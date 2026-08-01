I migliori set LEGO per rivivere la stagione di film e serie, da Stranger Things alla Hail Mary

I migliori set LEGO da collezione dedicati a film e serie TV della stagione: da Wicked e Stranger Things a Hail Mary e Mario Kart. La nostra guida per cinefili amanti dei mattoncini.

L'ultima stagione cinematografica e seriale ci ha regalato emozioni straordinarie sul grande e sul piccolo schermo: dagli epici viaggi spaziali agli universi animati che hanno dominato la stagione dei premi, fino al gran finale di una delle serie TV più amate di sempre. Per gli appassionati di cultura pop, però, la magia non finisce con i titoli di coda e i mattoncini LEGO sono diventati il ponte perfetto tra collezionismo e intrattenimento, permettendo di trasformare le scene più iconiche dei film e delle serie del 2025 e 2026 in veri e propri pezzi da esposizione.

Grace e Rocky de L'ultima missione

Che siate alla ricerca del prossimo grande modello per adulti da mostrare in salotto o del regalo ideale per un cinefilo, abbiamo selezionato i migliori set LEGO dedicati al cinema e alle serie TV della stagione che si è appena conclusa. Una guida in cui abbiamo selezionato le principali uscite legate alle novità dell'intrattenimento degli ultimi dodici mesi, da rivivere e (ri)costruire, mattoncini dopo mattoncini, perché negli ultimi tempi il legame con il cinema e le serie è cambiato: non ci limitiamo più a guardare, vogliamo portare un pezzo di quei mondi nella nostra quotidianità, trasformando i set LEGO da giocattoli a oggetti per arredare i nostri spazi o ricordare le nostre passioni.

Come scegliere il set LEGO perfetto per un amante del cinema

Il fermalibri di Slinky

Prima di tuffarci nella nostra selezione, è utile orientarsi tra le diverse categorie che LEGO dedica al mondo dell'intrattenimento. I set basati su film e serie TV si dividono principalmente in due grandi filosofie di fruizione:

Modelli da Esposizione con un target più adulto: Linee come LEGO Icons o LEGO Ideas puntano su una cura maniacale dei dettagli , tecniche di costruzione complesse e basi espositive pensate per integrarsi con l'arredamento di casa o dell'ufficio;

con un target più adulto: Linee come LEGO Icons o LEGO Ideas puntano su una , tecniche di costruzione complesse e basi espositive pensate per integrarsi con l'arredamento di casa o dell'ufficio; Playset Interattivi: Pensati per un pubblico più giovane o per chi ama la giocabilità, ricreano ambienti dinamici, veicoli snodabili e includono una vasta dotazione di minifigure per riprodurre le scene clou delle pellicole.

I set LEGO cult della stagione cinematografica e seriale

C'è stato tanto per appassionati di film e serie quest'anno, e tanto ancora è in arrivo (qualcuno ha detto E.T. o X-Files?), ma il nostro focus principale è sui set legati direttamente alle uscite della stagione. Quindi ok Wicked, di cui è arrivata la parte 2, o Stranger Things, ma eviteremo il bellissimo set de I Goonies o quello di Willy Wonka, o l'Enterprise di Star Trek. Vogliamo insomma che questa lista sia uno spaccato in forma di mattoncini di quello che è stato l'anno, non una celebrazione di storie che già sono radicate nella cultura popolare.

KPop Demon Hunters Derpy la Tigre e Sussie la Gazza

Siamo onesti: tecnicamente il film d'animazione rivelazione è arrivato nelle sale a fine giugno 2025, ma l'onda d'urto del suo successo ha travolto l'intera stagione cinematografica e dei premi 2025/2026, culminando con la notte degli Oscar. LEGO ci permette di rivivere KPop Demon Hunters grazie al set che riproduce una coppia di personaggi amatissima come Derpy la tigre e Sussie la gazza, che si possono posizionare a proprio piacimento grazie alle parti mobili di cui il set è composto. Per Derby in particolare è possibile scegliere tra due espressioni facciali, tra il sorriso buffo e la lingua esposta per consegnare un bigliettino d'amore.

È un set con cui giocare, agile nel montaggio con i suoi 825 pezzi, che non stona nemmeno come oggetto da esposizione. E considerando il prezzo contenuto rispetto ad altri set, è un acquisto assolutamente da valutare.

