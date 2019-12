I 10 migliori film di Capodanno

Il Padrino, parte II: John Cazale e Al Pacino in una scena

La famiglia, gli amici, i palloncini e lo spumante da stappare al primo rintocco della mezzanotte, un modo per salutare l'anno appena passato e per dare il benvenuto a quello appena arrivato. Capodanno è una serata (ma anche una mattina, quella seguente) davvero diversa dalle altre, che da origine a momenti memorabili e che è stata spesso presa come spunto per film che sono rimasti della memoria collettiva.

Così, in attesa di salutare il nuovo anno, ecco una lista dei migliori film di Capodanno, pellicole che hanno preso in prestito, interamente o solo in parte, questo momento dell'anno per raccontare storie uniche ed indimenticabili.

1. L'appartamento

Jack Lemmon e Shirley MacLaine ne L'appartamento

Tra i vari film sul capodanno o che gli hanno dedicato alcune scene, è impossibile non citare L'appartamento. Il film di Billy Wilder del 1960, con Jack Lemmon e Shirley MacLaine, ha ambientato il suo finale proprio durante i festeggiamenti per il nuovo anno: C. C. Baxter, che lavora in una compagnia di assicurazioni, affitta il suo appartamento ai dirigenti che abbiano rapporti extraconiugali e di ciò ne approfitta anche il capo del personale Jeff Sheldrake, che vuole portarvi l'ascensorista Fran Kubelik, di cui Baxter è innamorato. Dopo alcune peripezie, Fran capirà che la relazione con Jeff non la soddisfa e di provare qualcosa per Baxter, tra le braccia del quale corre poco dopo i rintocchi della mezzanotte.

2. Una poltrona per due

Una poltrona per due: Dan Aykroyd e Eddie Murphy nel film

La serata dell'ultimo dell'anno corrisponde a immense tavolate, brillantini ovunque, orologi da tenere d'occhio... ma anche scimmioni, viaggi in treno e valigette dal prezioso contenuto. Ed è proprio questo il caso di Una poltrona per due, film di John Landis che ha come protagonisti Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine - interpretati rispettivamente da Dan Aykroyd ed Eddie Murphy - , due uomini di Filadelfia le cui vite verranno completamente scambiate a causa della scommessa tra i fratelli Randolph e Mortimer Duke, ricchi magnati e capi di Louis. A Luis viene tolto tutto quello che aveva, dalla vita agiata alla superficiale fidanzata, e riesce a cavarsela solo con l'aiuto di Ophelia, una giovane prostituta che lo aiuterà a districarsi nei bassifondi della città. Il reietto Billy Ray prende intanto il posto di Louis, cambiando completamente vita.

Tuttavia, dopo aver scoperto per caso della miserabile scommessa, Billy Ray si metterà d'accordo con Louis e i due troveranno insieme il modo per ferire i Duke sul fronte economico, la cosa che amano di più.

3. Fantozzi

Un primo piano di Paolo Villaggio in Fantozzi (1975), diretto da Luciano Salce

Avete presente quando nulla sembra andare per il verso giusto? Ecco, questo è il caso del povero Ugo Fantozzi che, già non proprio soddisfatto della sua vita, partecipa ad un Capodanno per nulla sensazionale. Nel film Fantozzi con Paolo Villaggio, Ugo e la sua famiglia, composta dalla moglie Pina e dalla figlia Mariangela, trascorreranno l'ultimo dell'anno con i colleghi di lui ad un veglione organizzato dal ragionier Filini, trovandosi in uno scantinato freddo e misero, con un cameriere decisamente maldestro e indisponente. Una festa che per altro viene anticipata, dato che il direttore d'orchestra ha un impegno altrove: nell'euforia generale le lancette vengono spostate in avanti e Fantozzi si troverà a festeggiare il Capodanno alle 22 e 30 invece che a mezzanotte.

4. Harry, ti presento Sally

Billy Cristal e Meg Ryan in Harry, ti presento Sally

C'è forse un Capodanno più romantico di quello in Harry, ti presento Sally? In questo film di Rob Reiner, e scritto da Nora Ephron, i protagonisti sono proprio Harry e Sally (interpretati rispettivamente da Billy Crystal e Meg Ryan), due ragazzi che, messi in contatto dalla fidanzata di Harry, decidono di dividersi le spese per un viaggio a New York. Dopo cinque anni, i due si incontrano per caso, entrambi hanno una relazione stabile, ma si perdono poi nuovamente di vista. Cinque anni dopo, Harry e Sally si rincontrano in una libreria di New York e, per la prima volta, decidono di tenersi in contatto, diventando buoni amici e condividendo anche il Capodanno, promettendosi di rifarlo se l'anno successivo sarebbero rimasti ancora single. Nel corso dell'anno, nonostante entrambi abbiano relazioni superficiali, Harry e Sally finiscono a letto insieme, salvo poi pentirsene il giorno dopo, con lei che comincia a prendere sempre più distanza da lui. Arriva così quel Capodanno che si erano promessi, ma se Sally partecipa ad una festa in cui non si diverte, Harry vagabonda per la città, finché non si rende conto dei suoi sentimenti per la donna. Raggiunta alla festa di Capodanno, Harry dichiara a Sally il suo amore, che viene contraccambiato: "Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile".

