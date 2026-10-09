Matchbox: Il film, recensione dell'action con John Cena che ci fa tornare bambini

Puro intrattenimento dopo una lunga giornata di lavoro? Matchbox è la folle action comedy con John Cena, disponibile su Apple TV, che vi farà tornare bambini tra inseguimenti e nostalgia.

I miti dell'infanzia custodiscono la parte più autentica e vulnerabile di noi stessi ed è proprio per questo che vederli sullo schermo crea fin da subito una forte connessione con la storia raccontata. È il caso di Matchbox: Il film, lungometraggio dedicato ai celebri modellini tascabili nati negli anni Cinquanta e poi acquisiti da Mattel, giocattoli che hanno accompagnato l'infanzia di più generazioni.

Con un cast stellare guidato da John Cena, al centro di una vicenda tanto folle quanto adrenalinica, questa produzione Apple TV (disponibile in piattaforma dal 9 ottobre) punta esplicitamente a far sentire lo spettatore ancora bambino, restituendo quelle dinamiche dettate dalla sfrenata fantasia dei più piccoli attraverso inseguimenti spettacolari e situazioni divertenti che vedono protagonista uno sgangherato gruppo di amici ritrovatosi dopo tanto tempo. Insieme all'ex wrestler, infatti, troviamo infatti Jessica Biel, Teyonah Parris, Arturo Castro, Sam Richardson, Danai Gurira e Golshifteh Farahani.

Una reunion tra amici d'infanzia tra rapimenti e armi nucleari

John Cena in una scena

Sean è un agente segreto che viaggia per il mondo affrontando missioni pericolose: non ha una dimora fissa né legami affettivi, avendo dedicato l'intera esistenza al proprio lavoro. Quando scopre tramite i social della scomparsa di una persona a cui era molto legato da ragazzino, il protagonista prende la decisione inusuale di tornare nella piccola cittadina in cui è cresciuto per partecipare al funerale e rivedere i suoi amici d'infanzia: Aimee (per la quale aveva una cotta), Crosby, Ted e Charmaine. Una tranquilla serata all'insegna dei ricordi si trasforma però ben presto nell'inizio di una folle e pericolosa avventura: Sean e il suo gruppo vengono rapiti e l'uomo viene accusato di aver sottratto delle armi nucleari. L'unico modo per uscirne sarà fare luce sul caso, provare l'innocenza di Sean e rintracciare le armi scomparse.

I sogni da bambini e l'elogio del puro intrattenimento

Matchbox è un film scanzonato e a suo modo folle, proprio come una serata tra amici in cui ciascuno racconta in modo esagerato ed enfatico le proprie prodezze della settimana, magari tra un bicchiere e l'altro. L'intero lungometraggio è un'esplicita celebrazione dell'amicizia e dei sogni che da piccoli ci spingono a immaginare quanti più futuri possibili. I celebri modellini Mattel diventano un pretesto per raccontare i desideri di tutti quei bambini che immaginavano inseguimenti mozzafiato e avventure incredibili giocando con i propri amici, come dimostra la caratterizzazione dei personaggi principali: ognuno di loro incarna un sogno realizzato (diventare un agente segreto, una pilota di elicotteri o di auto), trasponendo nella vita adulta quell'immaginario tipico dell'infanzia e mostrando che i film sono un po' come quei sogni espressi da piccoli, dove tutto è possibile.

Il cast di Matcbox: Il film

Ovviamente non ci troviamo davanti a una scrittura da Oscar, ma non se ne sente nemmeno il bisogno: Matchbox è una pellicola leggera pensata per il puro intrattenimento, creata per evocare sensazioni più che riflessioni. E lo fa in modo efficace: diverte e stuzzica la nostalgia senza stagnare, consentendo di trascorrere due ore tra risate, scontri e inseguimenti.

L'azione iperdinamica di Sam Hargrave

Una scena d'azione

L'azione è assolutamente al centro di tutto. I combattimenti e le corse a bordo di auto, moto, elicotteri e persino di un carro attrezzi sono studiate nei minimi dettagli e rese attraverso la regia di Sam Hargrave, che si rivela iperdinamica fin dalle prime battute. L'unica vera criticità risiede nella durata: visti gli intenti e l'estrema linearità della storia, 126 minuti sono decisamente troppi e finiscono a un certo punto per rendere quell'azione, per quanto ben realizzata, ridondante e ininfluente ai fini della narrazione o del semplice intrattenimento. Matchbox non è quindi un film perfetto, ma è di sicuro la visione ideale da concedersi dopo una lunga giornata di lavoro per tornare un po' bambini e continuare a sognare anche dopo aver affrontato le difficoltà e le miserie della vita adulta.