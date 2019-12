20 regali di Natale a tema Frozen per il 2019

Frozen II - Il segreto di Arendelle: i protagonisti in una scena del film

Con l'uscita al cinema di Frozen II - Il segreto di Arendelle, secondo capitolo della storia delle sorelle più amate dell'animazione, la Frozen mania torna a farsi sentire come quando, ormai nel lontano 2013, il pubblico di tutto il mondo aveva avuto il suo primo assaggio del mondo di Anna, Elsa e di tutti i loro amici. L'avvicinarsi delle festività natalizia diventa quindi occasione per rivisitare insieme la magica Arendelle, scambiandosi regali dedicati ad entrambi i film e ai loro protagonisti.

Visto che noi di Movieplayer vogliamo anche quest'anno aiutarvi nella scelta dei doni da fare ai vostri cari, di seguito troverete i più bei regali a tema Frozen per Natale 2019. Dal Funko di Elsa al pupazzo di Olaf, dai gioielli dedicati al film fino alle dettagliatissime action figures, gli oggetti che abbiamo scelto, oltre ad essere assolutamente imperdibili per gli amanti del film e di tutte le pellicole di casa Disney, sono adatti sia ai grandi che ai più piccini.

1. Il Set Lego di Frozen II

Il set lego di Frozen II

Cominciamo con un set lego pensato per accompagnare i primi passi nel mondo dei mattoncini da costruzione più famosi di sempre. Ricostruite insieme ai vostri bambini il carro di Elsa, la stalla per le renne (di cui troverete anche un adorabile cucciolo in dotazione) e l'accampamento notturno dove i nostri eroi potranno riposarsi prima di ripartire per una nuova avventura.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 25,49 €

2. Le lenzuola di Anna ed Elsa

Le lenzuola di Anna ed Elsa

Amate così tanto le avventure di Elsa & Co. che ve le sognate anche di notte? Non c'è quindi regalo migliore per voi che il set di lenzuola dedicato alle due principesse, avvolti nelle quali potrete dormire sonni tranquilli e al tempo stesso visitare, con le vostre beniamine, la magica Arendelle.

Dove trovarle: Amazon.it

Prezzo: 35,29 €

3. Il DVD e il Blu-ray del primo film

Il DVD di Frozen

Inutile dirlo, il Dvd e il Blu-ray del primo film sono imprescindibili per qualsiasi vero amante di questa storia. Non lasciatevi scappare l'occasione di rivivere le avventure dei nostri eroi tutte le volte che volete.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 10,44 €

Dove trovarlo: Multiplayer.com Prezzo: 23,99

4. Il peluche Olaf

Il peluche di Olaf

Poteva mai mancare in questa lista un peluche dell'adorabile e simpaticissimo Olaf? Il pupazzo di neve animato dalla magia di Elsa farà la gioia dei più piccini, accompagnandoli nei piccoli passi di ogni giorno e non lasciandoli mai soli.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 20,99 €

5. La tazza da dipingere

La tazza da decorare di Frozen II

Volete esprimere il vostro lato più artistico, divertirvi e, al tempo stesso, creare un oggetto che dimostri a tutti la vostra passione per Frozen? La tazza da dipingere di Frozen II è ciò che fa per voi. Nella confezione troverete tutto il necessario per decorarla e, siamo sicuri, stupirete amici e parenti con la vostra creatività.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 6,14 €

6. Il portachiavi di Olaf

Il portachiavi di Olaf

Olaf, con la sua ineguagliabile e spassosissima personalità, non può che essere una presenza fissa in questa lista. Poco fa vi abbiamo parlato del pupazzo a lui dedicato, più adatto ai giovanissimi, ora invece passiamo a qualcosa che possono apprezzare anche i loro genitori: il dolcissimo portachiavi. Non dubitate, con questo piccolo e originalissimo gadget sarete l'invidia di tutti i vostri amici.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 5,75 €

7. Il Funko di Elsa

Il Funko Pop di Elsa

Non potevamo di certo deludervi ed ecco anche in questa lista uno degli oggetti più ricercati del momento: un Funko Pop. Il Funko della Elsa di Frozen II - Il segreto di Arendelle è, senza dubbio, un gadget imperdibile per tutti i collezionisti.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo:11 €

8. La decorazione per l'albero di Natale di Elsa

La decorazione per l'albero di Natale di Elsa

Il Natale è alle porte e volete incorporare tra gli addobbi di casa il vostro amore per Anna, Elsa & Co.? Questa bellissima decorazione dedicata alla regina dei ghiacci sarà il complemento ideale per il vostro albero, e stupirà tutti i vostri ospiti quando, premendo un pulsante sulla base, potrete ascolta Into the Unkown, una delle canzoni più amate di Frozen II. Non lasciatevela scappare!

Dove trovarla: Shopdisney.it

Prezzo: 21€

9. Orecchini e collana con la pietra del mese

Gli orecchini con la pietra del mese

Lasciamo stare i regali pensati per i più piccoli per un po' e passiamo a qualcosa che le loro mamme e le loro sorelle maggiori potranno di certo apprezzare. Quando regalerete questi orecchini di Frozen II, in argento e cristalli Swaroski, farete di certo un figurone con i vostri cari: scegliete quello con la pietra del mese di nascita del destinatario del vostro dono e, se quest'anno volete proprio superarvi, non fatevi scappare nemmeno la collana abbinata.