5. L'ultimo capodanno

L'ultimo Capodanno: Monica Bellucci in una scena

Tra i film di Capodanno era inevitabile inserire L'ultimo capodanno di Marco Risi. Realizzato nel 1998, questo film, tratto da L'ultimo capodanno dell'umanità, racconto di Niccolò Ammaniti e facente parte della raccolta Fango, segue la storia di alcuni abitanti di uno stesso condominio. Durante l'ultima notte dell'anno, i condomini saranno i protagonisti di diversi eventi, come la famiglia che sembra apparentemente felice, una moglie che scopre il tradimento del marito con la sua migliore amica, un'anziana che organizza il veglione con la presenza di un gigolò o tre ladri che decidono di rapinare un avvocato entrandogli in casa.

6. Il Padrino - Parte II

Il Padrino, parte II: una foto di John Cazale e Al Pacino

Una delle più celebri scene della trilogia de Il Padrino avviene proprio durante i festeggiamenti di Capodanno in Il Padrino - Parte II, sempre diretto da Francis Ford Coppola. Durante i festeggiamenti a Cuba, Michael Corleone (Al Pacino) rivelerà al fratello Fredo (John Cazale), dopo un bacio sulle labbra, di essere a conoscenza del suo tradimento che stava per mettere a repentaglio la sua vita. Indimenticabile il volto di Cazale e quel "I know was you, Fredo. You broke my heart" di Pacino.

7. Il diario di Bridget Jones

Il diario di Bridget Jones: una scena del film

Con l'arrivo dell'anno nuovo chi non ha mai fatto dei buoni propositi, a volte riuscendo anche a mantenerli? Questo è il caso di Bridget Jones (interpretata da Renée Zellweger), una trentenne inglese perennemente frustrata, abbonata alle brutte figure e con la tendenza a bere e fumare più di quanto dovrebbe, protagonista de Il diario di Bridget Jones. Come consuetudine, ogni primo dell'anno Bridget va a trovare la sua famiglia e la madre, come sempre, cerca sempre di appiopparle un "noiosone di mezza età con i capelli a cespuglio" durante il party da lei organizzato.

Tuttavia, per Bridget è in arrivo una novità: l'uomo adocchiato dalla madre è Mark Darcy, un avvocato divorziato che però non sembra gradire la ragazza, tanto da descriverla come "Una zitella con incontinenza verbale, che fuma come un camino, beve come un pesce e si veste come sua madre". Le parole feriscono Bridget, ma saranno anche una spinta per cambiare e riprendere in mano la sua vita, incominciando a scrivere un diario in cui scrivere i suoi pensieri e parlare di sé stessa.

8. Colpo grosso

Colpo grosso: una scena del film

Durante il Capodanno c'è anche chi pensa alle rapine, come Danny Ocean e la sua banda in Colpo grosso, composta dal celebre Rat Pack con attori come Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e Peter Lawford. Film prodotto e diretto da Lewis Milestone, Colpo grosso segue la storia di veterani di guerra Danny Ocean e Jimmy Foster e della loro banda: il gruppo progetta il colpo per la notte di Capodanno, riuscendo a far saltare la corrente proprio durante i rintocchi della mezzanotte e a rubare il malloppo.

9. Capodanno a New York

Abigail Breslin e Sarah Jessica Parker in New Year's Eve

Nel 2011 è stato realizzato Capodanno a New York, un film corale - con attori del calibro di Hilary Swank, Sarah Jessica Parker, Robert De Niro e Zac Efron - ambientato a New York proprio durante il 31 dicembre e che segue le avventure amorose di tante persone diverse tra loro. Ad esempio, Claire andrà a trovare il padre Stan in fin di vita per veder scendere la sfera a Times Square, mentre l'infermiera dell'uomo, Aimee, riuscirà a sentirsi con il fidanzato, un militare impegnato in una missione molto importante. A loro si aggiungono le storie che vedono protagonisti il fumettista Randy e la corista Elise, la star della musica Jensen e la sua vecchia fiamma Laura, la cinquantenne Ingrid e il giovane Paul, Hayley e sua madre Kim e i coniugi Tess e Griffin che sono in procinto di diventare genitori.

10. Il filo nascosto

Il filo nascosto: Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps in un'immagine del film

Una delle scene più delicate, espressive e raffinate de Il filo nascosto è proprio quella ambientata durante i festeggiamenti dell'anno nuovo. Un momento poetico in cui i due protagonisti, Alma e Reynolds (interpretati rispettivamente da Vicky Krieps e Daniel Day-Lewis), sentono tra loro una grande armonia. Reynolds Woodcock è un rinomato stilista britannico che serve con i suoi preziosi abiti l'alta aristocrazia europea degli anni '50: il suo è un amore vero per il proprio lavoro, a cui è indirizzata tutta la sua dedizione. Tuttavia, ad una tavola calda incontra la giovane Alma con cui instaura una relazione molto particolare.

