cugini di bambini piccoli, non potete non conoscere Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir. Di origine francese, inizialmente sarebbe dovuta essere una serie a fumetti ideata dall'artista Thomas Astruc, ma i piani cambiarono quando incontrò l'autore e produttore Jeremy Zag. Il progetto divenne presto una sorta di rivisitazione europea di alcuni dei più famosi supereroi americani come Spiderman o Catwoman, solo "a generi invertiti" e con una filosofia narrativa di stampo orientale. Concepito in 3D stereoscopico, dal 2015 ad oggi Miraculous è uno dei cartoni animati televisivi più amati dai bambini nelle fasce d'età 7-13 anni, ma in realtà è seguito con passione anche da un pubblico più grande, trattando tematiche comunque affini all'adolescenza e scritto e pensato con intelligenza e maturità, senza dare assolutamente per scontato il suo parterre, comunque prevalentemente femminile e puberale.

L'altra grande ispirazione è infatti il genere delle magical girl giapponesi, il cui esponente più noto e conosciuto è senza dubbio Sailor Moon, che introdusse negli anni '90 il concetto delle eroine in grado di trasformarsi, imponendolo involontariamente come vero e proprio stilema di genere. Dato l'incredibile successo della serie TV, l'idea è esplosa tra le mani dei suoi creatori arrivando a divenire un franchise a tutti gli effetti, con questo primo Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film, disponibile su Netflix, che rappresenta solo il primo lungometraggio di una già annunciata trilogia cinematografica destinata a condensare e revisionare il racconto televisivo in un prodotto uguale ma differente, narrato con linguaggio diverso ma soprattutto fortemente ibridato al musical. E la sorpresa più sconvolgente è scoprire quanto in realtà tutto questo funzioni nei suoi seppur evidenti limiti artistici e produttivi, specie nell'idea di ampliare il bacino di audience senza tradire le aspettative dei fan.

Creazione e distruzione

Di base il film non si inventa nulla in termini di racconto rispetto alla controparte televisiva, adoperandosi invece in un buon lavoro di rielaborazione e sintesi cinematografica per comprimere insieme prima e seconda stagione dello show. La storia parte infatti dalle origini, presentando nuovamente la protagonista Marinette, figlia di un tenero fornaio parigino con una vita minata - a suo dire - dalla sfortuna. La verità è che è una ragazza come tante altre, nella "media", che non eccelle in nulla senza essere un disastro in tutto. La sua più grande qualità è però interessarsi agli altri, come ad esempio ad Adrien Agreste, figlio del noto magnate della moda Gabriel Agreste e adolescente ricco, buono, introverso e affascinante. Si innamora nell'immediato e Adrien nota in Marinette il suo essere così "particolare". Quello che non si aspettano è che nell'ombra una forza oscura nota come Papillon (in francese "farfalla") sta tramando per impossessarsi dei mitici Gioielli Miraculous, artefatti in grado di donare ad alcuni prescelti degli incredibili poteri.

Ognuno di questi gioielli nasconde una sorta di piccolo genio (che non esprime desideri!) noto come Kwami che, in un momento di caos che minaccia l'equilibrio e la pace nel mondo, inquadra un prescelto a cui donare le uniche abilità del Miraculous. Marinette finisce per possedere il gioiello di Ladybug e Adrien quello di Chat Noir, rispettivamente inversi delle loro caratteristiche base, dove la coccinelle è simbolo di fortuna e il gatto nero dell'opposto, a indicare la purezza dei loro cuori. Oltre a dover affrontare le temibili creature nate dall'odio sguinzagliate da Papillon, i due dovranno anche imparare a fare squadra ("insieme siamo più forti") e decifrare il significato più intimo e nascosto dei sentimenti che inizieranno a provare l'uno per l'altra, sia come supereroi che ragazzi normali, senza essere a conoscenza delle rispettive identità segrete e imbarcandosi in una missione per salvare Parigi dalla catastrofe totale.

Un super-fantasy romantico

La prima cosa che salta all'occhio vedendo Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir: Il film è una superiore qualità grafica, con un 3D più elaborato a una qualità di texture (degli edifici e dei costumi, ad esempio) e animazioni nettamente migliori della controparte televisiva. Non raggiunge comunque i livelli dei cugini americani, sviluppati con molte più possibilità economiche e conoscenze del mezzo più sottili, pensando anche alla sinergia d'intenti tra artisti dell'innovazione (guardiamo a Nimona o Spider-Man: Across the Spider-Verse). Si nota però un appassionato lavoro di fino da parte del regista, sceneggiatore, produttore e compositore Jeremy Zag, che in questo suo primo lungometraggio animato e cinematografico dà fondo a tutte le sue ispirazioni e idee inedite per confezionare una ri-lettura ispirata di un'IP ormai idolatrata in tutto il mondo (specie in Francia, Germania, Italia e Corea del Sud).

Su tutto, è l'idea di sviluppare la trasposizione sotto forma di musical con canzoni e testi originali a dare valore e peso differente al progetto, accostandolo di fatto ai più moderni classici disneyiani e sfruttando al contempo il potenziale espressivo del cinema supereroistico. Un en plein piuttosto evidente che unisce stilemi di generi differenti per utilizzare al meglio un brand per ragazzi sotto una luce singolare. Per farlo, Zag si è persino avvalso della collaborazione del produttore esecutivo Michael Gracey, applaudito regista di The Greatest Showman, così da riuscire a impalcare un musical "discorsivo" che sfruttasse in primis l'elemento introspettivo e romantico per la continuity del racconto tra canzoni e narrativa, composte in francese e in concomitanza in inglese per dare senso alla portata dell'opera. Alcuni di questi testi funzionano solo nel limite esplicativo-psicologico dei drammi dei protagonisti, altre potrebbero invece giocarsela discretamente bene con alcune delle più note hit Disney, in particolare Courage in Me e Stronger Together.

Considerando la sua natura re-introduttiva, una veste grafica piacevolmente rinnovata, la presenza di canzoni godibili e una certa curiosità che ha spinto tanti non-appassionati della serie TV a domandarsi di cosa mai trattasse o quali fossero i motivi dietro al suo successo, Miraculous - Le storia di Ladybug e Chat Noir è un prodotto commerciale brillante e ben elaborato, capace di attirare a sé un pubblico casual più vasto rispetto al parterre televisivo ed entusiasmando contemporaneamente i fan di vecchio corso con qualcosa di nuovo ma profondamente fedele. Certo, in fase di scrittura sintetizza banalmente quanto già detto e fatto sul piccolo schermo, ma le intenzioni sono altrove, più ambiziose e a loro modo centrate.