Lost Records: Bloom & Rage, la recensione: bentornati negli anni ’90

Qualche considerazione sulla nuova avventura grafica dello studio di Life is Strange, che ci riporta negli anni '90, tra It e Stand by Me.

Un gruppo di amiche e un'ultima estate prima di separarsi e lasciare che la vita le porti lontano, verso quel futuro che sognano di conquistare e che alla loro età sentono di poter plasmare con infinite possibilità. Di questo racconta Lost Records: Boom & Rage, l'avventura grafica sviluppata da Don't Nod Montreal, lo studio responsabile della fortunata serie di videogiochi Life Is Strange e che stavolta propone un gioco molto simile per esperienza ma diverso per atmosfere e narrazione, una storia ad episodi la cui prima parte è disponibile dal 18 febbraio 2025 per PC, XBox e Playstation 5.

Uno scorcio di Velvet Cove

Per la seconda, invece, si dovrà aspettare, purtroppo, ancora un po', perché il rilascio sarà il 15 aprile scaricabile direttamente attraverso la schermata home del gioco. Proprio per la natura episodica, che caratterizzava anche Life is Strange, questo titolo sembra perfetto per tutti gli amanti della serialità, anche se all'interno del gioco cinema, serie tv e cultura pop si fondono in una storia interessante e ricca di citazioni.

Una storia di amicizia con qualcosa in più

Le protagoniste in una scena di Lost Records

Siamo nella metà degli anni novanta e Swann è un'adolescente timida e riservata con una grande passione per i video, l'horror e la natura. Sta girando un documentario per raccontare la cittadina di Velvet Cove prima di trasferirsi con i genitori in Canada e, un giorno, mentre sta facendo delle riprese fuori al negozio di noleggio video, incontra Autumn e Nora che poco dopo, insieme alla misteriosa Kat,le vengono in suo soccorso quando rischia di essere aggredita dal bullo del luogo.

Un primo piano di Nora

Da quel momento le quattro ragazze diventeranno praticamente inseparabili, vivendo un'estate all'insegna dell'amicizia e del divertimento. I problemi di ciascuna, però, non sono spariti e la loro vita inizia ad assumere una strana piega quando nel bosco dove amano passare le giornate, scoprono qualcosa di inquietante. Le vicende, poi, si svolgono su due piani temporali: il passato, che vive principalmente nei ricordi di Swann, e il presente, nel quale le protagoniste sono donne adulte, con una carriera alle spalle che si ritrovano a Velvet Cove per parlare di quell'estate che, in parte, sembrano aver rimosso dalla loro memoria.

Tante, stuzzicanti, citazioni

Le ragazze mentre suonano

Uno degli obiettivi principali di Lost Records: Boom & Rage è quello di trasportare il giocatore dritto negli anni novanta attraverso un tripudio di citazioni da scoprire e riconoscere, una vera e propria caccia al tesoro che mira a farvi immergere nelle atmosfere di quel periodo, quando ancora i cellulari non erano diffusi, per chiamare si componeva il numero di casa e si creavano playlist su cassetta da condividere con gli amici. La musica, infatti, è un elemento fondamentale della storia, non solo per la splendida colonna sonora che spesso contraddistingue i lavori di Don't Nod, ma anche per le varie musicassette che si trovano esplorando gli ambienti e sul quale retro è possibile leggere titoli di brani indimenticabili che vi consigliamo di segnare e riascoltare una volta concluso il gioco.

Kat in una scena del gioco

E non ci metterete molto a finire questa prima parte, perché il primo episodio è piuttosto esile e si propone quasi esclusivamente di tratteggiare le atmosfere, costruendo, anche e sopratutto attraverso le scelte del giocatore, i rapporti interpersonali tra i vari personaggi che sono il vero cuore di un gioco che fin da subito appare come un mix tra Stand By me (anche apertamente citato in una scena) e Stranger Things. Perché oltre a mantenere centrale i rapporti tra le ragazze Lost Records punta anche su una forte componente mistery, venata da chiare sfumature horror, che vanno a supporto della componente drammatica aumentando il coinvolgimento del giocatore anche attraverso qualche enigma.

Qualle problema grafico

Un momento di Lost Records

Il primo episodio di Lost Record: Bloom & Rage ha quindi solo un grosso difetto, già in parte citato: è troppo introduttivo. La storia ci mette un po ad ingranare ed entra veramente nel vivo a poco dalle battute finali, preparando il terreno per una seconda parte che si prospetta più drammatica e con qualche momento di tensione in più. La presenza di diversi bug grafici (che ci auguriamo sistemino a breve) e di animazioni non sempre perfette, non va ad inficiare, almeno secondo noi, più di tanto la godibilità di un titolo che cerca di sfruttare al meglio il motore grafico Unreal Engine 5, ma che patisce un budget non certo illimitato. Quello che vi consigliamo, visto che su questo sito parliamo principalmente di cinema, è quello di sfruttare i diversi spot meditativi e godendosi atmosfere e sfondi suggestivi, lasciandosi trasportare dalla musica, ma sopratutto da una storia che non vedrete l'ora di continuare.