Licorice Pizza in blu-ray, la recensione: nella colorata Los Angeles anni '70 di Paul Thomas Anderson

La recensione di Licorice Pizza in blu-ray: il prodotto Eagle (con gadget) presenta un video perfetto per replicare la splendida fotografia e le atmosfere della San Fernando Valley anni Settanta. Buono l'audio, sottotono invece gli extra.

Licorice Pizza: Cooper Hoffman e Alana Haim

Paul Thomas Anderson non delude mai. Il regista di Magnolia e di tanti altri capolavori ha fatto centro anche con il suo ultimo film che, come vedremo nella recensione di Licorice Pizza in blu-ray, splende ora anche in homevideo. Grazie al prodotto distribuito da Eagle Pictures, infatti, possiamo tornare ad ammirare un'opera emozionante ambientata nella San Fernando Valley degli anni Settanta, un'America vitale e inquieta che il regista sa riprodurre in modo suggestivo, un vero viaggio emotivo fra ricordi, colori e musica con al centro della storia la venticinquenne Alana e il quindicenne Gary, che crescono, corrono e tra mille avventure si innamorano: bravi i loro interpreti Alana Haim e Cooper Hoffman, che si muovono in mezzo a tanti cameo memorabili.

Un video dal croma suggestivo anni Settanta. E c'è anche un simpatico gadget

Il blu-ray di Licorice Pizza distribuito da Eagle, dalla cover davvero originale stile cartoon, oltre a contenere un simpatico gadget (un sottobicchiere raffigurante un vinile e la scritta del film), ha il pregio di esaltare tutte le atmosfere molto particolari e tanto anni Settanta create da Paul Thomas Anderson, e di riprodurle nel loro massimo splendore. Il video infatti è davvero piacevole con un quadro che gestisce nel modo migliore la bellissima fotografia e regala una tangibile sensazione cinematografica, con una grana leggera e naturale che conferisce un aspetto nostalgico, lontano dai moderni prodotti digitali. Anche sul piano cromatico il video è incantevole con una tavolozza dei colori per lo più calda con giornate ambrate e soleggiate che brillano in maniera suggestiva nel paesaggio della California.

Licorice Pizza: Cooper Hoffman in una scena del film

Tutto trasmette come detto atmosfere anni Settanta, ma anche gli interni mantengono un loro vigore, soprattutto dove le insegne al neon abbagliano con colori primari luminosi. Il nero profondo risalta nelle tante scene notturne, dove forse un paio di volte l'oscurità affoga un po' i particolari, ma questo è dovuto anche alla fotografia. Gli incarnati naturali, infine, completano una parte cromatica davvero splendida. Anche se per i motivi citati il dettaglio è tendenzialmente morbido, ma anche sotto questo aspetto il video è di qualità, basta vedere la ricchezza di particolari di alcuni primi piani tra lentiggini, rughe e trucco. Ma anche le variegate ambientazioni presentano sempre un buon dettaglio e una sensazione tangibile di profondità.

Licorice Pizza, la recensione: amarsi un po' (di corsa)

L'audio: effetti sonori puntuali e una colonna sonora meravigliosa

Licorice Pizza: Sean Penn e Alana Haim in una scena del film

Impeccabile anche l'audio, proposto con le tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che in inglese. Non siamo certo davanti a un film di azione, ma il pregio dell'audio è che quando la scena lo richiede, è capace di riprodurre un campo sonoro ampio e particolareggiato. Basta ascoltare il primo botto nei bagni dopo pochi secondi, la ricchezza degli effetti sonori al passaggio dei veicoli, o le peripezie del camion, il vociare della gente per strada, i rumori del materasso ad acqua, per non parlare della scena dell'acrobazia in motocicletta, il tutto reso con una direzionalità chirurgica. I dialoghi sono chiari e precisi, ma a brillare è soprattutto la colonna sonora, che abbraccia lo spettatore da tutti i diffusori e gode di un apporto incisivo anche della fascia bassa grazie al lavoro del sub.

Licorice Pizza e gli altri film di Paul Thomas Anderson

Gli extra: solo venti minuti fra dietro le quinte e una scena eliminata

Licorice Pizza: Alana Haim, Cooper Hoffman in un'immagine

Non altrettanto entusiasmante invece la parte riservata agli extra, con solamente una ventina di minuti di contributi. Troviamo innanzitutto un Dietro le quinte (11') che in realtà è una raccolta di foto e video sul set durante la lavorazione del film degli attori e della troupe, quasi sempre in mascherina causa il periodo covid. A seguire Camera Test (4') con alcuni fuoriscena e provini di dialoghi, poi la scena tagliata "The Handman Scene" (2'), una sequenza eliminata con Alana e Gary in auto eliminata dal montaggio finale. A chiudere il trailer italiano.