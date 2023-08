Mademoiselle Kenopsia, la recensione: Denis Côté alla ricerca del tempo perduto

Col passare del tempo, il cinema di Denis Côté diventa sempre più personale e risulta imperscrutabile solo a uno sguardo disattento, che non ha imparato a leggere i segnali sparsi a piene mani dal cineasta quebecchese nelle sue opere. La libertà creativa sta a cuore più della fama a Côté, che persegue un'idea di cinema evocativo e minimalista, ricco di idee quanto povero di budget. Seguendo la regola dell'alternanza tra produzioni più ambiziose e film intimi low low budget, con Mademoiselle Kenopsia Denis Côté torna a fare due delle cose che gli riescono meglio: riflettere sulla volatilità della vita umana di fronte allo scorrere del tempo e scegliersi un'alter ego femminile a cui mettere in bocca enigmatiche riflessioni che hanno il sapore di una confessione.

Masemoiselle Kenopsia: il profilo di Larissa Corriveau

Protagonista di Mademoiselle Kenopsia è Larissa Corriveau, alla quarta collaborazione con Denis Côté dopo Ghost Town Anthology, Social Hygiene e That Kind of Summer. Stavolta l'attrice, capelli pettinati all'indietro, camicia bianca e pantaloni neri, si materializza come una sorta di concierge/custode di un edificio abbandonato che passa il tempo a fare telefonate in cui snocciola riflessioni filosofiche a interlocutori invisibili, consumando i propri giorni nella solitudine. Solitudine che viene infranta col materializzarsi improvviso di tre presenze "dickensiane".

Ossessioni cinefile e riflessioni esistenziali

Mademoiselle Kenopsia: una scena del film

Nonostante la dichiarata volontà di realizzare un'opera minore, Mademoiselle Kenopsia si presenta come una summa delle ossessioni visive di Denis Côté. Il film è inaugurato da oltre dieci minuti di piani fissi che ritraggono gli interni di un edificio abbandonato di cui è difficile comprenderne l'uso. Lo sguardo poetico di Côté si sofferma su pareti scrostate, mobili polverosi, termosifoni arrugginiti riproponendo la visione cinematografica pura del regista che, con la stessa modalità narrativa utilizzata in documentari come Carcasses o Bestiaire, fornisce allo spettatore tutto il tempo necessario per esplorare l'oggetto inquadrato, cogliendone ogni dettaglio fino a intuirne la natura intima.

Mademoiselle Kenopsia: Larissa Corriveau in una scena del film

Denis Côté sembra voler indicare che l'edificio usato per le riprese, sito a Montreal, nei paraggi della sua abitazione, sia il vero protagonista della storia con la sua varietà di stanze e arredamenti e con quel senso di incompiutezza e decadenza che il film evoca a ogni svolta. Concetto ribadito dalla scelta del regista di mantenere una rigorosa unità di luogo, visto che il personaggio di Larissa Corriveau passa costantemente da una stanza all'altra senza mai uscire all'aperto. Il fuori, e con esso la natura, la vita e la socialità, resta confinato dietro i vetri delle finestre e nella fessura di una porta socchiusa che la donna fissa con desiderio senza poterseli concedere, intrappolata dal suo strano senso del dovere e piegata a seguire il suo destino ineluttabile.

Social Hygiene, Denis Côté a Berlino 2021: "La mia satira sulle donne sempre più deluse dagli uomini"

Anche i muri parlano

Mademoiselle Kenopsia: Larissa Corriveau in una scena del film

Ma il racconto di Mademoiselle Kenopsia non si limita al livello terreno. Un'altrove è possibile nell'universo scarno e silenzioso di Denis Côté in cui a tratti si manifesta un'apertura ad altre dimensioni, ignote e inspiegabili. Luci misteriose guizzano nelle stanze, rumori improvvisi turbano la quiete della coscienziosa guardiana e misteriose apparizioni evocano la possibilità di una dimensione altra già anticipata in Ghost Town Anthology, in un tentativo di apertura verso altri mondi per sfuggire alla paura e alla solitudine. Côté si diverte ad aggiungere ingredienti senza fornire spiegazioni, lasciando la massima libertà nell'interpretazione di ciò che il suo cinema ci propone.

Quando le elucubrazioni pessimistiche sembrano l'aggiungere l'apice, ecco che il regista stempera la tensione col suo humor caustico. Il curioso tentativo di seduzione di un operaio comparso nello stabile sulle note di un brano di musica elettronica, la curiosa risposta di Corriveau alla richiesta dell'uomo se nell'edificio c'è un bagno e le svolte imprevedibili del finale strappano il sorriso anche in contesto asettico e straniante come quello costruito dal regista in Mademoiselle Kenopsia. E la sua sete cinefila torna a manifestarsi con echi lynchiani (all'uomo che fuma di Twin Peaks si contrappone qui la donna che fuma e non sono certi casuali gli echi di Shining che si colgono qua e là). Minore, ma non minimo, Mademoiselle Kenopsia denuncia la volatilità della condizione umana in un'opera spiazzante e sorprendente, sconnessa, ma evocativa, da cui trapela l'eccentrica personalità di un autore che ha ancora molto da dire.