Wicked: Benvenuti nella città di Smeraldo

L'adattamento cinematografico del celebre musical ha incantato le sale, anche se Wicked - Parte 2 ha faticato al botteghino italiano ben più di quanto abbia fatto nel resto del mondo. Questo set da collezione riproduce nel dettaglio la maestosa architettura della Città di Smeraldo. Con la torre a tre piani, la mela d'oro e le minifigure dettagliate di Elphaba e Glinda, questo modello è una celebrazione visiva del viaggio nel mondo di Oz.

Anche in questo caso non si tratta di un set impegnativo sia dal punto di vista economico che del montaggio, con i suoi 945 pezzi, ma rispetto al precedente l'ago della bilancia pende decisamente verso il gioco rispetto all'esposizione e l'appetibilità per il pubblico più adulto.

Stranger Things: La casa dei Creel

Con l'epico finale della serie finalmente arrivato a Capodanno, Stranger Things ha dominato incontrastato le classifiche streaming. Se in passato il set de "Il Sottosopra" aveva fatto impazzire i fan, oggi il pezzo da collezione definitivo è la sinistra Casa dei Creel. Un edificio vittoriano in mattoncini denso di inquietudine, che riproduce l'orologio a pendolo, la soffitta dei segreti e include le minifigure esclusive di Victor Creel e, ovviamente, di Vecna.

Un'immagine del set LEGO di Stranger Things

È un set da custodire, esporre e ammirare, ricco da montare con i suoi 2593 pezzi, ma va detto che la spesa di €279,99 può rappresentare un ostacolo. Ma se siete amanti della serie firmata dai fratelli Duffer è una spesa quasi doverosa per rivivere quell'intenso finale.

La nave pirata Going Merry di One Piece

Con l'uscita della stagione 2 del live action Netflix a marzo, One Piece è stata ancora una volta protagonista. E lo sarà ancora in futuro, considerando che è appena uscito anche il set di TonyTony Chopper. Il successo della serie ha riacceso la passione globale per l'opera di Eiichiro Oda, rendendo i set dedicati a One Piece tra i più ricercati del 2026. Costruire la Going Merry, la storica prima nave della ciurma, è un'esperienza emozionante. Il set pullula di dettagli, dalla polena a forma di ariete fino agli iconici alberi con le vele spiegate, e include le minifigure di Rufy, Zoro, Nami, Usop e Sanji.

È un set con cui giocare, ma la sua destinazione ideale è su un mobile o uno scaffale per completare l'arredamento di una casa intrisa di cultura pop. Sul fronte impegno, sia di spesa che da dedicare al montaggio, è leggermente maggiore dei primi proposto perché i pezzi sono 1376 e la cifra da investire è un po' più elevata.

Hail Mary - L'ultima missione

La primavera cinematografica del 2026 è stata segnata dal trionfo della fantascienza pura grazie all'adattamento dell'amatissimo romanzo di Andy Weir: L'Ultima Missione: Project Hail Mary. Questo set ingegneristico rende giustizia al veicolo spaziale Hail Mary e al suo peculiare sistema di rotazione. Un modello elegante e interattivo, che fa la sua splendida figura su qualsiasi mensola dedicata allo sci-fi, anche grazie alla presenza delle minifigure dei due protagonisti, Grace e il suo amico alieno Rocky.

Anche in questo caso il prezzo è accessibile, grazie al modo in cui il modello è pensato per arredare e funzionare senza eccedere in dettagli e senza concentrarsi sugli interni, stabilizzandosi su 830 pezzi che sono sufficienti a rendere l'idea generale della nave di Grace.

Mario Kart

L'uscita in sala di Super Mario Galaxy: Il film ha confermato che l'idraulico baffuto e il suo universo sono ormai un franchise cinematografico di primo livello. Per cavalcare l'entusiasmo del secondo film, non c'è scelta migliore dei nuovi set dedicati a Mario Kart. Che scegliate il kart standard di Mario, la moto di Yoshi o i veicoli dei villain, questi set offrono un'esperienza interattiva unica, pensata per chi ha amato le adrenaliniche sequenze di corsa viste sul grande schermo (e, ovviamente, sui propri schermi di casa).

