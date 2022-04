Las Cumbres 2, i protagonisti: “Questa è la peggiore scuola di Spagna. Forse del mondo!”

El Internado: Las Cumbres - un'inquietante scena della serie

In principio fu El Internado: serie andata in onda in Spagna dal 2007 al 2010 su Antena 3. Nel cast originale c'è anche una giovane Ana De Armas, oggi alla conquista di Hollywood. Tra le serie spagnole più costose mai realizzate, racconta di un collegio particolare, il Laguna Negra, che si trova in un bosco vicino a un lago.

El Internado: Las Cumbres - gli studenti del collegio sotto la pioggia

Nel 2021 su Prime Video è arrivato il reboot, La scuola dei misteri: Las Cumbres, teen drama creato da Laura Belloso e Asier Andueza, che ha come protagonisti gli studenti di un collegio particolare, a cui sono destinati ragazzi problematici, in cui succedono cose misteriose e spaventose. La scuola si trova vicino a un monastero isolato dal resto del mondo.

La seconda stagione di El Interando: Las Cumbres è disponibile su Prime Video dal primo aprile, con 8 nuovi episodi. Abbiamo incontrato gli attori Paula del Río, Daniel Arias e Gonzalo Díez, interpreti di Paz, Eric e Julio.

La scuola dei misteri: Las Cumbres 2, un collegio terribile

El Internado: Las Cumbres - un'immagine della serie

Possiamo dire che siete il dark side di Élite?

Daniel Arias: Assolutamente. Questa è la peggiore scuola di Spagna! Forse nel mondo! Sicuramente tra le scuole della tv spagnola.

Vi piace? Perché essere cattivi è divertente.

Gonzalo Díez: Come attore devo dire che è divertente frequentare quella scuola. Ma se dovessi farlo nella vita reale sarei terrorizzato.

Come facciamo a capire di chi fidarci in questa serie?

Paula del Río: I nostri personaggi non lo sanno!

Gonzalo Díez: Siamo un po' persi.

La scuola dei misteri: Las Cumbres 2 - una scena della serie

Daniel Arias: Siamo confusi. Quando ho letto la sceneggiatura mi sono chiesto come avrebbe fatto il mio personaggio a sopravvivere in quel posto. Eric e Julio sono migliori amici, ma gli altri ragazzi della scuola sono così cupi. Gli insegnanti sono i peggiori insegnanti del mondo. Vivere lì ogni giorno è orribile.

Gonzalo Díez: I nostri personaggi sono lì per una ragione: sono dei cattivi ragazzi. Noi tre ci vogliamo molto bene, siamo i personaggi più divertenti della serie. Ma non possiamo fidarci delle altre persone. È molto difficile.

La scuola dei misteri: Las Cumbres 2, una serie spaventosa

El Internado: Las Cumbres - gli studenti del collegio in un'immagine

Adesso che conoscete tutti i segreti del mestiere, cosa vi spaventa quando guardate un film o una serie tv?

Daniel Arias: Adesso quando vedo una scena spaventosa in una serie mi immagino gli attori che ridono: perché io quando ero sul set ho riso tantissimo! In alcune delle scene più paurose di Las Cumbres in realtà abbiamo riso moltissimo.

Paula del Río: A me questo tipo di film fa molta paura. Quelli che mi spaventano di più sono quelli con le possessioni demoniache e i fantasmi.

Qual è secondo voi la scena più spaventosa di questa seconda stagione?

Gonzalo Díez: In questa nuova stagione ci sono nuovi spazi. Recitare lì mi ha fatto molta paura. Non possiamo dirti che tipo di luogo fosse, ma quando vedrete la serie capirete.

Paula del Río: Non possiamo fare spoiler, ma la seconda stagione è piena di luoghi terrificanti.

Daniel Arias: Mentre eravamo lì ci siamo resi conto che sarebbero stati incredibili sullo schermo. La foresta che si vede nella serie è incredibile: è vera. Come attori ci ha aiutato molto a trovare i personaggi e recitare in modo convincente.

La scuola dei misteri: Las Cumbres 2 - un'immagine della serie

Gli horror spagnoli sono molto particolari: mescolano temi religiosi a scene gore. Avete grandi registi come Alejándro Amenabar e Álex de la Iglesia. Vi siete ispirati un po' a quel tipo di cinema?

Paula del Río: Io non molto. Questa è una serie con uno stile molto preciso. Il nostro più grande punto di riferimento è la serie originale, El Interando, quello con il collegio Laguna Negra. Ho lavorato molto di immaginazione e insieme ai registi.

Gonzalo Díez: L'horror religioso è quello che mi fa più paura. Per me è il peggiore. Gli horror con preti e suore mi terrorizzano. Quindi per me è stato facile sembrare sconvolto.