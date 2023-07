Ficarra & Picone, La guerra dei nonni e Claudio Bisio alla regia: il listino 2023 di Medusa

Commedia, commedia e ancora commedia. Medusa ha le idee chiare, a giudicare dal listino presentato a Riccione in occasione di Ciné - Giornate estive di cinema, come ha spiegato proprio il vicepresidente e AD di Medusa Film, Giampaolo Letta: "Torna la commedia. Abbiamo sempre creduto nella commedia di qualità, e nei film che vedrete c'è un filo rosso: hanno l'ambizione di portare o riportare al cinema le famiglie. Ci crediamo, e crediamo di poter portare al cinema film divertenti e di qualità".

Il listino Medusa, per l'ultimo semestre 2023, si apre con un esordio alla regia, ovvero quello di Claudio Bisio che dirige L'ultima volta che siamo stati bambini, un coming-of-age ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad interpretare i tre giovani protagonisti troviamo Alessio Di Domenicantonio, Carlotta De Leonardis e Lorenzo McGovern Zaini. Nel cast anche Marianna Fontana e Federico Cesari. Commedia dura e pura invece La guerra dei nonni di Gianluca Ansanelli con la coppia Vincenzo Salemme e Max Tortora, che si sfidano in un family movie che promette risate.

Se la comedy è il tratto focale del listino cinematografico, segnaliamo il ritorno di Neri Parenti nella scuderia Medusa. Il regista infatti ha diretto Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua in Volevo un figlio maschio. Il titolo dice tutto: un padre amorevole che ha avuto solo figlie femmine, scopre per magia com'è invece avere... quattro figli maschi. In mezzo al cinema italiano, è interessante la parantesi internazionale di Medusa, che distribuisce Last Film Show dell'indiana Pan Nalin. Una storia di formazione, in cui il piccolo Sammy, nonostante viva in uno sperduto villaggio, si innamora perdutamente del cinema. Emozioni assicurate, come sono assicurate le risate in Santocielo di Francesco Amato, che segna il ritorno al cinema di Ficarra & Picone. Nel cast, due grandi protagoniste femminili: Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Data di uscita? Sotto Natale: 14 dicembre.

Le anticipazioni: da I Soliti Idioti a Paolo Conte

Prossimamente con Medusa vedremo poi il nuovo film di Riccardo Milani. Il titolo, Un mondo a parte, suggerisce la storia: un maestro delle elementari, Michele, dopo aver insegnato a Roma, prende in carica una classe di una piccola di un paese abruzzese. Ad aiutarlo nell'ambientamento la vicepreside Agnese. Ad interpretare i protagonisti, Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Tra i tanti ritorni, anche il nuovo film de I Soliti Idioti. Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio tornano nei ruoli cult dopo I 2 soliti idioti uscito nel lontano 2012. Se la commedia è il filo conduttore di Medusa, tra le anticipazioni attenzione però al dramma Non sarà sempre così di Francesco Costabile e al film concerto Paolo Conte alla Scala - Il Maestro è nell'anima per la regia di Giorgio Testi.

