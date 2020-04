Le 20 migliori fiabe Disney da vedere

Oceania: Vaiana e Maui in una foto del film

Fondata nel 1923 dal padre dei film d'animazione Walt Disney, l'omonima Casa del Topo non ha mai smesso di far sognare adulti e bambini grazie alle sue straordinarie storie e ai loro indimenticabili protagonisti. Sono tantissimi, infatti, i lungometraggi prodotti dalla Disney che sono entrati a pieno titolo nella storia del cinema, siano essi cartoni animati, film a tecnica mista o remake in live-action.

Per rendere omaggio alla sua enorme produzione che, da decenni, ci tiene compagnia emozionandoci e facendoci sorridere, abbiamo deciso di stilare un elenco delle sue storie più belle. Da Lilli e il vagabondo a Il ritorno di Mary Poppins, da Alice attraverso lo specchio a Oceania, ecco le migliori fiabe Disney da vedere e rivedere.

1. Cenerentola (1950)

Iniziamo la nostra lista delle migliori fiabe Disney con un classico intramontabile, una pellicola che ha appassionato (e continua a farlo) intere generazioni. Stiamo parlando di Cenerentola, cartone animato datato 1950 e basato sull'omonima fiaba di Charles Perrault. La storia è ben nota ad adulti e bambini: Cenerentola, una povera ma bellissima ragazza vessata dalla matrigna e dalle sorellastre gelose, incontra il Principe Azzurro grazie all'intervento della sua fata madrina. Un'opera senza tempo che vale sempre la pena di essere rivista.

2. Il ritorno di Mary Poppins (2018)

Diretta da Rob Marshall e sequel di Mary Poppins del 1964, Il ritorno di Mary Poppins vede la magica tata (interpretata da Emily Blunt) presentarsi alla porta di due ormai cresciuti Michael (Ben Whishaw) e Jane Banks (Emily Mortimer). Questa volta, ad aver bisogno della sua educazione anticonvenzionale saranno i tre figli di Michael, Annabel, Georgie e John, tanto scatenati quanto lo erano stati in passato il padre e la zia. La fiaba Disney perfetta per trascorrere un pomeriggio magico e musicale.

3. Lilli e il vagabondo (2019)

Remake in live-action dell'omonima pellicola animata Disney, Lilli e il vagabondo è un film del 2019 diretto da Charlie Bean e disponibile all'interno del catalogo Disney+. Nonostante i 64 anni trascorsi dalla pellicola originale (Lilli e il vagabondo), questa versione moderna mantiene intatti i valori della casa e della famiglia, rimanendo una delle fiabe Disney più romantiche di sempre. Siete curiosi di vedere Lilli e Biagio in carne, ossa e... peli?

4. Frozen - Il regno dei ghiaccio (2013)

È una delle fiabe Disney più amate degli ultimi anni grazie alla presenza di due protagoniste coraggiose e di carattere, Anna ed Elsa, e a personaggi esilaranti come il pupazzo di neve Olaf e la renna Sven. Frozen - Il regno di ghiaccio propone un nuovo modello di principessa, narrando la storia di una giovane impavida che parte alla ricerca della sorella, i cui poteri di ghiaccio hanno condannato il loro regno a un eterno inverno.

5. Pocahontas (1995)

In questa pellicola animata del 1995, la Disney porta sullo schermo le vicende reali di una giovane nativa americana, Pocahontas, che, nel 1607 salvò la vita di John Smith, uno dei primi coloni inglesi sbarcati nel nuovo mondo. Una storia che prende nettamente le distanza dai precedenti canoni della Casa del Topo nonché la prima fiaba Disney a essersi ispirata a fatti realmente accaduti. Di questo grande classico è stato realizzato anche un sequel, Pocahontas II - Viaggio nel nuovo mondo, disponibile sul catalogo Disney+.

