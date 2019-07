Da Blackbird a Scott Eastwood e tanta animazione: il nuovo listino M2 Pictures!

L'offerta M2 Pictures per i film in uscita al cinema nel 2019 passa attraverso tanta animazione, The Outpost e Blackbird, tutti film con un cast da urlo!

Per il suo secondo semestre 2019, M2 Pictures ha nel suo schieramento l'atteso Blackbird, un film drammatico con un cast al femminile da far invidia: Susan Sarandon, Kate Winslet e Mia Wasikowska, oltre a tanta animazione e tanto cinema europeo. Scopriamo quindi insieme i film in uscita al cinema nel 2019!

America: Blackbird e The Outpost

Uno dei titoli di punta di M2 Pictures è senz'altro Blackbird, diretto da Roger Michell (Notting Hill). Il film è un remake in lingua inglese del danese Silent Heart, datato 2014. Al centro della storia una madre malata terminale riunisce i propri cari per un'ultima drammatica riunione di famiglia. Il cast bomba prevede Susan Sarandon nei panni della madre, Kate Winslet e Mia Wasikowska interpreteranno invece le due figlie. Originariamente il ruolo della madre era stato affidato a Diane Keaton, che ha poi lasciato il progetto scritto da Christian Torpe, sceneggiatrice danese che si è occupata anche dello script originale. Arrivo previsto in sala dicembre 2019.

The Outpost, invece, cambia del tutto genere e ci riporta nel cinema action. Il progetto si ispira al libro scritto dal giornalista della CNN Jake Tapper intitolato The Outpost: An Untold Story of American Valor, in cui si si ricorda la storia vera di 50 soldati che hanno combattuto contro 400 talebani nell'area nord est dell'Afghanistan durante l'operazione Enduring Freedom, inizialmente ideata per coinvolgere le comunità locali in progetti ideati per lo sviluppo dell'area e per contribuire a diffondere la democrazia. Tra i membri del cast ci sono Orlando Bloom, Scott Eastwood, Milo Gibson e Caleb Landry Jones. La regia è invece stata affidata Rod Lurie, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Paul Tamasy ed Eric Johnson.

L'animazione targata M2 Pictures

Il listino M2 piacerà senz'altro agli spettatori più giovani, grazie ai film d'animazione in arrivo. In A spasso col panda, il film d'animazione diretto da Natalya Lopato in arrivo a ottobre 2019, i protagonisti sono tutti animali. Una cicogna sbaglia la consegna di un cucciolo e recapita un piccolo panda nel posto sbagliato. Un orso, un alce, una tigre e un coniglio si imbarcano in una divertente e bizzarra avventura nella natura selvaggia per aiutare il cucciolo a tornare dai suoi veri genitori.

Mentre A spasso col panda è una co-produzione Russia - Stati Uniti, un altro titolo d'animazione di M2 arriva invece direttamente dalla Spagna! Si tratta di Deep - Un'avventura in fondo al mare, diretto nel 2016 da Julio Soto Gurpide. Al centro della trama un futuro in cui gli esseri umani hanno abbandonato la Terra e il livello del mare ha coperto il pianeta. Il polipo Deep, pieno di carattere e voglia di avventura, vive con altre specie in una striscia di territorio protetta dal mitico Kraken. Quando un incidente distrugge la loro casa nella più profonda fessura dell'oceano, Deep - ultimo polipo nel mare - e i suoi amici saranno costretti a trovare una nuova abitazione, sfidando formidabili nemici e affrontando situazioni a volte pericolose a volte esilaranti.

Animazione: perché l'Italia resta indietro? Ce lo racconta Iginio Straffi