Dove trovarli: Shopdisney.it

Prezzo: 47€

Dove trovarla: Shopdisney.it

Prezzo: 60€

10. Bracciale con i charms

Vi abbiamo mostrato una collana e degli orecchini, ma perché non completare la parure con un bellissimo bracciale? Quello che abbiamo scelto per voi è placcato in oro bianco ed è decorato da ciondoli dedicati a Frozen II, come il bellissimo cavallo d'acqua domato da Elsa nel film.

Dove trovarli: Shopdisney.it

Prezzo: 42€

11. Il Funko del cavallo d'acqua

Il Funko Pop del cavallo d'acqua di Frozen II

Parliamo dello stupendo cavallo d'acqua che compare in Frozen II, siamo sicuri di non essere stati gli unici a rimanerne stregati ed affascinati. Perché quindi non regalare a Natale il Funko Pop che gli è stato dedicato, un pezzo assolutamente indispensabile per la vostra collezione.

Dove trovarlo: Shopdisney.it

Prezzo: 19€

12. La valigia di Frozen II

La valigia di Frozen

Pronti a partire per una nuova, meravigliosa avventura? La valigia di Frozen II sarà il compagno ideale per tutti i vostri prossimi viaggi. Con un design vintage ispirato agli antichi bauli da viaggio, questa valigia è adatta ad amanti del film di tutte le età.

Dove trovarla: Shopdisney.it

Prezzo: 45€

13. Il puzzle impossibile

Il puzzle di Frozen

Volte passare il giorno di Natale a divertirvi insieme a tutta la famiglia? Il puzzle impossibile di Fronzen è un regalo che può essere sfruttato per stare insieme a famiglia e amici non appena scartato. Completarlo sarà una vera sfida: un'immagine in mille pezzi di Anna ed Elsa circondate da decine e decine di Olaf, siete pronti a ricomporla?

Dove trovarlo: Shopdisney.it

Prezzo: 15€

14. La t-shirt di Olaf

La t-shirt di Olaf

Questa non poteva essere una lista dei regali che si rispetti senza almeno un capo di abbigliamento. La t-shirt di Olaf, che a suon di "Chill out!" vi invita a prendere la vita con filosofia, è senza dubbio il regalo ideale per i fan del film.

Dove trovarla: Multiplayer.com

Prezzo: 11,99€

15. L'action figure di Anna

L'action figure di Anna

La dolcissima Anna e il suo affetto incondizionato per la sorella maggiore sono tra le ragioni che hanno reso questo film così tanto amato dal pubblico di tutto il mondo. Un'action figure dedicata proprio a questo personaggio, assolutamente perfetta in ogni dettaglio, è senza dubbio uno di quei regali che si guadagnano un posto speciale nel cuore di chi la riceve.

Dove trovarla: Multiplayer.com

Prezzo: 35,90€

16. Il peluche di Sven

Il peluche di Sven

Non è il primo peluche che ospitiamo in questa classifica, ma quello della renna Sven può tranquillamente rivaleggiare con Olaf per tenerezza e simpatia. Un regalo perfetto per i più piccini ma anche per gli adulti che, mentre vedevano il film, continuavano a scoppiare a ridere ogni volta che l'insuperabile Sven entrava in scena.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 14,30€

17. Olaf canta con me

Olaf canta con me

Una delle canzoni più memorabili di Frozen? Sicuramente Sognando l'estate di Olaf! Se vi è piaciuta così tanto che vorreste riascoltarla in continuazione questa riproduzione del pupazzo di neve mascotte del film è il regalo che fa per voi. Premendo uno dei suoi bottoni neri Olaf fischietterà infatti la melodia, riportandovi immediatamente nelle atmosfere del film.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 21,90€

18. Elsa & Anna di Thun

Elsa e Anna di Thun

Ecco un regalo forse più adatto agli adulti rispetto che ai bambini: Anna ed Elsa di Thun. La statuetta delle due sorelle, negli abiti del secondo film, diventerà un complemento d'arredo imprescindibile per tutti i fan delle loro avventure.

Dove trovarlo: Thun.com

Prezzo: 199€

19. Il pigiama tutina di Olaf

Il pigiama di Olaf

Non c'è modo migliore di addormentarsi che in questo pigiama di Olaf, una tutina che riproduce le sembianze dell'adorabile pupazzo di neve e coccolerà i vostri bambini in un caldissimo abbraccio per tutto l'inverno.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 26,78€

20. Il libro di Frozen

Il libro Frozen, racconti dai ghiacci

Concludiamo questa nostra lista dei regali di Natale 2019 da fare a tema Frozen con un libro dedicato alla magica Arendelle e alle avventure delle sue principesse. Frozen, Racconti dai ghiacci è un meraviglioso volume illustrato che vi trasporterà nel mondo di Anna ed Elsa, raccontandovi storie emozionanti ricche di amore e divertimento. Adatto ai bambini che si avvicinano per la prima volta alla lettura ma anche agli appassionati di Frozen di tutte le età.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 23,80€