6. La Bella e la Bestia (2017)

Remake in live-action basato sull'indimenticabile pellicola d'animazione del 1991 e diretto da Bill Condon, La Bella e la Bestia del 2017 vede protagonista l'attrice Emma Watson nei panni della splendida Bella. La trama ripercorre fedelmente quella dell'originale: quando l'anziano padre di Belle viene catturato da un'orribile bestia che vive in un castello, la giovane decide di sacrificare la propria libertà in cambio della liberazione del genitore. Una storia d'amore capace di andare al di là delle apparenze che continua a farci emozionare negli anni.

7. Mulan 2 (2004)

Sequel del film d'animazione Mulan del 1998, Mulan 2 vede la bellissima eroina cinese in procinto di convolare a nozze con il generale Shang; non prima, però, di compiere un'importantissima missione affidata loro dall'imperatore in persona. Una pellicola d'animazione che non vuole raccontare solo una bella fiaba ma anche fornire utili spunti di riflessioni su tematiche importanti come i matrimoni combinati, la responsabilità delle proprie decisioni e la lealtà.

8. Trilli (2008)

Primo capitolo della serie animata dedicata alla piccola e dispettosa amica di Peter Pan, Trilli racconta le vicissitudini della magica creatura alata alle prese con la scoperta dell'importanza del proprio talento. Esperta nell'arte del tuttofare, l'orgogliosa Trilli non si arrende al fatto di non possedere poteri legati alla natura, cacciandosi, ovviamente, in numerosi guai. I sei capitoli dedicati alla fatina più amata del mondo delle favole sono tutti disponibili su Disney+.

9. Principe azzurro cercasi (2004)

Diretto da Garry Marshall e sequel del film Pretty Princess del 2001, Principe Azzurro cercasi vede il ritorno di Anne Hathaway nei panni della principessa Mia dello stato fittizio di Genovia. Questa volta, la giovane Mia si ritroverà a doversi confrontare con le dure leggi statali: prima di poter essere incoronata regina, infatti, la principessa dovrà obbligatoriamente trovare marito.

10. La Sirenetta (1989)

È una delle migliori fiabe Disney di sempre, la prima ad averci fatto scoprire le meraviglie delle profondità marine e dei suoi abitanti. Stiamo, ovviamente, parlando de La Sirenetta, pellicola animata del 1989 ispirata all'omonima storia scritta da Hans Christian Andersen. Ariel, una principessa sirena estremamente incuriosita dal mondo degli esseri umani, decide di salire in superficie per osservare le navi che festeggiano il compleanno del Principe Eric, del quale si innamora a prima vista.

11. Alice attraverso lo specchio (2016)

In questa pellicola del 2016 per la regia di James Bobin, Alice (Mia Wasikowska), divenuta ormai capitano della nave ereditata dal padre, si ritrova a dover far ritorno nel Sottomondo. Qui, le viene affidata un'importante missione dalla Regina Bianca (Anne Hathaway): tornare indietro nel tempo per salvare la famiglia del Cappellaio Matto (Johnny Depp), divenuto estremamente triste e poco socievole. Alice attraverso lo specchio è il sequel del film del 2010 Alice in Wonderland.

12. Tarzan 2 (2005)

Prequel/midquel del film animato del 1999, Tarzan 2 mostra un Tarzan in giovane età, prima di diventare il Re della Giungla. Nel tentativo di farsi accettare e di trovare una propria identità, il piccolo Tarzan mette, per sbaglio, in pericolo le sorti della famiglia e, per rimediare, decide di andarsene per sempre. Durante il suo viaggio verso l'ignoto, però, il ragazzino farà un incontro che cambierà la sua vita, aiutandolo ad accettare la propria diversità e a trovare un suo posto nel mondo.

13. Robin Hood (1973)

È probabilmente uno tra i lungometraggi animati più divertenti nella storia della Disney, per i suoi personaggi bizzarri e così meravigliosamente caratterizzati. Stiamo parlando di Robin Hood, pellicola del 1973 che racconta le avventure del celebre principe dei ladri utilizzando simpatici animali antropomorfi. Robin Hood è una scaltra volpe, il suo fidato compagno Little John un panciuto orso e il perfido Principe Giovanni è, in realtà, un leone vigliacco e piagnucolone, sempre accompagnato dal suo consigliere strisciante Sir Biss.

