Lift: a Vincent D'Onofrio non interessa cosa pensate di lui

"Quando riesci ad arrivare al punto in cui non ti interessa più cosa gli altri pensano di te, allora cominci davvero a sognare in grande": intervista a Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen e Yun Jee Kim, nel cast di Lift, film Netflix che porta il genere heist movie in volo. In streaming dal 12 gennaio.

Lift, film Netflix in streaming dal 12 gennaio, porta il genere heist movie in aria. Il protagonista è Cyrus, interpretato da Kevin Hart, Arsenio Lupin moderno, che pensa fuori dagli schemi e inventa piani assurdi per realizzare i propri colpi.

Lift: Úrsula Corberó, Yun Jee Kim in una scena del film

Come dite, dovrebbe stare in una puntata di La casa di carta? Avete ragione: forse non è quindi un caso che nel cast di Lift ci sia anche l'attrice spagnola Úrsula Corberó, che interpreta uno dei membri della squadra di super ladri messa in piedi da Cyrus. Oltre a lei ci sono poi Billy Magnussen, Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington, Jean Reno, la star del K-pop Yun Jee Kim, e Vincent D'Onofrio.

Il leggendario attore di Full Metal Jacket, Ed Wood, Strange Days e Men in Black è, senza troppi sforzi, la cosa migliore del film diretto da F. Gary Gray. Girato tra Irlanda, Italia e Londra, la trama di Lift segue dunque questa squadra di ladri che progetta di rubare un carico di lingotti d'oro da un volo da Londra a Zurigo. Nella nostra intervista gli attori ci hanno parlato un po' di com'è essere ossessionati dal proprio lavoro come i personaggi che interpretano.

Lift: intervista a Vincent D'Onofrio, Billy Magnussen e Yun Jee Kim

I loro personaggi, Denton, Magnus e Mi-Sun, sono ossessionati dalle loro specialità: travestimento, tecnologia, azione. Abbiamo quindi chiesto agli attori se anche loro sono un po' nerd nella vita e che cosa significa essere nerd per loro.

Billy Magnussen non ha dubbi: "Sono un attore, sono un nerd del teatro! Significa essere ossessionato da qualcosa che ti appassiona. Penso che esserlo sia fico: svegliarti ogni giorno per approfondire qualcosa che ami è fantastico".

D'accordo Vincent D'Onofrio: "Sono assolutamente un nerd della recitazione. Ho cresciuto i miei figli incoraggiandoli a essere nerd per qualsiasi cosa amino. Stai decisamente parlando con un gruppo di nerd"! Yun Jee Kim invece: "Sono una nerd del K-pop! Ma sono un po' diversa dal mio personaggio: non sono così esperta di tecnologia".

Cyrus nel film ha delle idee stravaganti: è decisamente una persona che pensa fuori dagli schemi. Anche gli artisti spesso sono così. Per Magnussen il collega Vincent D'Onofrio è decisamente una di queste persone: "Stai parlando con Vincent D'Onofrio, il miglior attore del mondo! Penso che abbia approcciato tutti i suoi personaggi in modo geniale. Spesso mi chiedo come abbia pensato a certe soluzioni. Mi ispira a fare la stessa cosa. Bisogna darsi da fare. Spero di continuare a lavorare solo con attori che si presentano sul set preparati, che hanno sognato il personaggio, che lo vivono. Rende tutto molto più entusiasmante. Perché siamo nerd"! Anche Yun Jee Kim è una sostenitrice del pensiero fuori dagli schemi: "Credo che pensare fuori dagli schemi renda il personaggio più complesso".

Lift: una scena del film

La filmografia di Vincent D'Onofrio è vastissima e questo è un momento particolarmente fortunato per la sua carriera. Oltre al film Lift su Netflix, è infatti su Disney+ con la serie Echo, in cui riprende il personaggio del villain Kingpin, e presto sarà sul set di Daredevil: Born Again, le cui riprese riprenderanno a breve. Qui lo rivedremo sempre nel ruolo del super criminale Kingpin insieme alla sua nemesi: il Daredevil di Charlie Cox.

Lift: Kevin Hart in una scena del film

D'Onofrio ha lavorato con molti dei più grandi registi di sempre, da Stanley Kubrick a Tim Burton passando per Kathryn Bigelow. Ha "sognato in grande", come dice il personaggio di Abby in Lift. Ma sognare in grande non è sempre facile. Come si fa?

Per l'attore il segreto è: "Quando sei giovane e stai crescendo, vuoi sognare in grande. Vuoi credere che farlo sia il modo giusto di vivere. Quando riesci ad arrivare al punto in cui non ti interessa più cosa gli altri pensano di te, dei loro giudizi, e sopratutto non ti giudichi più da solo, è quello il momento in cui cominci davvero a sognare in grande. Penso sia importante. Quei sogni diventano la tua vita".