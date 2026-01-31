Masterchef Italia 15: Iginio Massari non perdona. Ecco cosa dicono le eliminate della settimana

Giro di boa infuocato per Masterchef Italia 15: l'ottava serata non fa sconti e riduce i concorrenti alla top 10 con una doppia eliminazione. Ecco cosa dicono Iolanda e Irene che ieri hanno salutato la masterclass.

Un Pressure Test infernale quello che ha aperto l'ottava serata di MasterChef Italia 15, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy che ora giunge a metà percorso. Rimangono infatti solo 10 concorrenti in lizza per la finale, decimati da una prova di pasticceria con uno degli chef storicamente più temuti: Iginio Massari, accompagnato da sua figlia Debora. A terrorizzare i gli aspiranti chef la richiesta di ricreare una Saint Honoré con le sue tante e complesse preparazioni. A fallire la prova, abbandonando la Masterclass, è stata Iolanda, tradita da una crema non cotta a sufficienza.

Irene al Pressure Test

Dopo una prova di coppia a tema cucurbitacee vinta da Carlotta e Teo, è stata l'esterna a infiammare gli animi dei concorrenti, volati in cima al Bastione Saint Remy a Cagliari per confrontarsi con la cucina sarda. Al rientro, la squadra perdente ha dovuto misurarsi con il temibile riso al salto sotto le direttive dello chef Cesare Battisti del ristorante Ratanà di Milano. Una prova che ha decretato l'uscita di Irene, tradita da una mente poco lucida a causa di difficoltà personali.

Il "dietro le quinte" della Masterclass

"È stata un'esperienza fantastica, non pensavo mi prendessero; è cambiata la mia vita e il mio approccio alla cucina": così ha esordito Iolanda durante l'incontro con i giornalisti. Lei è stata una delle concorrenti più discusse di questa edizione: i suoi piatti colorati, che mescolavano più tradizioni culinarie, e alcuni scontri accesi con altri concorrenti l'hanno resa un volto riconoscibile e temuto.

Iolanda durante l'eliminazione

Ma ciò che vediamo noi da casa è solo una piccola parte dell'esperienza di Masterchef Italia, fatta di tante persone che lavorano in concerto per garantire competizione, spettacolo e la migliore esperienza possibile per gli aspiranti chef. "Non appartengo a quel mondo, alla televisione, ma è stato bellissimo. C'erano molte persone vicino a noi, professionisti in gamba che ci aiutavano, ad esempio nelle cucine che non erano come quelle di casa nostra", dice la concorrente di origine brasiliana, esprimendo un pensiero condiviso anche da Irene: "Dietro c'è tanto sostegno. Masterchef è una grande famiglia fatta di persone che si spendono per ogni singolo concorrente e che tentano di non farci sovraccaricare troppo, perché è un'esperienza estremamente intensa".

Il tifo per Carlotta e il futuro

Quale sarà il percorso delle due ex concorrenti ora che per loro lo show è terminato? Iolanda continuerà a vivere in Calabria, fiera del suo percorso: "Penso di aver lasciato un'impronta di leggerezza e resilienza. Possono esserci tante opinioni, ma alla fine è quello che siamo a contare". Irene, invece, ancora non ha deciso che ruolo ricoprirà la cucina nella sua vita, ma assicura che sarà una costante: "Sto continuando i miei studi in giurisprudenza. Anche in sessione d'esame, comunque, mi ritaglio quelle due ore per provare una ricetta particolare. Ancora non ho progetti definiti, ma so che la cucina farà sempre parte della mia vita".

Irene saluta la masterclass

La giovane studentessa ha anche descritto il programma come un'importante occasione di formazione e condivisione: "Gli insegnamenti sono stati tantissimi: io non avevo mai utilizzato molti di quegli strumenti e si vede che siamo cresciuti settimana dopo settimana. Sono felice anche di essere stata capita da tutti, nonostante tutto. All'uscita gli altri mi hanno mandato letterine e pensieri". E su chi meriti la vittoria, entrambe non hanno dubbi: Carlotta. Irene ha stretto con lei un'amicizia profonda: "Anche io, come Iolanda, vorrei Carlotta in finale. A prescindere dal legame che ho con lei, se lo merita: ha fame di riuscire ed è il suo unico piano nella vita, quindi ha una voglia immensa di farcela".