14. Oceania (2016)

In principio esisteva solo lo sconfinato oceano, fino a quando non emerse dalle acque l'isola madre Te Fiti, custode di una piccola pietra, il suo cuore, dal potere più grande del mondo: creare la vita. Quando, però, il semidio mutaforma Maui decise di rubare il cuore di Te Fiti, l'oscurità cominciò a espandersi per l'oceano e Maui perse sia la pietra sia il suo amo magico. Mille anni dopo, la piccola e curiosa Vaiana, figlia del capo tribù dell'isola di Motunui, viene scelta dallo spirito dell'oceano per trovare il cuore e riportarlo alla legittima proprietaria. Oceania è una splendida pellicola di formazione nonché un inno al potere femminile, disponibile all'interno del catalogo Disney+.

15. Dumbo (2019)

In questo remake in live-action del celebre film d'animazione del 1941, Tim Burton ci porta negli Stati Uniti del 1919 per raccontarci la magica storia dell'elefantino volante più amato di sempre: Dumbo. Colin Farrell è Holt Farrier, ex star del circo Medici che, ritornato dalla guerra senza un braccio, viene insignito di una nuova mansione, occuparsi di un'elefantessa indiana incinta. Un evento inaspettato, però, è pronto a sconvolgere le sorti del circo: la nascita di un cucciolo dalle enormi orecchie e in grado di volare.

16. La bella addormentata nel bosco (1959)

La bella addormentata nel bosco è una di quelle fiabe Disney impresse in maniera indelebile nei ricordi d'infanzia di tutti noi. Uscita nel 1959 e basata sull'omonimo racconto di Charles Perrault, la pellicola rappresenta non solo uno dei lavori di punta della Casa del Topo ma anche una svolta netta per quanto riguarda la tecnica grafica, più moderna e dalle forme acuminate. Proprio come la punta del famoso arcolaio.

17. Il grande e potente Oz (2013)

Diretto da Sam Raimi e con protagonisti James Franco, Michelle Williams, Mila Kunis e Rachel Weisz, Il grande e potente Oz si ispira al romanzo di Lyman Frank Baum Il meraviglioso mago di Oz e costituisce il prequel del lungometraggio del 1939 Il mago di Oz. Il film, caratterizzato da ambientazioni decisamente dark, racconta le origini del celebre mago, da imbroglione e millantatore a eroe osannato da tutti.

18. La principessa e il ranocchio (2009)

La Disney strizza l'occhio all'età del jazz, ambientando La principessa e il ranocchio nella New Orleans degli anni Venti. Qui la giovane Tiana lavora giorno e notte per realizzare il sogno condiviso con il defunto padre: aprire un ristorante tutto suo. La vita della ragazza, però, viene totalmente sconvolta dall'incontro con il principe Naveen, trasformato in ranocchio da un sortilegio. Convinto che Tiana sia una principessa, infatti, Naveen convince la giovane a baciarlo; questo, però, invece di sortire l'effetto desiderato, trasforma anche la povera Tiana in una rana.

19. Maleficent (2014)

Rivisitazione cinematografica del cartone animato Disney datato 1959, Maleficent vede l'attrice Angelina Jolie nei panni di Malefica, la fata cattiva della pellicola originale, e Elle Fanning nel ruolo di Aurora. Il film, ambientato in un XIV secolo fiabesco, narra le vicende all'origine del celebre incantesimo dell'arcolaio ai danni di Aurora, fornendo un punto di vista completamente nuovo sul personaggio di Malefica.

20. Biancaneve e i sette nani (1937)

Non potevamo che concludere la nostra lista delle fiabe Disney da vedere con il primo cortometraggio in assoluto prodotto dalla The Walt Disney Company nonché il primo film d'animazione prodotto negli Stati Uniti: Biancaneve e i sette nani. La storia narra le vicissitudini della dolce e incantevole Biancaneve, tratta in salvo dalle crudeli mire della sua matrigna da un'allegra combriccola di nani.