È un set da gioco, indubbiamente, ma chi ci vieta di esporlo sui nostri scaffali grazie alla sua pratica base? Il costo è forse più adatto a questo secondo scopo, perché inizia a essere di fascia medio/alta anche a causa dei suoi 1972 pezzi, ma è un oggetto speciale per gli amanti del personaggio Nintendo.

La Razor Crest di The Mandalorian

Con l'arrivo al cinema di The Mandalorian and Grogu, l'angolo televisivo di Star Wars ha fatto il grande salto sul grande schermo. Quale momento migliore per recuperare (o regalare) la mitica Razor Crest? La nave cannoniera di Din Djarin è un masterclass di design LEGO: stiva di carico apribile, cabina di pilotaggio dettagliata e l'immancabile e minuscola minifigure di Grogu. Tutto il necessario per gli amanti di questo nuovo ramo della Galassia di Star Wars.

Anche in questo caso, l'impegno è relativo, perché i pezzi sono 930 e il costo gestibile per chi vuole regalarsi un angolo di The Mandalorian e della saga di Lucas, con il più il valore aggiunto della duplice appetibilità di gioco e di set da esposizione.

Fermalibri di Slinky Toy Story

Il ritorno dei giocattoli più amati del cinema con Toy Story 5, arrivato nelle sale a giugno 2026, ha dimostrato che la magia Pixar non ha età. Invece del classico veicolo o playset, LEGO propone un pezzo di design funzionale perfetto per i cinefili più adulti: il fermalibri del cane Slinky. Diviso in due metà che sfruttano i mattoncini per simulare l'iconica molla allungata, è l'accessorio ideale per tenere in ordine la vostra collezione di DVD, Blu-Ray o libri e graphic novel.

Con i suoi 1311 pezzi non è un set piccolissimo, ma perfetto per il suo scopo e elegantemente abbinabile ai book nook che LEGO sta producendo con regolarità, per poter dare un tocco di classe e mattoncini alla propria libreria.

Trofeo Ufficiale Coppa del Mondo di Calcio

L'anno dell'intrattenimento non può considerarsi completo senza i Mondiali di Calcio. È vero che l'Italia era assente, ma hanno comunque monopolizzato l'attenzione del pubblico per buona parte di giugno e luglio. Un vero e proprio fenomeno mediatico e televisivo che ha incollato agli schermi di tutto il mondo miliardi di spettatori. Per celebrare questo momento epico di intrattenimento globale, LEGO ha lanciato la replica ufficiale del trofeo più ambito del pianeta.

Alto ben 36 cm, praticamente a grandezza naturale, il modello è una scultura dorata da 2.842 pezzi curata nei minimi dettagli. La chicca assoluta per i fan? Uno scomparto segreto nella parte superiore che si apre per rivelare una mini-scena calcistica con tanto di minifigure da collezione!

Spider-Man, personaggio in versione LEGO

Il franchise dell'Uomo Ragno non dorme mai e, tra gli sviluppi dell'MCU e l'impatto culturale duraturo dello Spider-Verse animato, Peter Parker resta una costante dell'intrattenimento. Questo set si discosta dalle classiche astronavi o dai diorami per offrire un'action figure da costruire in scala. Completamente snodabile in ogni articolazione, permette di ricreare le pose dinamiche e acrobatiche viste nei film. Un pezzo essenziale, dal prezzo accessibile, che fa felici sia i fan più giovani che i collezionisti di memorabilia Marvel.

Il prezzo è accessibile per poter avere uno Spider-Man da posare a piacimento sui propri scaffali, ma per sua natura è anche un set con cui un appassionato LEGO più giovane possa giocare per ripercorrere i momenti di Spider-Man: Brand New Day che sta spopolando al cinema.

E il futuro? Guardiamo avanti con il Dottor Destino

Prima di chiudere, però, è necessario guardare anche avanti: la nuova stagione inizia oggi e sarà inevitabilmente caratterizzata da Avengers: Doomsday e il ritorno di Robert Downey Jr nel Marvel Cinematographic Universe... anche se in veste diversa. E possiamo iniziare ad abituarci fin da subito al suo Dottor Destino con il busto in versione LEGO da iniziare a esporre a casa nostra. L'attesa è breve, perché il set arriverà il 1 settembre, giusto in tempo per poterlo montare e sistemare in attesa del nuovo film degli Avengers che arriverà il 16 dicembre.