Da Falling di Viggo Mortensen al film tratto dal romanzo di Elena Ferrante: il listino BIM per il 2021 e 2022

I prossimi mesi al cinema saranno ricchissimi di sorprese grazie a BIM Distribuzione: titoli capaci di attrarre un pubblico vastissimo, dagli amanti del thriller e del dramma ai più piccini, con ottime proposte per quanto riguarda l'animazione. Tra i film più attesi ci sono senza dubbio quelli con un grande cast, da Falling - Storia di un padre con Viggo Mortensen (che è anche il suo debutto alla regia) e Laura Linney a The Ice Road e Memory con Liam Neeson, ma anche The Lost Daughter, diretto da Maggie Gyllenhaal e tratto dal romanzo La figlia oscura della nostra Elena Ferrante, e The Good Boss con Javier Bardem. Insomma, un anno in sala davvero imperdibile: ecco che cosa ci aspetta nel listino di BIM Distribuzione per il 2021 e 2022.

Film ricchi di brividi ed emozioni

The Ice Road: Liam Neeson in una scena del film

Cominciamo con quei titoli che promettono grandi emozioni, in particolare con quei due che hanno come protagonista uno dei re indiscussi del cinema action/thriller: The Ice Road, diretto da Jonathan Hensleigh, e Memory, di Martin Campbell, entrambi con Liam Neeson. Nel primo di questi l'attore interpreta un autista dei ghiacciai che deve condurre una missione per salvare dei minatori intrappolati, nel secondo veste invece i panni dell'esperto assassino Alex Lewis, che si rifiuta però di portare a termine un lavoro e per questo diventa il bersaglio di una pericolosa organizzazione criminale. Nel cast sono presenti anche Monica Bellucci e Guy Pearce.

Sempre di genere thriller si parla con Misanthrope, film diretto da Damián Szifron, che racconta la storia di un'agente dell'FBI che deve delineare il profilo psicologico di uno spietato serial killer per catturarlo. Nel cast, nel ruolo della protagonista, Shailene Woodley.

Storie di madri e padri

Lakewood: una scena con Naomi Watts

Passiamo ora a storie dal contenuto drammatico, focalizzate principalmente sul rapporto tra genitori e figli. La prima di cui vogliamo parlare è The Lost Daughter, film diretto da Maggie Gyllenhaal, con un cast d'eccezione che vanta nomi come il premio Oscar Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard. Il film, che è tratto come vi anticipavamo dal romanzo del 2006 di Elena Ferrante, racconta la storia di Leda, un'insegnate divorziata che si divide tra lavoro e figlie: durante una vacanza la donna si avvicinerà ad una famiglia conosciuta sul posto, che nasconde però lati oscuri e segreti. Lakewood, diretto da Phillip Noyce ed interpretato da Naomi Watts, racconta della corsa contro il tempo di una madre che deve fare di tutto per salvare suo figlio preso in ostaggio da un uomo armato. Tra le uscite più attese del 2021 c'è anche Falling - Storia di un padre, un film di genere drammatico diretto ed interpretato da Viggo Mortensen, nel ruolo di un padre che lascia la sua fattoria per andare a vivere a Los Angeles insieme al figlio gay e alla famiglia che si è costruito.

Storie di vite straordinarie

The United States Vs. Billie Holiday: Andra Day in una scena

Nel listino BIM Distribuzione troviamo anche due film biografici particolarmente interessanti: The United States vs. Billie Holiday, diretto da Lee Daniels, che racconta la storia vera della leggenda del blues e jazz Billie Holiday (Andra Day), e Emily, di Frances O'Connor, dedicato alla leggenda della letteratura inglese Emily Brontë, che sarà interpretata dalla star in ascesa Emma Mackey. In particolare il film ripercorrerà il processo creativo ed i retroscena dietro la scrittura del suo grande romanzo: Cime Tempestose.

Le commedie e il film d'animazione che ci aspettano nel 2021

Proseguiamo con le commedie, tre titoli dal contenuto decisamente più leggero che ci accompagneranno in questo mesi del 2021: Good Luck to You, Leo Grande, diretto da Sophie Hyde e con Emma Thompson come protagonista, Il duca, un'esilarante ed inaspettata storia vera con Jim Broadbent e Helen Mirren, e infine The Good Boss, diretta Fernando León de Aranoa e interpretata da Javier Bardem.

The Duke: un'immagine del film

Concludiamo invece con una piccola perla dell'animazione, Ainbo - Spirito dell'Amazzonia, diretto da Richard Claus e Jose Zelada. Al centro di questa storia troviamo una ragazza, nata e cresciuta nella giungla amazzonica. Quando viene in contatto con altri essere umani scoprirà che il mondo è molto più vasto di quello che immaginava ma che la sua amata terra è minacciata dall'avidità umana.

